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«Впереди самое сложное, с**а-жизнь». Первое видео тренировки Костомарова без ног

Олимпийский чемпион по фигурному катанию возвращается к активной жизни.
«Впереди самое сложное, с**а-жизнь». Первое видео тренировки Костомарова без ног
26 июня 2023 17:18
автор: Андрей Тупиков
автор фото: РИА Новости

Кто хоть раз углублялся в тему мотивационной литературы, из множества вариантов книг, одной из самых главных в этом направлении назовут повесть-притчу «Чайка по имени Джонатан Ливингстон», написанную в 1970 году американским писателем и философом Ричардом Бахом. Читается это небольшое произведение легко и непринужденно, а послевкусие должно вызвать волну энтузиазма сотворить что-нибудь эдакое, на благо человечества и себя любимого.

Однако, если уж внимать в силу мотивации, тогда уж лучше на героических примерах живых людей, которые своими действиями буквально заставляют обычного человека задуматься над жизнью. Олимпийский чемпион, фигурист, настоящий мужик с невероятной волей Роман Костомаров опубликовал первое видео из больницы, где, преодолевая сильную боль, крутит педали велотренажера.

Историй выхода из тяжелых больничных состояний за последние пару лет было много. Люди героически, в том числе с помощью врачей и родственников, которые не теряют до последнего веру, преодолевают невзгоды и возвращаются к жизни. Нынче мы имеет честь наблюдать тяжелейший путь Романа Костомарова по преодолению не только последствий перенесенной пневмонии, а за ней и нескольких ампутаций конечностей, но и силу воли легендарного спортсмена, который не стал рыдать на камеру, никому ни о чем не жалуется, а сел за тренажеры и продолжил крутить педали жизни.

У иного уже бы опустились руки. Все же помнят эти удивительно слабовольные вопли общественности, когда обыватели кричали – отключите его, хватит мучить человека, дайте спокойно ему уйти. Помним же, да… Но кому это было решать, кроме самого Романа. А он хотел и хочет жить настоящей, реальной, сильной человеческой жизнью во всех ее проявлениях, он борется за себя и за сотни тех парней и девушек, которых не вытащили или которые сами испугались этой схватки со «старухой с косой». Он – настоящий спортсмен и олимпийский чемпион по фигурному катанию, который это помнит и знает, а значит существует тысячи мальчиков и девочек, которые наблюдая за примером Костомарова в его борьбе, никогда не опустят рук.

Никакая «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» и рядом не стояла с мотивационным примером Романа Костомарова. Можно много растекаться словами по бумаге, а можно взять и на своем примере показать – что такое желание жить! Это самое видео российского фигуриста вызвало буквально шквал эмоций у коллег Романа по спортивному цеху:

«Рома! Без слов! Герой!», – прокомментировала опубликованную видеозапись Аделина Сотникова.

«С Ромaном я периодически разговариваю и знаю, что он давно занимается реабилитацией, подбирает протезы и продолжает восстанавливаться. Поэтому я ни на секунду не сомневалась в том, что он пройдет этот путь достойно. И я как никто другой верю в то, что он выйдет еще на лед», — цитирует Татьяну Навку Sport24.

«Мужик! Чeловек с мощнейшим духом. Я всeгда отдавал должное Роману как большому спортсмeну. Я восхищен его мужеством, упорcтвом и жизнелюбием. Для нас oн является огромным примером. Пoймал его фирменный чемпионский взгляд в этoм видео» — цитирует Дмитрия Губерниева Sport24.

«Очень рад, что у Романа, у нашего легендарного фигуриста, все идет на поправку. Пусть борется, такая жизнь», — сказал Алексей Мишин «СЭ».

«Это бoльшое событие для нас, а для нeго — огромное. Роман — сильный чeловек. Верю, он спрaвится» — цитирует Татьяну Тарасову Sport24.

«По-человечески очень рад за Романа! Это самый настоящий подвиг после того, что с ним было. Искренне желаю скорейшего выздоровления. Думаю, он будет в строю и снова станет соревноваться. Верю!» — цитирует Рената Лайшева Sport24.

«Радуюсь каждой позитивной новости о жизни Романа. У него был очень сложный период. И я рад, что он закончился. По-прежнему впереди много трудностей, но я уверен, что Роман их преодолеет», — сказал Александр Энберт «СЭ».

источник: «Советский спорт»
«Впереди самое сложное, с**а-жизнь». Первое видео тренировки Костомарова без ног
«Впереди самое сложное, с**а-жизнь». Первое видео тренировки Костомарова без ног
Олимпийский чемпион по фигурному катанию возвращается к активной жизни.
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