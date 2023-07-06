Чистосердечное признание или повод для хайпа? Олимпийская чемпионка сделала громкое заявление

После Олимпийских игр в Сочи в нашем спорте, по большому счёту, началась новая эра, окрашенная в чёрные тона. Россыпь наград, добытая российскими спортсменами на домашних аренах, не давала покоя Западу — и результат не заставил себя долго ждать.

Приснопамятный доклад Ричарда Макларена и выступления Григория Родченкова привели к череде судебных разбирательств, по итогам которых наших чемпионов то лишали наград, то возвращали медали обратно — а в результате всё закончилось лишением российских спортсменов государственной символики на международных стартах на длительный период. На этом фоне ярко выделялась Аделина Сотникова — первая наша олимпийская чемпионка в женском катании. Казалось, ей удалось избежать обвинений в допинге и участия в скандальных разбирательствах. Тем удивительнее стало заявление фигуристки, которое появилось в СМИ минувшим вечером.

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Мина замедленного действия

Интервью каналу «Татарка FM», посвящённое ситуации вокруг Камилы Валиевой, Аделина дала ещё 13 марта этого года. Тогда оно не произвело большого эффекта — Сотникова спокойно рассуждала о проблемах нашей юной звёздочки и путях выхода из ситуации. Но оказалось, что в рукаве у авторов программы оставалась сомнительная козырная карта, которую они предъявили спустя почти четыре месяца. В неопубликованном ранее фрагменте того же интервью Сотникова рассказывает о том, что проблемы с антидопинговыми органами после Сочи были и у неё, причём самого что ни на есть серьёзного характера.

«Вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и у меня должен был быть суд. Но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и у меня все было хорошо», — рассказала она собеседнице.

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В этой связи возникает вопрос — если у ВАДА действительно были серьёзные претензии и к Сотниковой, то как это не стало достоянием общественности по горячим следам, когда наш спорт склоняли на разные лады все кому не лень. Тем более, что в этом случае речь идёт не о пятых-шестых местах, а об олимпийском золоте, которое ставшая второй в Сочи кореянка Ким Ён А «подобрала» бы с большим удовольствием.

Удар в спину

Вполне естественно, что расследование в отношении Сотниковой наверняка велось, учитывая статус олимпийской чемпионки. Но ни Родченков, ни Макларен в своих заявлениях Аделину не обвиняли. Поэтому, возможно, что она просто выбрала неудачные слова для того, чтобы рассказать о своих переживаниях в тот период. А авторы канала просто ухватились за модную тему и решили постфактум сыграть на ней. Это косвенно подтверждает и реакция специалистов, среди которых Татьяна Тарасова, Елена Буянова и многие другие.

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В недоумении сейчас пребывают практически все. Да и зачем публиковать откровенно странную фразу олимпийской чемпионки в отрыве от контекста и выдавать её за шокирующее признание в тот момент, когда наш спорт и так находится в почти полной изоляции? Список тех, кому это может быть выгодно, каждый может представить себе практически поимённо. Поэтому не исключено, что у тех, кто выступает за полную изоляцию нашего спорта от мирового сообщества, появится новый повод для нападок на Россию.