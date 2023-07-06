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Чистосердечное признание или повод для хайпа? Олимпийская чемпионка сделала громкое заявление

Фрагмент мартовского интервью Аделины Сотниковой, опубликованный только сейчас, стал информационной бомбой.
Чистосердечное признание или повод для хайпа? Олимпийская чемпионка сделала громкое заявление
06 июля 2023 15:30
автор: Владимир Лазарев
автор фото: Getty Images

После Олимпийских игр в Сочи в нашем спорте, по большому счёту, началась новая эра, окрашенная в чёрные тона. Россыпь наград, добытая российскими спортсменами на домашних аренах, не давала покоя Западу — и результат не заставил себя долго ждать.

Приснопамятный доклад Ричарда Макларена и выступления Григория Родченкова привели к череде судебных разбирательств, по итогам которых наших чемпионов то лишали наград, то возвращали медали обратно — а в результате всё закончилось лишением российских спортсменов государственной символики на международных стартах на длительный период. На этом фоне ярко выделялась Аделина Сотникова — первая наша олимпийская чемпионка в женском катании. Казалось, ей удалось избежать обвинений в допинге и участия в скандальных разбирательствах. Тем удивительнее стало заявление фигуристки, которое появилось в СМИ минувшим вечером.

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Мина замедленного действия

Интервью каналу «Татарка FM», посвящённое ситуации вокруг Камилы Валиевой, Аделина дала ещё 13 марта этого года. Тогда оно не произвело большого эффекта — Сотникова спокойно рассуждала о проблемах нашей юной звёздочки и путях выхода из ситуации. Но оказалось, что в рукаве у авторов программы оставалась сомнительная козырная карта, которую они предъявили спустя почти четыре месяца. В неопубликованном ранее фрагменте того же интервью Сотникова рассказывает о том, что проблемы с антидопинговыми органами после Сочи были и у неё, причём самого что ни на есть серьёзного характера.

«Вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и у меня должен был быть суд. Но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и у меня все было хорошо», — рассказала она собеседнице.

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В этой связи возникает вопрос — если у ВАДА действительно были серьёзные претензии и к Сотниковой, то как это не стало достоянием общественности по горячим следам, когда наш спорт склоняли на разные лады все кому не лень. Тем более, что в этом случае речь идёт не о пятых-шестых местах, а об олимпийском золоте, которое ставшая второй в Сочи кореянка Ким Ён А «подобрала» бы с большим удовольствием.

Удар в спину

Вполне естественно, что расследование в отношении Сотниковой наверняка велось, учитывая статус олимпийской чемпионки. Но ни Родченков, ни Макларен в своих заявлениях Аделину не обвиняли. Поэтому, возможно, что она просто выбрала неудачные слова для того, чтобы рассказать о своих переживаниях в тот период. А авторы канала просто ухватились за модную тему и решили постфактум сыграть на ней. Это косвенно подтверждает и реакция специалистов, среди которых Татьяна Тарасова, Елена Буянова и многие другие.

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В недоумении сейчас пребывают практически все. Да и зачем публиковать откровенно странную фразу олимпийской чемпионки в отрыве от контекста и выдавать её за шокирующее признание в тот момент, когда наш спорт и так находится в почти полной изоляции? Список тех, кому это может быть выгодно, каждый может представить себе практически поимённо. Поэтому не исключено, что у тех, кто выступает за полную изоляцию нашего спорта от мирового сообщества, появится новый повод для нападок на Россию.

источник: «Советский спорт»
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