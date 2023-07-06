ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Шанс выжить был 2%». Русский дух Костомарова и гениальные врачи победили смерть

Теперь мы с замиранием сердца ждём Романа на льду.
«Шанс выжить был 2%». Русский дух Костомарова и гениальные врачи победили смерть
06 июля 2023 20:00
автор: Никита Плохих
автор фото: соцсети Романа Костомарова

Ровно 175 дней назад один из лучших фигуристов в истории России Роман Костомаров обратился с обычным кашлем в больницу. На тот момент никто из нас даже представить не мог, чем обернется эта ситуация. Спустя несколько месяцев врачам придется ампутировать стопы, а затем и кисти спортсмену, чтобы спасти его жизнь. Сегодня фигурист смог покинуть больницу, а видео его тренировок в последние недели вдохновляют и поражают миллионы людей. Вспоминаем историю героической борьбы Романа – в материале «Советского спорта».

Шансов выжить почти не было

В первые дни пребывания Костомарова в больнице врачи диагностировали у него вирусно-бактериальную инфекцию, которая впоследствии значительно распространилась. В итоге фигуриста пришлось госпитализировать в «Коммунарку». Две недели олимпийский чемпион был подключен к аппарату ЭКМО, потом его перевели на искусственную вентиляцию легких.

Вся семья российского фигурного катания была в ужасе, ближе всего к ситуации были бывшая партнерша Романа, Татьяна Навка, и один из его ближайших друзей, Илья Авербух. Врачи прилагали все возможные усилия, однако шансов почти не было. Главный врач клиники Денис Проценко в феврале рассказывал, что на момент госпитализации состояние Костомарова «стремительно ухудшалось», а клинико-лабораторные показатели «говорили о минимальных шансах на выживание».

Источник фото: РИА Новости

Эту информацию подтверждал тренер по фигурному катанию и друг Романа, Александр Жулин, также он рассказал, что причиной болезни олимпийского чемпиона стал обыкновенный укол. «Мне cказали, что его шанcы выжить — вcего два процента. Насколько я знаю, он потянул плечо. Чтобы он продолжал кататьcя, ему вкололи противовоcпалительное. Думаю, тогда он и заболел пневмонией. А за счет того, что из-за укола температура снижена, симптомов, кроме кашля, не было, то и картина получилась смазанной. Думаю, это и довело его за 10 дней до такого состояния», рассказал Жулин.

Ампутации

Несмотря на очень тяжелое состояние, врачам чудом удалось спасти жизнь фигуриста. На тот момент всем казалось, что все налаживалось. В прессе появлялись сообщения о положительной динамике в состоянии спортсмена. Но длительное подключение к аппарату искусственной вентиляции легких привело к страшным последствиям. У Костомарова выявили нарушения кровообращения, вызвавшие проблемы с сосудами пальцев рук и ног.

В связи с этим началось постепенное отмирание тканей, начала распространяться гангрена, врачи пытались справиться с этим медикаментозно, однако ничего не помогало. Было принято единственное решение – ампутация. Костомаров перенес несколько операций на руках и ногах.

Восстановление

В начале мая спортсмен опубликовал в своих социальных сетях первый после начала болезни пост. Он написал, что сейчас переживает сложнейшую ситуацию в своей жизни, и впереди у него «много тяжелой работы над собой». Действительно, длительный период реабилитации и протезирования даже сейчас еще не закончен. Но при этом фигурист героически справляется со всеми трудностями.

Источник фото: соцсети Романа Костомарова

В последние недели в сети периодически появляются видео с тренировок Романа. На них видно, что фигурист уже почти адаптировался к ножным протезам. Он выполняет упражнения на беговой дорожке и нагрузку, которую не каждый здоровый человек сможет осилить.

Выписка

И вот сегодня Костомаров наконец-то покинул больницу. Спустя 175 дней нескончаемой борьбы он сможет вернуться домой. Перед выпиской Роман собрал весь медицинский персонал, который был с ним в самый тяжелый период его жизни. «Благодаря этим людям я жив. К сожалению, многое я потерял в этой совместной борьбе со смертью. Но по-другому было никак», обратился фигурист к своим подписчикам, выложив ролик с благодарностью врачам.

К сожалению, в нашей жизни случаются такие страшные истории, когда мы бессильны и можем уповать лишь на судьбу и Бога. Роман пережил такие испытания, которые выпадают на судьбу единиц. Да, он многое потерял, но не теряет любовь к жизни и продолжает бороться. Пример Костомарова вдохновляет и будет вдохновлять нас. В конце хочется лишь обратится к спортсмену и сказать: «Роман, браво! Ты настоящий герой».

источник: «Советский спорт»
Фигуристку Сотникову подставили? В Сеть слили допинг-откровения олимпийской чемпионки
Фигуристку Сотникову подставили? В Сеть слили допинг-откровения олимпийской чемпионки
Фрагмент мартовского интервью Аделины стал информационной бомбой.
06.07.2023 13:00
Фигурное катание
автор: Владимир Лазарев
Уникальное достижение Загитовой! Алина «заколола» великую олимпийскую чемпионку
Уникальное достижение Загитовой! Алина «заколола» великую олимпийскую чемпионку
Легендарная фигуристка в шоу-матче одолела шпажистку Карину Азнавурян.
04.07.2023 12:00
Фигурное катание
автор: Андрей Тупиков
Набоковская «Лолита» в фигурном катании. Как русский тренер растлевал юную американку
Набоковская «Лолита» в фигурном катании. Как русский тренер растлевал юную американку
В 2012 году бывшему советскому фигуристу Генриху Сретенскому были предъявлены обвинения в домогательствах к 16-летней ученице.
29.06.2023 10:00
Фигурное катание
автор: Андрей Тупиков
«Впереди самое сложное, с**а-жизнь». Первое видео тренировки Костомарова без ног
«Впереди самое сложное, с**а-жизнь». Первое видео тренировки Костомарова без ног
Олимпийский чемпион по фигурному катанию возвращается к активной жизни.
26.06.2023 17:18
Фигурное катание
автор: Андрей Тупиков
«Ненавижу! У всех есть медаль, у меня – нет». Суперзвезда фигурки подалась в эстраду
«Ненавижу! У всех есть медаль, у меня – нет». Суперзвезда фигурки подалась в эстраду
Александра Трусова подарила себе на день рождения новую песню.
23.06.2023 12:00
Фигурное катание
автор: Камила Абдурахманова
Опять Россия виновата! За что в Литве лишают гражданства олимпийскую легенду
Опять Россия виновата! За что в Литве лишают гражданства олимпийскую легенду
История, переходящая всякие границы.
22.06.2023 12:00
Фигурное катание
автор: Александр Кожевников
Очередной пустой хайп Загитовой? Теперь икона российской фигурки решила помахаться на саблях
Очередной пустой хайп Загитовой? Теперь икона российской фигурки решила помахаться на саблях
Алина снова меняет профессию, на сей раз она шпажистка.
20.06.2023 22:01
Фигурное катание
автор: Никита Плохих
Забег на ПМЭФ: разминка и автограф-сессия Загитовой, сальто Далалояна и уникальная экскурсия
Забег на ПМЭФ: разминка и автограф-сессия Загитовой, сальто Далалояна и уникальная экскурсия
Репортаж из Санкт-Петербурга.
17.06.2023 11:29
Фигурное катание
автор: Сергей Иванов
Что она себе позволяет? Российская фигуристка показала жгучие фото с отдыха
Что она себе позволяет? Российская фигуристка показала жгучие фото с отдыха
Елизавета Худайбердиева сносит планку своим фанатам позами в новых купальниках.
14.06.2023 23:30
Фигурное катание
автор: Андрей Тупиков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.