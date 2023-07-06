«Шанс выжить был 2%». Русский дух Костомарова и гениальные врачи победили смерть

Ровно 175 дней назад один из лучших фигуристов в истории России Роман Костомаров обратился с обычным кашлем в больницу. На тот момент никто из нас даже представить не мог, чем обернется эта ситуация. Спустя несколько месяцев врачам придется ампутировать стопы, а затем и кисти спортсмену, чтобы спасти его жизнь. Сегодня фигурист смог покинуть больницу, а видео его тренировок в последние недели вдохновляют и поражают миллионы людей. Вспоминаем историю героической борьбы Романа – в материале «Советского спорта».

Шансов выжить почти не было

В первые дни пребывания Костомарова в больнице врачи диагностировали у него вирусно-бактериальную инфекцию, которая впоследствии значительно распространилась. В итоге фигуриста пришлось госпитализировать в «Коммунарку». Две недели олимпийский чемпион был подключен к аппарату ЭКМО, потом его перевели на искусственную вентиляцию легких.

Вся семья российского фигурного катания была в ужасе, ближе всего к ситуации были бывшая партнерша Романа, Татьяна Навка, и один из его ближайших друзей, Илья Авербух. Врачи прилагали все возможные усилия, однако шансов почти не было. Главный врач клиники Денис Проценко в феврале рассказывал, что на момент госпитализации состояние Костомарова «стремительно ухудшалось», а клинико-лабораторные показатели «говорили о минимальных шансах на выживание».

Источник фото: РИА Новости

Эту информацию подтверждал тренер по фигурному катанию и друг Романа, Александр Жулин, также он рассказал, что причиной болезни олимпийского чемпиона стал обыкновенный укол. «Мне cказали, что его шанcы выжить — вcего два процента. Насколько я знаю, он потянул плечо. Чтобы он продолжал кататьcя, ему вкололи противовоcпалительное. Думаю, тогда он и заболел пневмонией. А за счет того, что из-за укола температура снижена, симптомов, кроме кашля, не было, то и картина получилась смазанной. Думаю, это и довело его за 10 дней до такого состояния», – рассказал Жулин.

Ампутации

Несмотря на очень тяжелое состояние, врачам чудом удалось спасти жизнь фигуриста. На тот момент всем казалось, что все налаживалось. В прессе появлялись сообщения о положительной динамике в состоянии спортсмена. Но длительное подключение к аппарату искусственной вентиляции легких привело к страшным последствиям. У Костомарова выявили нарушения кровообращения, вызвавшие проблемы с сосудами пальцев рук и ног.

В связи с этим началось постепенное отмирание тканей, начала распространяться гангрена, врачи пытались справиться с этим медикаментозно, однако ничего не помогало. Было принято единственное решение – ампутация. Костомаров перенес несколько операций на руках и ногах.

Восстановление

В начале мая спортсмен опубликовал в своих социальных сетях первый после начала болезни пост. Он написал, что сейчас переживает сложнейшую ситуацию в своей жизни, и впереди у него «много тяжелой работы над собой». Действительно, длительный период реабилитации и протезирования даже сейчас еще не закончен. Но при этом фигурист героически справляется со всеми трудностями.

Источник фото: соцсети Романа Костомарова

В последние недели в сети периодически появляются видео с тренировок Романа. На них видно, что фигурист уже почти адаптировался к ножным протезам. Он выполняет упражнения на беговой дорожке и нагрузку, которую не каждый здоровый человек сможет осилить.

Выписка

И вот сегодня Костомаров наконец-то покинул больницу. Спустя 175 дней нескончаемой борьбы он сможет вернуться домой. Перед выпиской Роман собрал весь медицинский персонал, который был с ним в самый тяжелый период его жизни. «Благодаря этим людям я жив. К сожалению, многое я потерял в этой совместной борьбе со смертью. Но по-другому было никак», – обратился фигурист к своим подписчикам, выложив ролик с благодарностью врачам.

К сожалению, в нашей жизни случаются такие страшные истории, когда мы бессильны и можем уповать лишь на судьбу и Бога. Роман пережил такие испытания, которые выпадают на судьбу единиц. Да, он многое потерял, но не теряет любовь к жизни и продолжает бороться. Пример Костомарова вдохновляет и будет вдохновлять нас. В конце хочется лишь обратится к спортсмену и сказать: «Роман, браво! Ты настоящий герой».