Календарь сезона-2023/24 в фигурке. Элита сборной против перворазрядников

Итак, это случилось! Долгожданный календарь стартов по фигурному катанию на сезон 2023-2024 опубликован на сайте Федерации фигурного катания. И, как можно видеть, по сравнению с прошлым годом, он претерпел значительные изменения.

Прошлый изолированный от международных стартов сезон отечественное фигурное перенесло достойно, можно даже сказать, что лучше, чем любые другие виды спорта. Телевизионщики совместно с федерацией выдали на зрительский суд множество новых форматов, в числе которых увлекательный чемпионат России по прыжкам и турнир по шоу-программам «Русский вызов». Все эти новации положительно повлияли на то, что у фигуристов не случилось простоев в карьере и они не потеряли мотивацию для продолжения карьер.

Источник фото: РИА Новости

В будущем сезоне обкатанные форматы чуть поменяются, но основа останется прежней. На международные старты надеется не приходится, надо четко осознавать, что подобного развития событий не допустит ISU (Международный союз конькобежцев), который строго следит за тем, чтобы наши ребята не участвовали ни под каким видом в заграничных прокатах, а иностранцы во внутрироссийских соревнованиях могли выступать исключительно вне конкурса (например, белорусы).

Вот так выглядит официальный календарь соревнований:

16-17 сентября, Москва — контрольные прокаты сборной,

13-16 октября, Уфа — 1-й этап Гран-при России,

20-23 октября, Омск — 2-й этап Гран-при России,

27-30 октября, Красноярск — 3-й этап Гран-при России,

10-13 ноября, Казань — 4-й этап Гран-при России,

17-20 ноября, Самара — 5-й этап Гран-при России,

24-27 ноября, Москва — 6-й этап Гран-при России,

1-4 декабря, Санкт-Петербург — чемпионат России по прыжкам,

20-25 декабря, Челябинск — чемпионат России,

19-22 января, Москва — турнир шоу-программ,

5-9 февраля, Саранск — юниорское первенство России,

14-18 февраля, Магнитогорск — Спартакиада сильнейших,

23-27 февраля, Йошкар-Ола — младшее первенство России («Мемориал Жука»),

7-11 марта, Санкт-Петербург — командный Кубок Первого канала,

13-16 марта, Сириус (Сочи) — юниорский финал Гран-при,

Что здесь примечательного? Во-первых, некоторые прокаты пройдут без сражений парников и танцоров. Тому виной - прошлогодний опыт, когда на некоторых турнирах не набиралось достаточное количество квалифицированных дуэтов из-за чего организаторам приходилось либо отменять соревнования, либо как-то выкручиваться из щепетильной ситуации. Бывало даже такое, что занявшее третье место пара не могла получить законную «бронзу» из-за того, что она элементарно оказывалась последней. На этот раз в Уфе и Самаре участие пар не предусмотрено, в Омск и Казань не позвали танцоров.

Источник фото: РИА Новости

Во-вторых, российское фигурное катание начинает освоение и привлечение новых регионов, которые ранее не могли познать вкуса качественного скольжения коньков. За многие годы впервые право принять турниры выпадет Уфе и Омску, а Зимняя Спартакиада откроет для любителей фигурного катания Магнитогорск. Все финансовые условия, которые существовали в прошлом сезоне, в полной мере сохраняются и на будущий.

Источник фото: РИА Новости

Кстати, финал взрослого Гран-при, который обычно катался в начале марта, заменяется Спартакиадой сильнейших. Основная борьба у фигуристов вероятнее всего будет между двумя городами – Санкт-Петербург и Москва, но некоторым фигуристам из больших городов придётся куковать дома из-за отбора в регионах. Но самое важное, что в Спартакиаде смогут принять участие исключительно сборники, а значит, что места в составах будут сильно ограничены. При этом, на другие этапы Гран-при в российских регионах смогут заявиться даже перворазрядники. И большой шанс увидеть своими глазами новые таланты, коих на просторах Родины, как показывает практика, великое множество.

Также есть варианты с реформированием Кубка Первого канала. Каким он будет, пока неизвестно, но изменения точно будут. Вероятно, по типу матчей звезд в хоккее и баскетболе – с конкурсами и шоу-приёмами.