Автокатастрофа, ненавистники и Тутберидзе. Алина Загитова – искренне о жизни

Алина Загитова – олимпийская чемпионка, единственная спортсменка в России, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Казалось бы, поклонники знают всё о своём кумире, но всегда есть шанс узнать что-то новое, когда два легендарных спортсмена встречаются для откровенной беседы. Алина стала гостьей Максима Транькова в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале. И рассказала много всего интересного.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ – ИДЕЯ МАМЫ ЗАГИТОВОЙ

Начинала свой путь Алина в маленьком городке – Альметьевске. Привела девочку в спорт мама, но как рассказывает Загитова, сама она этого не особенно хотела.

«Мне вообще не нравилось фигурное катание, это была мамина идея. Говорила: «давай, иди, катайся», а я рыдала около бортика, и просила забрать меня отсюда, она меня просто заставляла. Потом уже начало получаться, я влилась и поняла, что мне это нравится.

Источник фото: соцсеть Алины Загитовой

В детстве я всегда была около пьедестала, всегда не хватало какой-то сотой балла, чтобы подняться на ступеньку. Сначала третья, потом вторая, и только у Этери Тутберидзе начала занимать первые места. Мама давала мотивацию в виде подарков, она спрашивала: «третье место у тебя будет, что ты хочешь?».

Сначала это был хомяк, потом кролик, потом собака, потом кошка. Алина не думала, что будет заниматься фигурным катанием всю жизнь. Приезжая на такие крупные соревнования (в роли зрителя), как Гран-при, Загитовой казалось, что ей никогда туда не добраться. Она всегда себя оправдывала тем, что из маленького города, и любила себя жалеть. Позже поняла, что начинает гореть фигурным катанием и хочет попасть в Москву к Тутберидзе.

КАК ПОПАЛА К ТУТБЕРИДЗЕ

«Три года маме говорила: «давай в Москву, хочу тренироваться у Этери Георгиевны». Очень серьезный шаг был переехать для семьи. Родители брали кредит для того, чтобы я жила в Москве. Приехала на соревнования в столицу, выступила не очень, была за двадцаткой. У нас ещё был короткий промежуток между выступлением и поездом. Мы собрались, узнали расписание, приехали в зал, где тренировала Этери Георгиевна, мама поговорила с ней. Она посмотрела выступление, в итоге договорились, что посмотрят на льду, сначала разминка, а там все звезды, Медведева, Липницкая, Тарасенко, Воронов… Где-то 30-40 минут покаталась, дали шанс и сказали: «Давайте после Нового года мы возьмем вас на просмотр». Но я уже так обрадовалась! Чуть не опоздали на поезд. Запрыгивали в уже идущий. Помню, как вчерашний день. Это был счастливый билет.

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Большую роль играют родители, так как брать кредиты, не понимая на что... сейчас я понимаю, что они все равно всегда верили в меня. Был момент, когда Этери Георгиевна выгнала меня за то, что я ленилась. Но мне-то казалось, что я работаю на полную, уставала так, что засыпала в метро, позже уже поняла, как это работать на все сто!».

ПЕРВАЯ ЗАРПЛАТА И ФОРМА СБОРНОЙ РОССИИ

«Это было в юниорах, во Франции, получила экипировку, для меня это было что-то знаковое, я с гордостью носила всю эту форму! После этого старта была на ставке, получила первую зарплату, но ее часть забрала бабушка. А так отложила её, коплю на что-то масштабное, сейчас тоже продолжаю копить».

ОЛИМПИЙСКАЯ МЕДАЛЬ

«Она просто висит на медальнице. Я её практически не трогаю. Именно на Олимпиаде я общалась только с тренерами, жила с Этери Георгиевной. Никуда не ходила кроме зала. Полностью была в спорте. Когда же надевали медаль, только на секунду осознала, что олимпийская чемпионка».

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УВЛЕЧЕНИЯ

«Сейчас, если не было тренировки в этот день, то чувствую себя лентяйкой, даже если были съемки, ещё другие дела, но приходя вечером есть ощущение, будто ничего не сделала. А если была тренировка, то умиротворение, чувство выполненного долга. Вообще, пробую много занятий, чтобы найти себя, найти свое дело».

АВТОКАТАСТРОФА

«Да, была и автокатастрофа, когда мы ехали с Ижевска до Агрыза на тренировку. Там я прыгала на «удочке», ехать туда час, был момент, когда мы улетели в кювет, шёл ливень, мама боялась, и когда на встречу фура летела, она так понеслась, что нас перевалило. Но всё обошлось. Получается, в счастливой рубашке родилась».

ХЕЙТ И РЕАКЦИЯ НА НЕГО

«Хейтеры часто говорят: «да, вот что она ходит в брендах, что она себе позволяет». Люди не понимают насколько это тяжело, заработать на это всё, но признаюсь, что даже порой стыдно ходить в брендах.

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Мне не нравится, когда называют звездой. Мы (спортсмены) всё равно люди, мы такие же, как и все. Да, отличаемся тем, что мы попали в тот вид деятельности, в котором реализовались. Да, и это везение, но конечно приходится и поработать. Я порой не понимаю, почему так ко мне относятся, но скорее это обиженные люди, люди с комплексами, может визуально я не нравлюсь им, вот они и пишут такие комментарии. Мне нравится Ягудин, который умеет отвечать на весь этот хейт. Были моменты, когда плакала из-за обидных комментариев».