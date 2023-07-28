«Предателем себя не считаю». Российский фигурист неожиданно перешёл под флаг США

В последние годы молодые российские фигуристы всё чаще принимают решение о смене гражданства. Новости о переходе того или иного спортсмена в зарубежную сборную появлялись регулярно ещё до того, как страна оказалась в международной изоляции. Дело в том, что всем талантливым воспитанникам отечественных академий попросту не хватало места в основной сборной: внутренняя конкуренция в России стала просто колоссальной.

Не увидел для себя перспектив на родине в своё время и Алексей Красножон. Парень объявил о переезде в США, когда тому было всего 13 лет, надеясь раскрыть свой потенциал под руководством американских тренеров.

РИА Новости

Однако пробиться в мировую элиту фигуристу так и не удалось.

«Будто обезьянка в чужих руках»

Родители отдали Алексея в секцию фигурного катания, когда ему было всего пять лет. Мальчик показывал отличный прогресс и уже через пару лет попал в группу к знаменитому тренеру Алексею Мишину. В 2012 году Красножон дебютировал на юниорском чемпионате России, однако больших успехов не добился: парень занял в итоговом протоколе лишь 14-е место, а в следующем сезоне поднялся лишь на две строчки выше.

Впрочем, юный фигурист всё равно считался весьма перспективным. Кое-какие награды на его счету всё-таки были: в 2013 году Алексей выиграл Открытый кубок Volvo, а также завоевал серебро на Кубке Денковой-Ставински, где обошёл даже Маттео Риццо, будущего призёра взрослого чемпионата Европы.

По ходу того сезона юноша и принял решение о переезде в США. О смене спортивного гражданства он объявил весной 2014 года, а официальное разрешение на выступление в составе американской сборной получил от национальной федерации год спустя. За океаном Красножон обосновался в Техасе, а его тренером стал австралиец Питер Кейн — Алексей впоследствии несколько лет жил в одном доме со своим наставником и его супругой.

РИА Новости

— Первый год в США был трудным, но я решился на переезд, потому что не видел в России перспектив. На всех соревнованиях сильно нервничал, потому что не понимал, что и зачем делаю. Думал примерно так: «Я хорош, но понятия не имею, что делаю. Будто обезьянка в чужих руках». Мне просто говорили: «Сделай это и это», — рассказывал Красножон в интервью Golden Skate.

«Уважаю и Россию, и США»

Уже через несколько лет Красножон, по собственному признанию, привык к новой культуре и начал чувствовать себя американцем в большей степени, чем русским. В то же время дела фигуриста шли в гору. Уже по итогам первого сезона Алексей занял первое место на чемпионате Среднего Запада среди юниоров, а через год пробился в тройку уже национального первенства, выиграв бронзовую медаль.

По-настоящему прорывным для русского спортсмена стал 2017 год. Тогда Красножон впервые завоевал золото юниорского чемпионата США, а затем наконец блеснул и на международной арене, взяв первый приз в финале Гран-при.

РИА Новости

К тому моменту Алексей уже официально выступал за американскую сборную и даже получил приглашение на чемпионат мира среди юниоров на Тайване, где занял восьмое место. В России же его выступления под звездно-полосатым флагом многие воспринимали негативно. Красножон рассказывал, что в сети русскоязычные пользователи не раз упрекали его в измене родине, однако тот о своём переезде никогда не жалел.

— Предателем себя не считаю. Да, представляю другую страну и уважаю её. Я русский, говорю по-русски, катаюсь за США и ничуть этого не стыжусь. Просто так сложилась моя карьера. Уважаю и Россию, и США, просто Америка дала мне возможность выступать на самом высоком уровне, — говорил Алексей в интервью «Бизнес-Онлайн».

Соцсети Алексея Красножона

Позже фигурист объяснил, что, по его мнению, главная разница между США и Россией состоит в менталитете. Спортсмен назвал Америку «страной возможностей» и заявил, что добиться успеха в российских условиях гораздо труднее из-за коррупции.

— Людям сложно развиваться в своей сфере, потому что у кого-то другого кто-то кого-то знает. Также есть люди, у которых в менталитете заложено не верить в себя. Самое трудное, когда люди в себя не верят, — приводит слова Красножона Sport24.

Из фигуристов — в адвокаты

Красножон перешёл на взрослый уровень в 2018-м, но так и не сумел закрепиться в элите. Алексей изредка мелькал на небольших международных турнирах, но шансов пробиться, например, на чемпионат мира со сборной США у фигуриста практически не было.

На внутреннем чемпионате спортсмен ни разу не сумел подняться выше пятой строчки, а в сезоне-2020/2021 и вовсе финишировал 11-м. С такими показателями Красножон явно не мог претендовать на заветную путёвку в Пекин, так что уже в 2021 году фигурист объявил о завершении карьеры.

Ещё будучи спортсменом, Алексей начал задумываться о смене профессии и переходе в деловую сферу. Повесив коньки на гвоздь, он исполнил мечту и поступил в один из университетов Техаса, где учится по сей день. Красножон планирует стать адвокатом, специализирующимся на вопросах иммиграции, отдав таким образом дань Штатам за то, что приютили его и его семью.