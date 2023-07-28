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«Предателем себя не считаю». Российский фигурист неожиданно перешёл под флаг США

На родине спортсмен не видел для себя перспектив.
«Предателем себя не считаю». Российский фигурист неожиданно перешёл под флаг США
28 июля 2023 08:00
автор: Сергей Колесников
автор фото: РИА Новости

В последние годы молодые российские фигуристы всё чаще принимают решение о смене гражданства. Новости о переходе того или иного спортсмена в зарубежную сборную появлялись регулярно ещё до того, как страна оказалась в международной изоляции. Дело в том, что всем талантливым воспитанникам отечественных академий попросту не хватало места в основной сборной: внутренняя конкуренция в России стала просто колоссальной.

Не увидел для себя перспектив на родине в своё время и Алексей Красножон. Парень объявил о переезде в США, когда тому было всего 13 лет, надеясь раскрыть свой потенциал под руководством американских тренеров.

РИА Новости

Однако пробиться в мировую элиту фигуристу так и не удалось.

«Будто обезьянка в чужих руках»

Родители отдали Алексея в секцию фигурного катания, когда ему было всего пять лет. Мальчик показывал отличный прогресс и уже через пару лет попал в группу к знаменитому тренеру Алексею Мишину. В 2012 году Красножон дебютировал на юниорском чемпионате России, однако больших успехов не добился: парень занял в итоговом протоколе лишь 14-е место, а в следующем сезоне поднялся лишь на две строчки выше.

Впрочем, юный фигурист всё равно считался весьма перспективным. Кое-какие награды на его счету всё-таки были: в 2013 году Алексей выиграл Открытый кубок Volvo, а также завоевал серебро на Кубке Денковой-Ставински, где обошёл даже Маттео Риццо, будущего призёра взрослого чемпионата Европы.

По ходу того сезона юноша и принял решение о переезде в США. О смене спортивного гражданства он объявил весной 2014 года, а официальное разрешение на выступление в составе американской сборной получил от национальной федерации год спустя. За океаном Красножон обосновался в Техасе, а его тренером стал австралиец Питер Кейн — Алексей впоследствии несколько лет жил в одном доме со своим наставником и его супругой.

РИА Новости

— Первый год в США был трудным, но я решился на переезд, потому что не видел в России перспектив. На всех соревнованиях сильно нервничал, потому что не понимал, что и зачем делаю. Думал примерно так: «Я хорош, но понятия не имею, что делаю. Будто обезьянка в чужих руках». Мне просто говорили: «Сделай это и это», рассказывал Красножон в интервью Golden Skate.

«Уважаю и Россию, и США»

Уже через несколько лет Красножон, по собственному признанию, привык к новой культуре и начал чувствовать себя американцем в большей степени, чем русским. В то же время дела фигуриста шли в гору. Уже по итогам первого сезона Алексей занял первое место на чемпионате Среднего Запада среди юниоров, а через год пробился в тройку уже национального первенства, выиграв бронзовую медаль.

По-настоящему прорывным для русского спортсмена стал 2017 год. Тогда Красножон впервые завоевал золото юниорского чемпионата США, а затем наконец блеснул и на международной арене, взяв первый приз в финале Гран-при.

РИА Новости

К тому моменту Алексей уже официально выступал за американскую сборную и даже получил приглашение на чемпионат мира среди юниоров на Тайване, где занял восьмое место. В России же его выступления под звездно-полосатым флагом многие воспринимали негативно. Красножон рассказывал, что в сети русскоязычные пользователи не раз упрекали его в измене родине, однако тот о своём переезде никогда не жалел.

Предателем себя не считаю. Да, представляю другую страну и уважаю её. Я русский, говорю по-русски, катаюсь за США и ничуть этого не стыжусь. Просто так сложилась моя карьера. Уважаю и Россию, и США, просто Америка дала мне возможность выступать на самом высоком уровне, говорил Алексей в интервью «Бизнес-Онлайн».

Соцсети Алексея Красножона

Позже фигурист объяснил, что, по его мнению, главная разница между США и Россией состоит в менталитете. Спортсмен назвал Америку «страной возможностей» и заявил, что добиться успеха в российских условиях гораздо труднее из-за коррупции.

Людям сложно развиваться в своей сфере, потому что у кого-то другого кто-то кого-то знает. Также есть люди, у которых в менталитете заложено не верить в себя. Самое трудное, когда люди в себя не верят, — приводит слова Красножона Sport24.

Из фигуристов — в адвокаты

Красножон перешёл на взрослый уровень в 2018-м, но так и не сумел закрепиться в элите. Алексей изредка мелькал на небольших международных турнирах, но шансов пробиться, например, на чемпионат мира со сборной США у фигуриста практически не было.

На внутреннем чемпионате спортсмен ни разу не сумел подняться выше пятой строчки, а в сезоне-2020/2021 и вовсе финишировал 11-м. С такими показателями Красножон явно не мог претендовать на заветную путёвку в Пекин, так что уже в 2021 году фигурист объявил о завершении карьеры.

Ещё будучи спортсменом, Алексей начал задумываться о смене профессии и переходе в деловую сферу. Повесив коньки на гвоздь, он исполнил мечту и поступил в один из университетов Техаса, где учится по сей день. Красножон планирует стать адвокатом, специализирующимся на вопросах иммиграции, отдав таким образом дань Штатам за то, что приютили его и его семью.

источник: «Советский спорт»
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