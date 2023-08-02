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Дочь Тутберидзе выступила в США под флагом Грузии. Этери не видела успех Дианы

Дмитрий Губерниев и Татьяна Тарасова хвалят Дэвис и Смолкина.
Дочь Тутберидзе выступила в США под флагом Грузии. Этери не видела успех Дианы
02 августа 2023 16:29
автор: Юрий Усынин
автор фото: Getty Images

Можно только представить, насколько сами спортсмены рады вернуться к активным выступлениям после длительного простоя. Эмоции ребят вполне понятны. По итогам ритм-танца на турнире Lake Placid Ice Dance International в США они заняли второе место с результатом 74,35 балла. Даже несколько неожиданно, что после очень длительной соревновательной паузы, смены спортивного гражданства с России на Грузию, и в целом не самых выдающихся результатов до этого, пара сумела настолько качественно откатать программу. Дэвис и Смолкин выбрали в качестве музыкального сопровождения попурри из нескольких песен Майкла Джексона. Это талантливый, но довольно спорный персонаж, возможно, он не случайно им приглянулся?

Обычно длинная пауза в профессиональной карьере негативно сказывается на результатах в любых видах спорта, но эта проблема не затронула Диану и Глеба, судейские оценки которых оказался примерно такими же, как на соревнованиях в сезоне 2021/22 годов, когда проблем с допуском на турниры не было никаких. И хотя американский танцевальный дуэт – Уна и Гэйдж Брауны – получили более высокие оценки, это вряд ли сильно расстроило дочь Тутберидзе.

Источник фото: соцсети Дианы Дэвис

Сама Этери, кстати, её выступление не смотрела, поэтому не стала озвучивать собственные впечатления: «Не смотрела выступление, потому что там трансляции нет. Поэтому и комментировать ничего не буду».

Несколько неожиданно реакция у большинства людей из мира фигурного катания и не только оказалась довольно позитивная. Заслуженный тренер Татьяна Тарасова похвалила ребят за уверенное первое выступление после возвращения на лёд и пожелала новых успехов. Дмитрий Губерниев высказался в похожей манере, заявив, что место спортсменов – на стадионах и аренах, поэтому они молодцы, что нашли способ снова начать выступать и соревноваться.

Источник фото: Getty Images

И хотя конкуренция на проходящем турнире не самая серьёзная, соревнование имеет для Дианы и Глеба большое значение, ведь оно ознаменовало их возвращение в большой спорт. Впереди много работы, так как несмотря на в целом хороший результат, помарки, разумеется, были. Они, собственно, и не позволили получить более высокие оценки. В любом случае на следующих соревнованиях от танцевальной пары Дэвис и Смолкина можно ожидать только дальнейшего роста оценок, а вместе с ними и результатов. Увы, только пожинать плоды их успехов будет уже Грузия, а не Россия.

источник: «Советский спорт»
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