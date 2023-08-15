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Российский фигурист выиграл уникальный спор. Плющенко проиграл Марку $ 10 000

Марк Кондратюк по время шоу в Пекине поразил публику своими прыжковыми умениями.
Российский фигурист выиграл уникальный спор. Плющенко проиграл Марку $ 10 000
15 августа 2023 10:00
автор: Андрей Тупиков
автор фото: РИА Новости

Российский талантливый фигурист Марк Кондратюк после Олимпиады в Пекине в 2022 году был едва ли не самым расстроенным от того, что у Камилы Валиевой пришли сомнительные результаты допинг-теста.

Спортсмен уверенно откатал свою часть программы в командных соревнованиях, однако до сих пор не стал обладателем заветной «золотой» медали. Причина в том, что разбирательства по поводу «тестов Валиевой» продолжаются по сей день. Рассчитывать на благосклонность международных спортивных и антидопинговых организаций в нынешних политических условиях – не приходится.

Но Кондратюк не унывает, а продолжает не без успеха развивать свою карьеру, выступая на внутренних стартах и демонстрируя своё мастерство в различных шоу. Совсем недавно в Пекине Марк участвовал в ледовом представлении Евгения Плющенко, где умудрился в ходе спора выиграть у мэтра отечественного фигурного катания 10 тысяч долларов.

РИА Новости

Во время шоу «Щелкунчик» в китайской столице Плющенко предложил спортсмену, казалось бы, невозможное - прыгнуть 10 тройных акселей подряд с интервалом в 10-15 секунд. Как известно, тройной аксель – это притча во языцех современной фигурки. Тот самый прыжок, который многим спортсменам мог поломать целую программу из-за своей сложности.

«Мой спор на уникальный прыжковый контент с Марком Кондратюком в рамках нашего финального шоу «Щелкунчик» в Пекине. На кону $ 10 тыс. Смотрим, кто в итоге победил, ну и продолжение следует», – пояснил в своих социальных сетях Плющенко.

Однако, кровь в жилах молодого чемпиона России и Европы вскипела, и он пошёл на принцип. 19-летний Кондратюк смог исполнить заявленное количество сложных элементов и получил приз в размере 10 тысяч долларов.

РИА Новости

Интересно, что неподалеку от Марка Кондратюка моральную поддержку оказывала его девушка, а по совместительству – самая прыгающая фигуристка планеты Александра Трусова. Ей ли не знать, что такое 10 трикселей подряд. Саше дай охапку «четвертных» заходов – она их с лёгкостью проглотит, вероятно, даже не заметив, что не раз показывала на самых серьёзных турнирах. Именно Трусова последний год оказывает Кондратюку ту самую, необходимую в нынешних нелёгких условиях психологическую помощь.

РИА Новости

Сам Евгений Плющенко рассказал об отличиях в отношении болельщиков к фигуристам в России и Китае.

«Мы давно выступаем в Китае. И я очень рад, что мое ледовое шоу – первое подобное мероприятие, которое состоялось здесь после пандемии. Рады, как все проходит. Думаю, мы будем сотрудничать и дальше, приедем сюда вновь.

Мне кажется, что зрители остались довольны. Мы видим это по аплодисментам, по атмосфере, по подаркам, по отношению фанатов. Конечно, отношение болельщиков к фигуристам в России и Китае отличается. Но наша страна уже избалована фигурным катанием, разными шоу – у нас их много, и это здорово. Это наша культура.

Все спортсмены работают на сто процентов. Марк Кондратюк, Дима Алиев, Саша Трусова, Саша Самарин, мои спортсменки Софья Титова, Вероника Жилина, Софья Муравьева – все пашут», – сказал Плющенко.

источник: «Советский спорт»
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