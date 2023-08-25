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«Боязно, что примут политическое решение». Юрист — о грядущих слушаниях по делу Валиевой

Сергей Алексеев отметил, что с юридической точки зрения правда на стороне российской фигуристки.
«Боязно, что примут политическое решение». Юрист — о грядущих слушаниях по делу Валиевой
25 августа 2023 14:30
автор: Никита Плохих
автор фото: Getty Images

Слушания по делу фигуристки Камилы Валиевой пройдут с 26 по 29 августа. От решения Международного арбитражного суда (CAS) зависит распределение медалей командного турнира Олимпиады, где победили россияне, США стали вторыми, японцы — третьими, а канадцы — четвёртыми. В эксклюзивном интервью «Советскому спорту» спортивный юрист Сергей Алексеев рассказал, какого решения нам стоит ждать, что будет, если Камилу признают виновной, и оценил, допустят ли американцев до слушания.

Сборная США требует, чтобы их представитель присутствовал на рассмотрении дела Валиевой

- 26-29 августа пройдут финальные слушания по делу Камилы Валиевой, чего нам стоит ожидать?
- Здесь хотелось бы надеяться на то, что Международный спортивный арбитраж поддержит решение первой инстанции - Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА, поскольку профессиональные арбитры единогласно проголосовали за принятое решение, и для того, чтобы его опровергнуть, нужны веские основания со стороны ВАДА. Поэтому это дело будет решать панель в составе трёх арбитров. Одного из них выбирает сторона Камиллы Валиевой, второго - сторона ВАДА, третий назначается CAS. Представляется, что то решение, которое вынесла первая инстанция, правильное и объективное. Мы надеемся на то, что оно будет оставлено без изменений, а апелляционная жалоба со стороны ВАДА - без удовлетворения.

- Могут ли снова затянуть дело в CAS или стоит ожидать решения уже в ближайшие дни?
- Решение будет ещё через некоторое время, может быть, через месяц-два или даже больше. Сразу в эти числа вердикт не вынесут. Сейчас будет обсуждение, прояснение определённых моментов, а финальное решение будет объявлено гораздо позже, так что нужно запастись терпением.

РИА Новости

- При каких условиях Валиеву всё-таки могут признать виновной?
- Во-первых, если препарат и попал в организм спортсменки, то это произошло помимо её воли, поэтому, с учётом норм Всемирного антидопингового кодекса и общероссийских антидопинговых правил, к ней ответственность применяться не должна. К тому же концентрация мизерная и повлиять могла только на результат чемпионата России, а не на итоги чемпионата Европы, Олимпийских игр. Значит, то, что именно результаты чемпионата России аннулированы, – это решение, принятое дисциплинарным антидопинговым комитетом РУСАДА.

Getty Images

Сейчас как-то прогнозировать сложно, с учётом политической обстановки, поскольку со стороны CAS выносятся не юридические, а политические решения, как это было с РФС. В случае с Валиевой боязно, что примут именно политическое. Но я надеюсь на справедливый и объективный исход, касающийся того, что первое решение будет оставлено без изменений.

- При этом раскладе сборная лишится медалей вообще или же получит серебро?
- Что касается командного выступления, исход данного процесса прямым образом не влияет на результат. Этот вопрос будет рассматриваться отдельно. Естественно, поскольку и на Олимпийских играх, в соответствии с допинг-контролем, у Камилы Валиевой все анализы были чистые, и до этого в январе, и сама концентрация 25 декабря была мизерная. Поэтому на результаты командного соревнования на Олимпийских играх в Пекине этот эпизод повлиять не мог. На мой взгляд, даже в случае карательного решения, не дай бог, в отношении Валиевой CAS, результаты командного соревнования не должны быть отменены.

РИА Новости

- Американская сторона изъявила желание присутствовать на слушании, насколько вероятно, что их запрос удовлетворят? И насколько это вообще законно?
- Всё зависит от решения CAS. Если разбирательство будет гласным, открытым, то такое возможно. Но обычно такие дела рассматриваются в закрытом порядке, потому что стороной по делу или участником процесса сборная США не является.

источник: «Советский спорт»
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