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Юная фигуристка Алина Горбачёва пропала в Москве. Подростковый бунт или что-то серьёзное?

В Сети всплывают слухи о ссоре с тренером.
Юная фигуристка Алина Горбачёва пропала в Москве. Подростковый бунт или что-то серьёзное?
29 августа 2023 19:19
автор: Никита Плохих
автор фото: РИА Новости

Фигурное сообщество оказалось потрясено новостями о пропаже 16-летней победительницы Российского юниорского первенства Алины Горбачёвой. Восходящая звезда фигурного катания ушла с тренировки… и не вернулась домой.

По факту возбуждено дело об убийстве, а фанаты выдвигают различные теории произошедшего.

ВЕСТЬ О ПРОПАЖЕ

Первые известия о пропаже фигуристки появились сегодня: о бесследном исчезновении и последних действиях спортсменки сообщили в чате СЗАО Москвы:

- Вчера в 19 часов пропала девочка, возраст 16 лет, на вид около 12–13 лет. Рост 155, худощавое телосложение. Вышла с катка «Чкалов Арена» и ушла в сторону Владимирской церкви. Зашла в парк на набережной в 19:08 и дальше по камерам не зафиксирована. Прошу выслать любую информацию, если кто-то видел её вчера или сегодня. Заранее спасибо! Адрес последней фиксации на камере — Волоколамское шоссе, вл. 67», — написал пользователь с именем Екатерина, которая назвала себя мамой фигуристки.

Некоторые пользователи сочли информацию фейком, однако вскоре пропажу подтвердил фан-аккаунт фигуристки. Со слов матери, ей позвонила наставница Горбачёвой, Софья Федченко, с которой она проживает вместе, и сообщила, что спортсменка не вернулась домой. С вечера 28 августа Горбачёва не появлялась в социальных сетях. Мама фигуристки сообщила, что Алина покинула тренировку и пошла домой через парк, где её след окончательно потерялся.

соцсети Алины Горбачёвой
В скором времени полицейские начали разыскивать пропавшую спортсменку: на месте предположительного нахождения фигуристки (Покровская набережная) обнаружили личные вещи Алины: носки, планшет, телефон и рюкзак тёмно-синего цвета. Однако вскоре информацию назвали преждевременной, а некоторые источники сообщили, что вещи могут не принадлежать ей, а электронные устройства на самом деле не были найдены. Вскоре к работе привлекли кинологов, которые повели поисковиков в сторону леса.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось найти видео, на котором присутствует Горбачёва незадолго до пропажи, однако после доследственной проверки было решено возбудить уголовное дело об убийстве.

ТЕОРИИ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ

Громкая весть породила кучу предположений о причинах внезапной пропажи Горбачёвой. Одними из первых в телеграм-канале «Mash» появилась информация о том, что возле «Чкалов-арены» регулярно кружил подозрительный человек. Со слов источника, юные фигуристки наблюдали мужчину, который преследовал их на Покровской набережной.

Также сообщается о том, что одной из причин стала ссора спортсменки с тренером, Софьей Федченко. После головокружительного успеха на юниорском первенстве вышло интервью, в котором фигуристка рассказала, что с юного возраста проживает со своей наставницей из-за того, что мать спортсменки была решительно против спортивной карьеры своей дочери. Также руководитель отметилась суровыми методами контроля своей подопечной.

соцсети Алины Горбачёвой

Бабушка Горбачёвой предположила, что причиной исчезновения может быть конфликт между наставником и подопечным. Окружение спортсменки подтвердило информацию о напряжённых отношениях спортсменки с Федченко, до этого они неоднократно ссорились.

- В последние три года тренер запрещала нам даже видеться с ней. Мы молчали, чтобы ребёнку карьеру не портить. Внучка же сама никогда не жаловалась. Тренер перепрошила все мозги ребёнку. Но депрессивного состояния у неё никогда не было. Она была более выдержанная. Всё было хорошо. У Алины есть карта. При этом карта была привязана к телефону тренера. После ссоры внучка взяла деньги, 20-30 тысяч рублей, и паспорт. И ушла она из квартиры от тренера, - рассказала бабушка фигуристки «КП».

ПЕРВОЕ ПОЯВЛЕНИЕ

Несколько часов назад стало известно, что пропавшая Горбачёва попала на несколько камер сегодня в течение дня. На кадрах она сидит в кафе, живая и невредимая. Предварительно, Алина знает, что её ищут, и опасается возвращаться домой.

Как оказалось, Алина сегодня приходила в кафе-пекарню «Буханка» на Волоколамском шоссе два раза с разницей в 20-30 минут. Об этом рассказала сотрудник заведения Динара, так она отметила, что девочка выглядела грустной.

Пока трудно судить, что же именно произошло и носит ли исчезновение Горбачёвой нечто большее, чем попытка уйти от взрослых и побыть наедине с собой. Но мы в любом случае будем надеяться, что в скором времени ситуация разрешится и с Алиной всё будет хорошо.

источник: «Советский спорт»
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