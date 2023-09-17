Туктамышева эффектно разделась прямо на льду. Иностранные фанаты пришли в восторг!

В своих выступлениях Елизавета Туктамышева уже давно не делает упора на гимнастику и акробатику. Ученица Алексея Мишина не крутит четверные и не гонится за сумасшедшими каскадами, как её более молодые соперницы. Однако наблюдать за её катанием от этого не менее приятно.

Туктамышева компенсирует не самую высокую сложность программ природной грацией и изобретательностью. Последнее особенно ярко проявляется в показательных выступлениях, где можно дать свободу фантазии.

В свое время на весь мир прогремел номер Лизы с раздеванием, который она исполнила после победы на этапе Гран-при в Канаде. Фанаты просто пришли в экстаз!

Крутое выступление

Гран-при по фигурному катанию сезона 2018/2019 получился для российских спортсменов крайне успешным. После всех этапов и финала наша команда набрала суммарно 29 медалей, из которых 9 были золотыми. Второе место досталось японцам, третье — США.

Вторым этапом соревнований был турнир Skate Canada. На нем российские фигуристы тоже были довольно успешны. Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли серебро в танцах на льду, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — бронзу в соревнованиях спортивных пар. Ну, а в женском катании блистала Туктамышева, завоевавшая золото. Правда, большого отрыва у Лизы не получилось: занявшая второе место японка Мако Ямасита отстала всего на 0,22 балла. К слову, Туктамышева была не единственной россиянкой, которой покорился пьедестал канадского турнира. Третье место досталось Евгении Медведевой.

Источник фото: РИА Новости

Самое интересное ожидало болельщиков по окончании соревнований. На показательных выступлениях Туктамышева показала номер, от которого фанаты буквально утратили дар речи.

Зал в восторге

Как только Лиза появилась на льду, зрители уже начали аплодировать, ожидая яркого представления. Фигуристка появилась перед публикой в костюме стюардессы с блестками, в руках у нее был поднос с напитками. Из динамика раздался голос россиянки, говоривший по-английски:

«Говорит командир корабля. Меня зовут Елизавета Туктамышева, добро пожаловать на борт. Мы выполняем перелет по маршруту Санкт-Петербург—Ванкувер. Приятного полёта».

Под эти слова Туктамышева покатилась к противоположному бортику и вручила напитки болельщикам в первом ряду. Затем заиграла песня Бритни Спирс Toxic. Тут-то и началась основная часть программы. Лиза сбросила пилотку и понеслась…

Было видно, как фигуристка кайфует от собственного катания. Даже падение с тройного акселя не смутило Туктамышеву. Она продолжала с наслаждением рассекать по канадскому льду, периодически вставляя в программу весьма откровенные движения. Эротическая составляющая номера вообще во многом преобладала над технической, хотя обвинить Лизу в переходе каких-то границ не посмел бы даже самый высокоморальный ценитель фигурного катания. Всё было очень талантливо, уместно и со вкусом.

Под конец программы Туктамышева начала расстегивать платье. Увидевшие это зрители заранее зааплодировали. Фигуристка разогналась, присела на корточки и эффектным движением на ходу сбросила верхнюю часть костюма, оставшись в одном бюстгальтере. Восторженные крики болельщиков на какой-то момент даже заглушили музыку. Затем Лиза еще и распустила волосы и прокатилась по льду на коленях, продемонстрировав невероятную пластику.

Источник фото: РИА Новости

Завершилась программа тем, что Лиза подобрала пустой поднос, который бросила еще в самом начале выступления. Зал аплодировал, россиянка улыбалась и тяжело дышала. После этого Туктамышева еще несколько раз показывала номер с раздеванием — и каждый раз это имело огромный успех.