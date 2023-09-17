Туктамышева эффектно разделась прямо на льду. Иностранные фанаты пришли в восторг!

В своих выступлениях Елизавета Туктамышева уже давно не делает упора на гимнастику и акробатику. Ученица Алексея Мишина не крутит четверные и не гонится за сумасшедшими каскадами, как её более молодые соперницы. Однако наблюдать за её катанием от этого не менее приятно.
Туктамышева компенсирует не самую высокую сложность программ природной грацией и изобретательностью. Последнее особенно ярко проявляется в показательных выступлениях, где можно дать свободу фантазии.
В свое время на весь мир прогремел номер Лизы с раздеванием, который она исполнила после победы на этапе Гран-при в Канаде. Фанаты просто пришли в экстаз!
Крутое выступление
Гран-при по фигурному катанию сезона 2018/2019 получился для российских спортсменов крайне успешным. После всех этапов и финала наша команда набрала суммарно 29 медалей, из которых 9 были золотыми. Второе место досталось японцам, третье — США.
Вторым этапом соревнований был турнир Skate Canada. На нем российские фигуристы тоже были довольно успешны. Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли серебро в танцах на льду, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — бронзу в соревнованиях спортивных пар. Ну, а в женском катании блистала Туктамышева, завоевавшая золото. Правда, большого отрыва у Лизы не получилось: занявшая второе место японка Мако Ямасита отстала всего на 0,22 балла. К слову, Туктамышева была не единственной россиянкой, которой покорился пьедестал канадского турнира. Третье место досталось Евгении Медведевой.
Самое интересное ожидало болельщиков по окончании соревнований. На показательных выступлениях Туктамышева показала номер, от которого фанаты буквально утратили дар речи.
Зал в восторге
Как только Лиза появилась на льду, зрители уже начали аплодировать, ожидая яркого представления. Фигуристка появилась перед публикой в костюме стюардессы с блестками, в руках у нее был поднос с напитками. Из динамика раздался голос россиянки, говоривший по-английски:
«Говорит командир корабля. Меня зовут Елизавета Туктамышева, добро пожаловать на борт. Мы выполняем перелет по маршруту Санкт-Петербург—Ванкувер. Приятного полёта».
Под эти слова Туктамышева покатилась к противоположному бортику и вручила напитки болельщикам в первом ряду. Затем заиграла песня Бритни Спирс Toxic. Тут-то и началась основная часть программы. Лиза сбросила пилотку и понеслась…
Было видно, как фигуристка кайфует от собственного катания. Даже падение с тройного акселя не смутило Туктамышеву. Она продолжала с наслаждением рассекать по канадскому льду, периодически вставляя в программу весьма откровенные движения. Эротическая составляющая номера вообще во многом преобладала над технической, хотя обвинить Лизу в переходе каких-то границ не посмел бы даже самый высокоморальный ценитель фигурного катания. Всё было очень талантливо, уместно и со вкусом.
Под конец программы Туктамышева начала расстегивать платье. Увидевшие это зрители заранее зааплодировали. Фигуристка разогналась, присела на корточки и эффектным движением на ходу сбросила верхнюю часть костюма, оставшись в одном бюстгальтере. Восторженные крики болельщиков на какой-то момент даже заглушили музыку. Затем Лиза еще и распустила волосы и прокатилась по льду на коленях, продемонстрировав невероятную пластику.
Завершилась программа тем, что Лиза подобрала пустой поднос, который бросила еще в самом начале выступления. Зал аплодировал, россиянка улыбалась и тяжело дышала. После этого Туктамышева еще несколько раз показывала номер с раздеванием — и каждый раз это имело огромный успех.