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Российского фигуриста экстренно забрали в больницу. Олимпийский чемпион защищал жену

Нападавших удалось быстро поймать.
Российского фигуриста экстренно забрали в больницу. Олимпийский чемпион защищал жену
25 сентября 2023 14:15
автор: Глеб Томашевский
автор фото: соцсети Анны Сидоровой

Фигуристам не часто приходится драться: их вид спорта несколько про другое. Однако жизненных передряг не избежать никому. Вот и олимпийскому чемпиону Дмитрию Соловьеву пришлось пострадать от рук хулиганов.

Фигурист вступился за жену и в итоге оказался в больнице!

Вежливо попросил

Дмитрий Соловьев хорошо известен российским поклонникам фигурного катания по выступлениям в танцах на льду в паре с Екатериной Бобровой. В 2014 году спортсмен стал олимпийским чемпионом в командных соревнованиях на Играх в Сочи, а через четыре года завоевал серебряную медаль. Также Соловьев и Боброва не раз брали медали чемпионата Европы (в том числе золото в 2013-м) и однажды заняли третье место на чемпионате мира.

В личной жизни Соловьева было две женщины: первая жена Екатерина Лобанова, подарившая в 2006 году фигуристу сына, и керлингистка Анна Сидорова. Двукратную чемпионку Европы Дмитрий знал еще с детства, но встречаться они начали после распада первого брака Соловьева. По словам спортсмена, девушка оказалась рядом с ним в очень тяжелое время и заставила его поверить в то, что всё будет хорошо. Официально отношения молодые люди не скрепляли. СМИ называют Сидорову «гражданской женой» Соловьева.

Источник фото: соцсети Анны Сидоровой

В декабре 2021 года Дмитрий и Анна отдыхали с друзьями в караоке-баре в Москве. На выходе из заведения к девушке начали приставать какие-то мужчины. Соловьев вежливо попросил их прекратить, но они стали лишь агрессивнее.

«Сначала был просто толчок в грудь, после чего я упал, встал, говорю: «Ребят, вы же видите, что я без агрессии, руки в карманах... Всего лишь сказал «поспокойнее», иначе могут быть последствия: вам наверняка это не надо. Без угроз. Здесь камеры». После чего мне прилетело два удара», — рассказал Соловьев «РЕН-ТВ».

Неожиданное примирение

Сидорова впоследствии в красках рассказала, как было дело. Оказалось, молодым людям не понравилось, что им сделали замечание. А уж когда Анна стала снимать их на камеру телефона, они и вовсе и рассвирепели. Один из них потребовал от девушки прекратить снимать, а когда она отказалась, то начали избивать Соловьева. Фигурист же до последнего пытался урегулировать конфликт дипломатическим путем, не отвечая на агрессию физически.

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Нападавших вскоре удалось поймать. Ими оказались студенты-юристы, Владислав С. и Владислав Я. На допросе один из них заявил, что первым толкаться начал именно Соловьев. При этом вину оба признали и заявили о раскаянии.

Соловьева же сразу после инцидента срочно доставили в больницу. У фигуриста выявили тяжелые травмы головы. Тем временем событие наделало много шума в российском спортивном сообществе. Все выражали поддержку Соловьеву, восхищались его мужеством и выражали надежду, что виновные будут справедливо наказаны.


«Уровень агрессии, который сейчас есть, — неприемлем. Нужно понимать, что за это будет серьезное наказание. Надеюсь, так оно и будет, и другим наука. Не то что Дима — олимпийский чемпион, это касается любого человека, который нападает и наносит травмы такие серьезные, — сказала олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова «Москве 24».

пресс-служба МВД Москвы

Однако обвиняемым удалось избежать наказания. Совершенно неожиданно стороны… примирились! И это при том, что прокурор настаивал на продолжении процесса ввиду серьезности травм потерпевшего. Отчасти помогли положительные характеристики нападавших и их молодость. Обоим задержанным было всего 18 лет.

Какое-то время Дмитрий переживал последствия нападения: у него даже возникли проблемы с речью. Однако все эти побочные эффекты удалось преодолеть. Соловьев и Сидорова по-прежнему вместе, и нет сомнений, что их отношения после этого жуткого инцидента только укрепились.

источник: «Советский спорт»
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