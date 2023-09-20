«Трус, даже развестись сам не может». Экс-супруга Бивола продолжает поливать боксёра грязью

Развод в семье непобежденного российского боксёра, чемпиона мира WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола давно уже не секрет. Бывшая жена Дмитрия Екатерина последние пару месяцев выкладывает различные подробности личной жизни с Дмитрием в сеть, сопровождая их речами обидного характера. При этом сам Бивол ни разу не обмолвился о том, что происходит в его личной жизни, сосредоточившись на будущих боях.

А начиналась вся эта со всех сторон неприятная история просто с обидных речей девушки, в которых, по большому счёту, не было ничего грязного и зазорного. Складывалось ощущение, что женщине просто обидно из-за этой ситуации. Всё-таки после целых 16-ти лет брака бракоразводный процесс - настоящее испытание.

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«Не сосчитать, как много людей меня предали за последние месяцы. Кто-то лез куда не надо, другие пакостили специально, кто-то ждал трещины в нашем браке, чтобы накинуться, словно гиены. Люди, которые крестили моих детей, оказались подлыми людишками. А сколько родственников-завистников… Десятки!

Только на чужом несчастье счастья не построишь! Я заплатила высокую цену, но узнала кто есть кто. И это стоило того. Спасибо Богу за каждое испытание, за каждый урок», — написала Екатерина в своих соцсетях

соцсети Екатерины Бивол

Далее, ситуация начала усугубляться. Наряду со слухами о будущих соперниках чемпиона WBA, в сети становилось всё жарче и жарче от высказываний Екатерины.

«Если бы мой муж встречался с другой, это было бы гораздо легче и проще, чем та ситуация, которая развивалась у меня. Иногда я даже думала: Господи, лучше бы у него была любовница! А не это все… Если бы была любовница, мы были бы женаты. Но у меня соперница была помощнее, чем любовница. К сожалению, обошлось без любовницы.

Я уже говорила много раз: таким, как я, не изменяют. Но если выбирать меньшее из зол, то лучше бы была другая женщина, чем то, что было у меня», — сказала Екатерина.

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В итоге, как часто происходит в подобных случаях, подробности личной жизни экс-супругов начали постепенно вылезать наружу. Екатерина не останавливается даже на мелких деталях.

«Мужчинам нужна такая женщина, которая будет делать все так, как он хочет. Знаете что? Идите вы все. Я вот лучше буду одна, клянусь, чем с ещё одним таким абьюзером. Который просто, извините, чай сам себе не мог сделать. Да идите вы все, психи.

Почему я должна кого-то слушаться? Воспитывать меня не нужно. Почему мы живём так, что нас воспитывают наши мужья? Я, которая училась за нас, делала ему курсовые, делала рефераты. Я, которая одна воспитывала детей. Хорошо, да, на его деньги — ну и что? Он же меня не слушается, потому что я воспитывала детей.

Почему мы живём в мире, где мы выполняем огромную роль, а мужчина говорит: «Я добытчик, ты мать, ты помощница». А потом говорит, что нужно его слушаться. И деньги становятся его, а не твоими. Почему происходит такая несправедливость?

Я была просто вещью. «Поехала в Америку — и радуйся вообще. Радуйся, что на «Мерседесе» ездишь. Все, собрали вещи, обратно в Россию. Я так решил, мне так нужно. Ты че, не рада? Тебя в Америку возят!». А кто-то спросил — хотела ли я вообще в эту Америку? Нужно мне это было? А потом началось: «Мерседес» вообще не твой был, потому что, оказывается, тебе его дали попользоваться. Тебе всем этим дали попользоваться», — заявила Екатерина на видео в социальных сетях.

соцсети Екатерины Бивол

Уже после самой процедуры развода, Екатерина вновь прошлась по Дмитрию.

«Трус, даже развестись сам не может. Чемпиону мира не хватило смелости прийти сюда (в суд). Присылает только своего представителя», — сказала Екатерина в видео, опубликованном в социальной сети.

Есть вероятность, что на этом будет поставлена точка в громком личном деле одного из лучших боксёров мире. И Дмитрий сможет полностью сосредоточиться на своих будущих соперниках. Тем более, что уже идут предметные разговоры о том, что в начале декабря 2023 года Биволу предстоит защищать титул чемпиона мира против серьёзного британского боксёра Линдона Артура.