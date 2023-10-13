Тренер русских фигуристов неожиданно сбежал в Канаду. Испугался уголовного дела!

Сегодня смена гражданства для спортсменов не представляет большой проблемы: были бы предложения. В советское же время переезд за границу того или иного спортивного деятеля воспринимался в лучшем случае как чудо, в худшем — как предательство. Одним из тех, кому удалось перебраться за «железный занавес» стал тренер по фигурному катанию Яков Смушкин.

Эмигранту пришлось кардинально менять род деятельности и много другое.

Знакомство на катке

У Якова Смушкина даже нет собственной странички в Википедии. И это при том, что именно он воспитал множество талантливых советских фигуристов, занимаясь с ними на детском уровне. В число воспитанников Смушкина входят такие спортсмены, как Ирина Роднина, Александр Горшков, Сергей Четверухин и многие другие.

В фигурное катание будущий тренер попал, можно сказать, по случайности. На катке в парке Горького он, еще будучи совсем юным, увидел девочку, которая выполняла на льду различные фигуры — и влюбился в нее с первого взгляда. Раздобыв у товарища коньки, он сам стал ходить на тот же каток и пытался повторять за незнакомкой все её движения. Увы, один из прыжков Смушкина закончился печально: он упал, стукнулся головой о лед и потерял сознание.

Источник фото: Getty Images

Зато, очнувшись в машине скорой помощи, Яков обнаружил, что рядом с ним сидит та самая девочка. Она же впоследствии стала его партнершей на льду, и вместе они даже завоевали серебро на юношеском первенстве СССР.

Впрочем, вскоре стало понятно, что призвание Смушкина — не спорт как таковой, а тренерская профессия. Якова отличал нестандартный подход к занятиям, он зачастую видел то, что остальные специалисты в своей работе попросту упускали. Сам тренер признавался, что в фигурном катании его вдохновляло не только творчество, но и тот факт, что до этого вида спорта не дотягивались длинные руки советской системы.

Визит из США

Для Смушкина было важно, чтобы государство никак не лезло в его личные и профессиональные дела. В детстве Яков и так настрадался от советского режима: его отец попал под сталинские репрессии, мать стала жить с другим мужчиной… В итоге в годы Великой отечественной войны мальчик, которому на тот момент исполнилось 11 лет, был предоставлен сам себе. Чтобы хоть как-то утолить голод, приходилось даже воровать.

Впрочем, война, как и всё, что нас не убивает, сделала Смушкина сильнее. К 1970 году он был уже преуспевающим детским тренером и даже научным консультантом сборной СССР. Однако в том же году произошло нечто, заставившее Якова в корне изменить собственную жизнь в самый ее разгар.

В Москву из США прибыли люди, разыскивавшие своих родственников, оставшихся в России после Октябрьской революции. Они оказались роднёй Смушкина. Как только они уехали, у Якова начались большие проблемы. Его сделали невыездным, выгнали с должности консультанта, грозили уголовным делом. Поняв, что на карьере в Советском Союзе можно поставить крест, специалист принял жесткое решение - эмигрировать в Канаду.

Уехать тренеру позволили, но многое пришлось оставить. Прежде всего, жену, которая не захотела уезжать из страны. Для Смушкина это стало тяжелым ударом. Впоследствии он признавался, что не ожидал подобного от человека, которого любил. В возрасте 43 лет мужчина отправился в неизвестность совершенно один и всего с двумя чемоданами.

Смена курса

Оказавшись в Канаде, Смушкин быстро понял, что с фигурным катанием у него здесь ничего не выйдет. Тренеру-экспериментатору просто не дали бы развернуться: местная федерация строго контролировала все методики работы. Однако Яков не растерялся и решил попробовать себя в другой области. Понаблюдав за тренировками юных хоккеистов, он пришел к выводу, что канадская школа слишком много внимания уделяет силовым аспектам игры и совершенно не развивает в спортсменах пластику и технику.

Постепенно Смушкин начал работать. Своих подопечных он заставлял отрабатывать элементы из фигурного катания — и это действительно приносило свои плоды во время игр. Родители толпами вели детей к советскому тренеру с особым взглядом на хоккей. В итоге многие ученики Смушкина оказались в НХЛ.

Специалист рассказывал, что его тренерский метод заключается в том, чтобы научить хоккеистов думать. Во многом благодаря Смушкину североамериканский хоккей начал отходить от принципов силовой борьбы, становясь интеллектуальным в тактическом плане.

Сам же Яков наслаждался жизнью за океаном. Однажды он даже решил изощренно подшутить над главой Федерации фигурного катания СССР Валентином Писеевым, с которым еще до отъезда был на ножах. Смушкин стал посылать функционеру поздравительные открытки из-за рубежа, прекрасно осознавая, что из-за этого у него возникнут проблемы. Ирина Роднина и вовсе рассказывала, что перед отбытием в Канаду Яков говорил, что первым делом пришлет Писееву бомбу в конверте.

В последнее время Смушкин в медиапространстве не появляется, хотя еще несколько лет даже писал колонки для спортивных сайтов в России. Хочется верить, что у гениального специалиста всё хорошо. Даже будучи в уже очень преклонном возрасте, тренер говорил, что хочет продолжать работать, а отдохнуть намерен после смерти.