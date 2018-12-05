Шесть интриг ночного финала

Фигурное катание 05 декабря 2018 18:41 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

По местному времени финал Гран-при-2018 в Ванкувере начнется в четверг, а по московскому - уже в пятницу. Российские фигуристы участвуют во всех видах программы и в большинстве из них претендуют на победу.

ИНТРИГА №5. КТО ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ ХАНЮ?

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю снялся с финала из-за травмы ноги, полученной на московском этапе. В его отсутствие чемпионский титул должны разыграть другой японец Сема Уно и Нэйтан Чен из США - с трудно предсказуемым итоговым результатом. Единственный представитель России Сергей Воронов может побороться за бронзу - прежде всего, с хозяином льда Киганом Месингом, заменившим Ханю в шестерке финалистов.

ИНТРИГА №4. НАШИ ТАНЦОРЫ ИЛИ АМЕРИКАНЦЫ?

Всего в 0,44 балла умещаются в танцевальном рейтинге сезона три дуэта, претендующих на золото Ванкувера. И два из них представляют Россию. Высокие оценки на отборочных этапах Виктории Синициной и Никиты Кацалапова стали для многих приятным сюрпризом. У Александры Степановой с Иваном Букиным шансов чуть побольше, а номинальными фаворитами все-таки являются американцы Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью. Хотя здесь все будут решать десятые, а то и сотые. То есть, судьи.

ИНТРИГА №3. ТАРАСОВА С МОРОЗОВЫМ ИЛИ ФРАНЦУЗЫ?

В парном катании мировым рекордом в короткой программе владеют наши Евгения Тарасова и Владимир Морозов, в произвольной - Ванесса Джеймс/Морган Сипре, а по сумме разница между ними (в пользу французов) составляет символические полтора балла. Плюс такое же равенство по технической сложности и уровню компонентов. Посему исход борьбы за чемпионский титул зависит от того, какой из двух сильнейших дуэтов допустит в Ванкувере меньше ошибок. Россияне Наталья Забияко с Александром Энбертом, заметно прибавившие в этом сезоне, должны брать первую в карьере медаль (любого достоинства) финала Гран-при.

ИНТРИГА №2. ЯПОНКИ ПРОТИВ ЗАГИТОВОЙ – И ТУКТАМЫШЕВА В ЗАСАДЕ

Первой в списке претенденток на победу у одиночниц стоит чемпионка Пхенчхана Алина Загитова. Однако ей придется выдержать серьезный натиск трех финалисток из Японии: юной РикиКихирыс тройным акселем, практически не ошибающейся Сатоко Мияхары, да и Каори Сакамото – тоже не подарок. Стоит Загитовой допустить хоть один серьезный ляп, как титул моментально станет вакантным. С другой стороны, не стоит забывать о еще одной россиянке Елизавете Туктамышевой, вернувшейся в элиту после трехлетнего пребывания в тени. Тренер фигуристки Алексей Мишин на днях заявил, что к Ванкуверу они усложнили произвольную программу, где до того уже имелся аксель в 3,5 оборота, как у Кихиры.

ИНТРИГА №1. ДО ЧЕГО ДОПРЫГАЮТСЯ ЩЕРБАКОВА С ТРУСОВОЙ?

Парадокс, но с глобальной точки зрения самым интересным обещает стать женский финал не с Загитовой, а в юниорском катании. И не международный финал, а фактически внутрироссийский. 14-летние Александра Трусова и Анна Щербакова еще с осени устроили небывалое в истории заочное состязание в «мужских» четверных прыжках, исполняя их по две-три штуки за прокат. А в Ванкувере они впервые в сезоне встретятся лицом к лицу на одном катке. Ожидается нечто фантастическое.

ИНТРИГА №0. А ВЫ ГОТОВЫ К ТРЕМ НОЧАМ У ТВ?

Из-за 11-часовой разницы во времени расписание турнира в Ванкувере - настоящий кошмар для российского болельщика. Три ночи подряд соревнования начинаются в час-два по московскому и почти без перерыва идут до восьми-девяти утра. Причем это вам не ЧМ или ЧЕ, где большую часть времени занимают фигуристы, ни на что толком не претендующие. В финале Гран-при каждый вид длится не больше часа и в шестерках сильнейших неинтересных людей просто нет (особенно учитывая обилие наших) - сплошные звезды и претенденты на пьедестал. Так что желающим увидеть «малый чемпионат мира» в живом эфире борьба со сном предстоит нешуточная.

Но не напрасная - благо, телевизионщики к событию подготовились о-го-го. «Матч ТВ» на разных каналах, включая главный,транслирует впрямую весь финал, начиная с коротких юниорских программ. Активное участие в «бдениях по фигурке» (плюс дневные повторы) примет и «Первый»: в ночь с субботы на воскресенье на нем будет беспрецедентный live-марафон аж на семь с половиной часов подряд! Оскаровская церемония и прочие привычные аналоги рыдают от зависти в тридцать три ручья.

Кстати, начнется эта ночка во вполне человеческие 0.55 не с кого-нибудь, а с Загитовой. И продолжится в два с хвостиком еще одним суперблюдом «специально для нас» имени Трусовой – попробуй-ка, оторвись-засни. А там уже и до утреннего финиша совсем близко. Так что готовьтесь, дорогие мои.

Эх, после таких «выходных» - не на работу бы, а сразу в отпуск…

РАСПИСАНИЕ ФИНАЛА ГРАН-ПРИ-2018

Время московское

7 декабря, пятница

1.05-1.58. Юниоры. Танцы. Короткая программа

2.20-3.06. Юниоры. Мужчины. Короткая программа

3.25-4.19. Юниоры. Пары. Короткая программа

4.40-5.26. Юниоры. Женщины. Короткая программа

6.45-7.31. Мужчины. Короткая программа

8.00-8.46. Женщины. Короткая программа

8 декабря, суббота

2.45-3.42. Юниоры. Танцы. Произвольная программа

4.05-4.56. Юниоры. Мужчины. Произвольная программа

6.05-6.58. Танцы. Короткая программа

7.20-8.14. Пары. Короткая программа

8.35-9.29. Мужчины. Произвольная программа

9 декабря, воскресенье

0.55-1.49. Женщины. Произвольная программа

2.15-3.06. Юниоры. Женщины. Произвольная программа

3.30-4.28. Юниоры. Пары. Произвольная программа

6.00-7.00. Танцы. Произвольная программа

7.20-8.21. Пары. Произвольная программа

ВСЕ ФИНАЛИСТЫ И ИХ РЕКОРДЫ СЕЗОНА ПО СУММЕ ДВУХ ПРОГРАММ

Мужчины

Нэйтан Чен (США) 280,57 (2)

Сема Уно (Япония) 277,25 (3)

Киган Мессинг (Канада) 265,17 (5)

Чжун Хван Ча (Корея) 259,78 (6)

Михал Бржезина (Чехия) 257,98

Сергей Воронов (Россия) 254,28 (9)

Юниоры

Стефен Гоголев (Канада) 226,63 (27)

Кэмден Пулкинен (США) 223,95 (30)

Косиро Симада (Япония) 220,45 (34)

Петр Гуменник (Россия) 220,04 (36)

Томоки Хиваташи (Япония) 215,16 (38)

Адам Сьяо Им Фа (Франция) 205,83 (54)

Женщины

Алина Загитова (Россия) 238,43 (1)

Рика Кихира (Япония) 224,31 (2)

Сатоко Мияхара (Япония) 219,71 (4)

Елизавета Туктамышева (Россия) 219,02 (5)

Каори Сакамото (Япония) 213,90 (6)

Софья Самодурова (Россия) 198,70 (19)

Юниорки

Александра Трусова (Россия) 221,44 (3)

Анна Щербакова (Россия) 205,39 (9)

Алена Косторная (Россия) 203,50 (12)

Ким Е Лим (Корея) 196,34 (21)

Алена Канышева (Россия) 191,84 (24)

Анастасия Тараканова (Россия) 190,69 (26)

Пары

Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) 221,81 (1)

Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) 220,25 (2)

Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) 214,14 (3)

Чен Пен/Ян Цзинь (Китай) 207,24 (4)

Николь Делла Моника/МаттеоГаризе (Италия) 203,83 (5)

Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) 190,01 (11)

Юниоры

Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) 192,75 (8)

Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Россия) 184,73 (14)

Полина Костюкович/Дмитрий Ялин (Россия) 180,88 (17)

Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) 178,18 (18)

Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот (Россия) 166,11 (24)

Сара Фен/ТиДжейНаймэн (США) 163,44 (27)

Танцы

Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) 200,82 (2)

Александра Степанова/Иван Букин (Россия) 200,78 (3)

Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) 200,38 (4)

ШарленГиньяр/Марко Фабри (Италия) 196,29 (6)

Кэтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) 184,63 (8)

Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро (Россия) 183,05 (10)

Юниоры

Арина Ушакова/Максим Некрасов (Россия) 172,81 (19)

Марджори Ладжой/Закари Лага (Канада) 166,52 (25)

ЭвонлиНгуен/Вадим Колесник (США) 165,63 (26)

Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) 164,65 (27)

Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) 161,67 (30)

Елизавета Худайбердиева/Никита Назаров (Россия) 161,00 (31)

В скобках – место в мире.