Наталья Бестемьянова: Отыграть Загитовой 4,5 балла у Кихиры вполне реально

Фигурное катание 07 декабря 2018 11:47 Источник: «Советский спорт» Автор: Волохов Юрий

Если Кихира и Загитова откатают чисто – победит японка.

Олимпийская чемпионка, четырехкратная чемпионка мира по фигурному катанию Наталья Бестемьянова – о короткой программе у женщин на финале Гран-при.

«С КИХИРОЙ БУДЕТ БОРОТЬСЯ СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»

- Софья Самодурова откатала чисто, сделал все, что запланировала. У Лизы Туктамышевой была небольшая ошибка на выезде, - говорит Наталья Бестемьянова. - Но сегодня нужно говорить вот о чем - о рождении новой звезды. Это Рика Кихира. И, к сожалению, это не российская спортсменка. С ней будет бороться на равных уже следующее поколение девочек, которое сейчас катается в юниорках. Это поколение уже делает прыжки в три с половиной оборота и четверные. Просто Кихира первая из них вышла на взрослый уровень. И при всем прыжковом наборе, она прекрасно вращается, у нее великолепное скольжение, роскошные дорожки.

Еще в сентябре ко мне приезжала съемочная бригада одного из каналов. Они записывали передачу по теме противостояния Загитовой и Медведевой. Я тогда им сказала, что есть в Японии девочка Рика Кихира, которая делает аксель в 3,5 оборота. Она в этом сезоне будет выступать во взрослых соревнованиях. И скоро мы закончим разговоры о противостоянии наших фигуристок, потому что этой девочке палец в рот не клади. Именно Кихира выйдет на первые роли. После короткой программы в Ванкувере мы видим подтверждение моих слов.

- Сатоко Мияхара каталась после выступления Кихиры, которая установила мировой рекорд. И, похоже, это на нее повлияло.

- Вообще, Сатоко никогда не обращает внимание на катание соперниц, а делает свое дело. Она умеет себя программировать, отрешиться от всего постороннего. Но сегодня в ее программе произошел сбой. Это было ее не лучшее катание. Сатоко пришлось менять каскад – она не смогла к тройному лутцу прицепить тройной тулуп. Пришлось прыгать ритбергер-тулуп. В общем, прокат у нее получился трудный, поэтому только шестое место.

- По поводу третьей японки Саори Сакамото Татьяна Анатольевна Тарасова сказал, что откаталась чисто, он без искринки.

- Я не сказала бы, что без искринки. Я люблю эту фигуристку, у нее всегда очень интересные программы. У нее прекрасное скольжение. И все эти разрешения, которые сейчас обязательны к исполнению, она делает на высочайшем уровне. Да, Саори не прыгает три с половиной, но то, что она делает на льду, делает просто замечательно.

«АЛИНЕ ПРОСТО НУЖНО ДЕЛАТЬ СВОЕ ДЕЛО»

- Что скажете про Алину Загитову?

- Алине было немного трудно кататься. Были мелкие помарки. Однако она справилась, показала весь свой технический набор. Прыгнула каскад: тройной лутц-тройной ритбергер, и судьи были к ней благосклонны. Так как второй прыжок в каскаде был немного не докручен. И аксель был немного на грани, но Алина боролась за каждый элемент. Мне показалось, что Алина волновалась, она даже программу завершила раньше, чем закончилась музыка.

- Ваш прогноз на произвольную программу. Что нас ждет?

- Кихира лидирует с серьезным отрывом. Но, как завтра все сложится, неизвестно. Кихира будет прыгать сложные прыжки, они очень коварные. Справится ли она с этим? На одном из соревнований в этом сезоне она не сделала свой аксель в три с половиной оборота. В этом случае ценность ее программы сразу уменьшается. Тогда появится шанс у всей остальной пятерки.

- Но наиболее реальный все-таки у Алины Загитовой. Но для этого ей нужно отыграть 4,58 балла.

- Алине просто нужно делать свое дело, которое она умеет прекрасно делать. Однако если Кихира прыгнет оба своих тройных акселя и откатает все чисто, то у Загитовой нет шансов на первое место, даже если Алина прокатает всю программу тоже чисто. По набору элементов победит японка, это чистая арифметика. Но при мелких помарках Кихиры отыграть 4.5 балла при нынешней системе судейства вполне реально.

Но Алине точно не стоит на этом зацикливаться. Мы сейчас не знаем, как все пройдет, а вся борьба будет происходит в реальном времени на льду.

Ванкувер (Канада). Гран-при

Финал. Женщины

Короткая программа

1. Рика Кихира (Япония) – 82,51 (рекорд мира)

2. Алина Загитова (Россия) – 77,93

3. Елизавета Туктамышева (Россия) – 70,65

4. Каори Сакамото (Япония) – 70,23

5. Софья Самодурова (Россия) – 68,24

6. Сатоко Мияхара (Япония) – 67,52