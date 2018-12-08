Одними юниорами сыт не будешь. Кто спасет для России финал Гран-при? - Советский спорт
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    • Фигурное катание08 декабря 2018 11:51Источник: «Советский спорт»Автор: Тигай Лев

    Одними юниорами сыт не будешь. Кто спасет для России финал Гран-при?

    Перед последним днем финального турнира серии Гран-при в Ванкувере у наших фигуристов есть одна золотая медаль - в юниорских танцах.

    После того, как Алина Загитова накануне проиграла короткую программу японке Рике Кихире, сегодня наши надежды были связаны с начинавшими борьбу за награды представителями парных видов катания. К сожалению, в обоих случаях лидерство после короткой программы досталось не России. Хотя произошло это совершенно по-разному.

    КИТАЙСКИЙ СЮРПРИЗ

    В турнире спортивных дуэтов наши Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Наталья Забияко/Александр Энберт пропустили вперед вовсе не фаворитов Ванессу Джеймс/Моргана Сипре, а соперников из Китая. Чен Пен и Ян Цзинь, катавшиеся в первой разминке, не сделали ни одной ошибки и подняли планку личного рекорда на три с лишним балла. Французы же, наоборот, выступили довольно блекло: Джеймс ошиблась на приземлениях как с тулупа, так и с выброса. В результате - четвертое место при «минус четырех» от лидера. Хотя в произвольной, где они являются рекордсменами мира, это можно отыграть.

    Российские прокаты смотрелись более цельно. Наши допустили лишь по одной помарке, причем у Забияко с Энбертом она получилась очень обидной – на вращении в последние секунды программы. Впрочем, на таком элементе много в любом случае не потеряешь: россияне все равно получили лучшие оценки в сезоне и уступают китайцам символические полбалла.

    У Тарасовой с Морозовым - и отставание побольше (1,55), и ошибка посерьезнее: падение партнерши на приземлении с параллельного тулупа. Хотя всю остальную короткую действующие чемпионы Европы откатали просто идеально, сплошь на максимальные уровни сложности и высокие судейские плюсы. Если бы не испорченный прыжок, они точно обновили бы собственный мировой рекорд и здорово оторвались бы от всех конкурентов, но… Теперь придется ждать воскресного утра и произвольной программы, где золото может достаться любому из четырех дуэтов.

    В ТАНЦАХ НАМ ВЫИГРАТЬ НЕ ДАДУТ

    В танцах чемпионский поезд для нас, боюсь, уже ушел. Дело даже не в третьем-четвертом местах, которое занимают российские пары, а в очевидном несоответствии их мест и оценок предфинальным ожиданиям. Трудно было предположить, что наши уступят не только американцам Хаббелл/Донохью, но и итальянцам Гиньяр/Фабри, которых Александра Степанова с Иваном Букиным без вопросов обыгрывали на одном из отборочных этапов. К сожалению, сегодня сложность одной из секций «танго» Степановой и Букину определили минимальным базовым уровнем, и они ощутимо проиграли собственным лучшим баллам сезона. В то время как остальные три элитных дуэта получили в районе личных рекордов или чуть выше.

    Почему? Ей-богу, не имею ни малейшего понятия. Как и Татьяна Тарасова, комментировавшая соревнования в прямом телевизионном эфире. Легендарный тренер тоже не могла взять в толк, за что судьи так сильно прижали Степанову с Букиным. А потом заявила, что еще накануне знала: в этом виде «так все и будет». Дальше разъяснений, конечно, не последовало, но намек был слишком прозрачен - мол, в танцах бороться за золото России просто не дадут.

    КОГДА СУДЬБУ ЗОЛОТА РЕШАЕТ ОДНА СОТАЯ

    В турнире одиночников нам бороться было особо и нечем. Ветеран Сергей Воронов после пятого места в короткой программе открывал произвольную и допустил ошибки разной степени грубости в четырех прыжковых элементах из семи. Например, на двойном тулупе, завершавшем каскад и потянувшим за собой «в минус» только что чисто исполненный тулуп четверной. Падать Воронов не падал и бился как всегда, однако не накатал даже на 150 баллов, опустившись на последнюю строчку итогового протокола.

    А чемпионом Гран-при второй год подряд стал Нэйтан Чен, закрепивший свое превосходство над своим главным конкурентом Семой Уно. Хотя я обратил бы ваше внимание не на дуэль японца с американцем, а на бронзу 17-летнего Чжун Хван Ча. Этот очень талантливый кореец тренируется у Брайана Орсера вместе с Евгенией Медведевой и совсем скоро может выйти на первые роли в мире.

    Промежуточный итог Ванкувера-2018 неутешителен: несмотря на обилие финалистов, ни в одном «взрослом» виде выиграть короткую программу нашим фигуристам не удалось. Посмотрим, сумеет ли кто-то спасти этот финал для России в последний день турнира. Он начнется в час ночи воскресенья по московскому времени с женской произвольной «Загитова против Кихиры», а завершится в начале девятого утра битвой за золото в парном катании.

    У российских юниоров дела, напротив, идут блестяще. Там уже есть четыре медали, причем в танцах, где первый дуэт от второго отделила всего одна сотая (!), наши взяли весь пьедестал. И еще два таких же хет-трика ожидаются перед завтрашним рассветом. В том числе - с участием 14-летней чудо-прыгуньи Александры Трусовой.

    Проблема в одном: даже десятком юниорских побед одну «взрослую» не заменишь…

    Гран-при

    Финал

    Ванкувер (Канада)

    Мужчины

    Произвольная программа

    1

    НэйтанЧен (США)

    189,43

    2

    Сема Уно (Япония)

    183,43

    3

    ЧжунХванЧа (Корея)

    174,42

    4

    МихалБржезина (Чехия)

    166,05

    5

    КиганМессинг (Канада)

    156,49

    6

    Сергей Воронов (Россия)

    143,48

    Сумма двух программ

    1

    НэйтанЧен (США)

    282,42

    2

    Сема Уно (Япония)

    275,10

    3

    ЧжунХванЧа (Корея)

    263,49

    4

    МихалБржезина (Чехия)

    255,26

    5

    КиганМессинг (Канада)

    236,05

    6

    Сергей Воронов (Россия)

    226,44

    Пары

    Короткая программа

    1

    Чен Пен/Ян Цзинь (Китай)

    75,69

    2

    Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия)

    75,18

    3

    Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия)

    74,04

    4

    Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция)

    71,51

    5

    Николь Делла Моника/МаттеоГаризе (Италия)

    69,77

    6

    Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия)

    61,24

    Танцы

    Короткая программа

    1

    Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США)

    80,53

    2

    ШарленГиньяр/Марко Фабри (Италия)

    78,30

    3

    Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия)

    77,33

    4

    Александра Степанова/Иван Букин (Россия)

    77,20

    5

    Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро (Россия)

    72,98

    6

    Кэтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США)

    71,33

    Юниоры

    Танцы

    Произвольная программа

    1

    Арина Ушакова/Максим Некрасов (Россия)

    103,16

    2

    Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия)

    102,93

    3

    Марджори Ладжой/Закари Лага (Канада)

    98,26

    4

    Елизавета Худайбердиева/Никита Назаров (Россия)

    98,25

    5

    ЭвонлиНгуен/Вадим Колесник (США)

    94,74

    6

    Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия)

    91,25

    Сумма двух программ

    1

    Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия)

    170,66

    2

    Арина Ушакова/Максим Некрасов (Россия)

    170,65

    3

    Елизавета Худайбердиева/Никита Назаров (Россия)

    164,54

    4

    Марджори Ладжой/Закари Лага (Канада)

    164,51

    5

    ЭвонлиНгуен/Вадим Колесник (США)

    158,47

    6

    Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия)

    148,76

    Мужчины

    Произвольная программа

    1

    Стивен Гоголев (Канада)

    154,76

    2

    Петр Гуменник (Россия)

    142,59

    3

    Адам Сьяо Им Фа (Франция)

    140,56

    4

    КосироСимада (Япония)

    140,41

    5

    ТомокиХиваташи (США)

    128,32

    6

    КэмденПулкинен (США)

    117,37

    Сумма двух программ

    1

    Стивен Гоголев (Канада)

    233,58

    2

    Петр Гуменник (Россия)

    218,75

    3

    КосироСимада (Япония)

    214,38

    4

    Адам Сьяо Им Фа (Франция)

    207,04

    5

    КэмденПулкинен (США)

    197,68

    6

    ТомокиХиваташи (США)

    190,80

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