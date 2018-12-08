Одними юниорами сыт не будешь. Кто спасет для России финал Гран-при?

Фигурное катание 08 декабря 2018 11:51 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

Перед последним днем финального турнира серии Гран-при в Ванкувере у наших фигуристов есть одна золотая медаль - в юниорских танцах.

После того, как Алина Загитова накануне проиграла короткую программу японке Рике Кихире, сегодня наши надежды были связаны с начинавшими борьбу за награды представителями парных видов катания. К сожалению, в обоих случаях лидерство после короткой программы досталось не России. Хотя произошло это совершенно по-разному.

КИТАЙСКИЙ СЮРПРИЗ

В турнире спортивных дуэтов наши Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Наталья Забияко/Александр Энберт пропустили вперед вовсе не фаворитов Ванессу Джеймс/Моргана Сипре, а соперников из Китая. Чен Пен и Ян Цзинь, катавшиеся в первой разминке, не сделали ни одной ошибки и подняли планку личного рекорда на три с лишним балла. Французы же, наоборот, выступили довольно блекло: Джеймс ошиблась на приземлениях как с тулупа, так и с выброса. В результате - четвертое место при «минус четырех» от лидера. Хотя в произвольной, где они являются рекордсменами мира, это можно отыграть.

Российские прокаты смотрелись более цельно. Наши допустили лишь по одной помарке, причем у Забияко с Энбертом она получилась очень обидной – на вращении в последние секунды программы. Впрочем, на таком элементе много в любом случае не потеряешь: россияне все равно получили лучшие оценки в сезоне и уступают китайцам символические полбалла.

У Тарасовой с Морозовым - и отставание побольше (1,55), и ошибка посерьезнее: падение партнерши на приземлении с параллельного тулупа. Хотя всю остальную короткую действующие чемпионы Европы откатали просто идеально, сплошь на максимальные уровни сложности и высокие судейские плюсы. Если бы не испорченный прыжок, они точно обновили бы собственный мировой рекорд и здорово оторвались бы от всех конкурентов, но… Теперь придется ждать воскресного утра и произвольной программы, где золото может достаться любому из четырех дуэтов.

В ТАНЦАХ НАМ ВЫИГРАТЬ НЕ ДАДУТ

В танцах чемпионский поезд для нас, боюсь, уже ушел. Дело даже не в третьем-четвертом местах, которое занимают российские пары, а в очевидном несоответствии их мест и оценок предфинальным ожиданиям. Трудно было предположить, что наши уступят не только американцам Хаббелл/Донохью, но и итальянцам Гиньяр/Фабри, которых Александра Степанова с Иваном Букиным без вопросов обыгрывали на одном из отборочных этапов. К сожалению, сегодня сложность одной из секций «танго» Степановой и Букину определили минимальным базовым уровнем, и они ощутимо проиграли собственным лучшим баллам сезона. В то время как остальные три элитных дуэта получили в районе личных рекордов или чуть выше.

Почему? Ей-богу, не имею ни малейшего понятия. Как и Татьяна Тарасова, комментировавшая соревнования в прямом телевизионном эфире. Легендарный тренер тоже не могла взять в толк, за что судьи так сильно прижали Степанову с Букиным. А потом заявила, что еще накануне знала: в этом виде «так все и будет». Дальше разъяснений, конечно, не последовало, но намек был слишком прозрачен - мол, в танцах бороться за золото России просто не дадут.

КОГДА СУДЬБУ ЗОЛОТА РЕШАЕТ ОДНА СОТАЯ

В турнире одиночников нам бороться было особо и нечем. Ветеран Сергей Воронов после пятого места в короткой программе открывал произвольную и допустил ошибки разной степени грубости в четырех прыжковых элементах из семи. Например, на двойном тулупе, завершавшем каскад и потянувшим за собой «в минус» только что чисто исполненный тулуп четверной. Падать Воронов не падал и бился как всегда, однако не накатал даже на 150 баллов, опустившись на последнюю строчку итогового протокола.

А чемпионом Гран-при второй год подряд стал Нэйтан Чен, закрепивший свое превосходство над своим главным конкурентом Семой Уно. Хотя я обратил бы ваше внимание не на дуэль японца с американцем, а на бронзу 17-летнего Чжун Хван Ча. Этот очень талантливый кореец тренируется у Брайана Орсера вместе с Евгенией Медведевой и совсем скоро может выйти на первые роли в мире.

Промежуточный итог Ванкувера-2018 неутешителен: несмотря на обилие финалистов, ни в одном «взрослом» виде выиграть короткую программу нашим фигуристам не удалось. Посмотрим, сумеет ли кто-то спасти этот финал для России в последний день турнира. Он начнется в час ночи воскресенья по московскому времени с женской произвольной «Загитова против Кихиры», а завершится в начале девятого утра битвой за золото в парном катании.

У российских юниоров дела, напротив, идут блестяще. Там уже есть четыре медали, причем в танцах, где первый дуэт от второго отделила всего одна сотая (!), наши взяли весь пьедестал. И еще два таких же хет-трика ожидаются перед завтрашним рассветом. В том числе - с участием 14-летней чудо-прыгуньи Александры Трусовой.

Проблема в одном: даже десятком юниорских побед одну «взрослую» не заменишь…

Гран-при

Финал

Ванкувер (Канада)

Мужчины

Произвольная программа

1 НэйтанЧен (США) 189,43 2 Сема Уно (Япония) 183,43 3 ЧжунХванЧа (Корея) 174,42 4 МихалБржезина (Чехия) 166,05 5 КиганМессинг (Канада) 156,49 6 Сергей Воронов (Россия) 143,48

Сумма двух программ

1 НэйтанЧен (США) 282,42 2 Сема Уно (Япония) 275,10 3 ЧжунХванЧа (Корея) 263,49 4 МихалБржезина (Чехия) 255,26 5 КиганМессинг (Канада) 236,05 6 Сергей Воронов (Россия) 226,44

Пары

Короткая программа

1 Чен Пен/Ян Цзинь (Китай) 75,69 2 Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) 75,18 3 Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) 74,04 4 Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) 71,51 5 Николь Делла Моника/МаттеоГаризе (Италия) 69,77 6 Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) 61,24

Танцы

Короткая программа

1 Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) 80,53 2 ШарленГиньяр/Марко Фабри (Италия) 78,30 3 Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) 77,33 4 Александра Степанова/Иван Букин (Россия) 77,20 5 Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро (Россия) 72,98 6 Кэтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) 71,33

Юниоры

Танцы

Произвольная программа

1 Арина Ушакова/Максим Некрасов (Россия) 103,16 2 Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) 102,93 3 Марджори Ладжой/Закари Лага (Канада) 98,26 4 Елизавета Худайбердиева/Никита Назаров (Россия) 98,25 5 ЭвонлиНгуен/Вадим Колесник (США) 94,74 6 Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) 91,25

Сумма двух программ

1 Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) 170,66 2 Арина Ушакова/Максим Некрасов (Россия) 170,65 3 Елизавета Худайбердиева/Никита Назаров (Россия) 164,54 4 Марджори Ладжой/Закари Лага (Канада) 164,51 5 ЭвонлиНгуен/Вадим Колесник (США) 158,47 6 Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) 148,76

Мужчины

Произвольная программа

1 Стивен Гоголев (Канада) 154,76 2 Петр Гуменник (Россия) 142,59 3 Адам Сьяо Им Фа (Франция) 140,56 4 КосироСимада (Япония) 140,41 5 ТомокиХиваташи (США) 128,32 6 КэмденПулкинен (США) 117,37

Сумма двух программ