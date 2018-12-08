Одними юниорами сыт не будешь. Кто спасет для России финал Гран-при?

Перед последним днем финального турнира серии Гран-при в Ванкувере у наших фигуристов есть одна золотая медаль - в юниорских танцах.
После того, как Алина Загитова накануне проиграла короткую программу японке Рике Кихире, сегодня наши надежды были связаны с начинавшими борьбу за награды представителями парных видов катания. К сожалению, в обоих случаях лидерство после короткой программы досталось не России. Хотя произошло это совершенно по-разному.
В турнире спортивных дуэтов наши Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Наталья Забияко/Александр Энберт пропустили вперед вовсе не фаворитов Ванессу Джеймс/Моргана Сипре, а соперников из Китая. Чен Пен и Ян Цзинь, катавшиеся в первой разминке, не сделали ни одной ошибки и подняли планку личного рекорда на три с лишним балла. Французы же, наоборот, выступили довольно блекло: Джеймс ошиблась на приземлениях как с тулупа, так и с выброса. В результате - четвертое место при «минус четырех» от лидера. Хотя в произвольной, где они являются рекордсменами мира, это можно отыграть.
Российские прокаты смотрелись более цельно. Наши допустили лишь по одной помарке, причем у Забияко с Энбертом она получилась очень обидной – на вращении в последние секунды программы. Впрочем, на таком элементе много в любом случае не потеряешь: россияне все равно получили лучшие оценки в сезоне и уступают китайцам символические полбалла.
У Тарасовой с Морозовым - и отставание побольше (1,55), и ошибка посерьезнее: падение партнерши на приземлении с параллельного тулупа. Хотя всю остальную короткую действующие чемпионы Европы откатали просто идеально, сплошь на максимальные уровни сложности и высокие судейские плюсы. Если бы не испорченный прыжок, они точно обновили бы собственный мировой рекорд и здорово оторвались бы от всех конкурентов, но… Теперь придется ждать воскресного утра и произвольной программы, где золото может достаться любому из четырех дуэтов.
В танцах чемпионский поезд для нас, боюсь, уже ушел. Дело даже не в третьем-четвертом местах, которое занимают российские пары, а в очевидном несоответствии их мест и оценок предфинальным ожиданиям. Трудно было предположить, что наши уступят не только американцам Хаббелл/Донохью, но и итальянцам Гиньяр/Фабри, которых Александра Степанова с Иваном Букиным без вопросов обыгрывали на одном из отборочных этапов. К сожалению, сегодня сложность одной из секций «танго» Степановой и Букину определили минимальным базовым уровнем, и они ощутимо проиграли собственным лучшим баллам сезона. В то время как остальные три элитных дуэта получили в районе личных рекордов или чуть выше.
Почему? Ей-богу, не имею ни малейшего понятия. Как и Татьяна Тарасова, комментировавшая соревнования в прямом телевизионном эфире. Легендарный тренер тоже не могла взять в толк, за что судьи так сильно прижали Степанову с Букиным. А потом заявила, что еще накануне знала: в этом виде «так все и будет». Дальше разъяснений, конечно, не последовало, но намек был слишком прозрачен - мол, в танцах бороться за золото России просто не дадут.
В турнире одиночников нам бороться было особо и нечем. Ветеран Сергей Воронов после пятого места в короткой программе открывал произвольную и допустил ошибки разной степени грубости в четырех прыжковых элементах из семи. Например, на двойном тулупе, завершавшем каскад и потянувшим за собой «в минус» только что чисто исполненный тулуп четверной. Падать Воронов не падал и бился как всегда, однако не накатал даже на 150 баллов, опустившись на последнюю строчку итогового протокола.
А чемпионом Гран-при второй год подряд стал Нэйтан Чен, закрепивший свое превосходство над своим главным конкурентом Семой Уно. Хотя я обратил бы ваше внимание не на дуэль японца с американцем, а на бронзу 17-летнего Чжун Хван Ча. Этот очень талантливый кореец тренируется у Брайана Орсера вместе с Евгенией Медведевой и совсем скоро может выйти на первые роли в мире.
Промежуточный итог Ванкувера-2018 неутешителен: несмотря на обилие финалистов, ни в одном «взрослом» виде выиграть короткую программу нашим фигуристам не удалось. Посмотрим, сумеет ли кто-то спасти этот финал для России в последний день турнира. Он начнется в час ночи воскресенья по московскому времени с женской произвольной «Загитова против Кихиры», а завершится в начале девятого утра битвой за золото в парном катании.
У российских юниоров дела, напротив, идут блестяще. Там уже есть четыре медали, причем в танцах, где первый дуэт от второго отделила всего одна сотая (!), наши взяли весь пьедестал. И еще два таких же хет-трика ожидаются перед завтрашним рассветом. В том числе - с участием 14-летней чудо-прыгуньи Александры Трусовой.
Проблема в одном: даже десятком юниорских побед одну «взрослую» не заменишь…
Гран-при
Финал
Ванкувер (Канада)
Мужчины
Произвольная программа
1
НэйтанЧен (США)
189,43
2
Сема Уно (Япония)
183,43
3
ЧжунХванЧа (Корея)
174,42
4
МихалБржезина (Чехия)
166,05
5
КиганМессинг (Канада)
156,49
6
Сергей Воронов (Россия)
143,48
Сумма двух программ
1
НэйтанЧен (США)
282,42
2
Сема Уно (Япония)
275,10
3
ЧжунХванЧа (Корея)
263,49
4
МихалБржезина (Чехия)
255,26
5
КиганМессинг (Канада)
236,05
6
Сергей Воронов (Россия)
226,44
Пары
Короткая программа
1
Чен Пен/Ян Цзинь (Китай)
75,69
2
Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия)
75,18
3
Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия)
74,04
4
Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция)
71,51
5
Николь Делла Моника/МаттеоГаризе (Италия)
69,77
6
Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия)
61,24
Танцы
Короткая программа
1
Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США)
80,53
2
ШарленГиньяр/Марко Фабри (Италия)
78,30
3
Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия)
77,33
4
Александра Степанова/Иван Букин (Россия)
77,20
5
Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро (Россия)
72,98
6
Кэтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США)
71,33
Юниоры
Танцы
Произвольная программа
1
Арина Ушакова/Максим Некрасов (Россия)
103,16
2
Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия)
102,93
3
Марджори Ладжой/Закари Лага (Канада)
98,26
4
Елизавета Худайбердиева/Никита Назаров (Россия)
98,25
5
ЭвонлиНгуен/Вадим Колесник (США)
94,74
6
Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия)
91,25
Сумма двух программ
1
Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия)
170,66
2
Арина Ушакова/Максим Некрасов (Россия)
170,65
3
Елизавета Худайбердиева/Никита Назаров (Россия)
164,54
4
Марджори Ладжой/Закари Лага (Канада)
164,51
5
ЭвонлиНгуен/Вадим Колесник (США)
158,47
6
Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия)
148,76
Мужчины
Произвольная программа
1
Стивен Гоголев (Канада)
154,76
2
Петр Гуменник (Россия)
142,59
3
Адам Сьяо Им Фа (Франция)
140,56
4
КосироСимада (Япония)
140,41
5
ТомокиХиваташи (США)
128,32
6
КэмденПулкинен (США)
117,37
Сумма двух программ
1
Стивен Гоголев (Канада)
233,58
2
Петр Гуменник (Россия)
218,75
3
КосироСимада (Япония)
214,38
4
Адам Сьяо Им Фа (Франция)
207,04
5
КэмденПулкинен (США)
197,68
6
ТомокиХиваташи (США)
190,80