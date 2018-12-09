Загитова - в шкуре Медведевой. Место на троне заняла Кихира

Фигурное катание 09 декабря 2018 05:22 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

Чемпионкой Гран-при-2018 в женском одиночном катании стала Рика Кихира из Японии. У наших Алины Загитовой и Елизаветы Туктамышевой – серебро и бронза соответственно.

Совсем недавно, Алина Загитова находилась в статусе супердебютантки, выводящей свой вид спорта на новый уровень и сокрушающей прежние авторитеты. И ведь сокрушила: в феврале на Олимпиаде в Пхенчхане обыграла двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву. Но как же быстро все меняется в этом женском фигурном катании…

Сегодня Медведева наблюдала за финалом Гран-при со стороны, а Загитова очутилась на ее месте - вышла на лед Ванкувера признанной мировой примой, под которой вдруг зашатался королевский трон. Роль же юной возмутительницы спокойствия перешла к Рике Кихире: японка, проводящая первый «взрослый» сезон, двумя днями ранее сокрушила загитовский мировой рекорд в короткой программе.

Козырь Кихиры-2018/19 – тот же, что у Загитовой-2017/18: недоступная конкуренткам техническая сложность. Точнее аксель в три с половиной оборота, который японка блестяще исполнила в первый день финала и намеревалась дважды исполнить в последний день. Впрочем, ее проката, закрывавшего произвольную программу, еще надо было дождаться.

САМОДУРОВА – МОЛОДЕЦ, ТУКТАМЫШЕВА – ЕЩЕ ЛУЧШЕ

Две других российских финалистки, тренирующихся у знаменитого тренера Алексея Мишина, со своими «антияпонскими» задачами на нижних этажах иерархии справились прекрасно. Софья Самодурова откаталась чисто, обновила личный рекорд и оставила на шестом, последнем месте титулованную Сатоко Мияхару. Елизавета Туктамышева, усложнившая программу к финалу, не без труда выехала со стартового тройного акселя, но дальше была безошибочна и получила за технику больше 78 баллов. Есть бронзовая медаль, виды на которую имела и Каори Сакамото – перед произвольной их с Туртамышевой разделяли лишь четыре десятые.

Оставалось выяснить чье золото.

Прокат Загитовой вновь получился трудным. Было видно, что многие элементы даются ей с немалым трудом. Но она справлялась – во всех случаях, кроме одного. Подвел не самый сложный каскад лутц-тулуп в начале программы: вместо «3+3» получилось только «3+1». Эта ошибка не позволила Загитовой преодолеть рубеж 150 баллов за произвольную. И все оказалось в руках у Кихиры, которой теперь достаточно было просто избежать серьезных ошибок.

Но японка тоже не железная. Первый же аксель она недокрутила на целых полоборота и сумела удержаться на ногах лишь уперевшись в лед обоими руками. На языке судейских оценок это равносильно падению. И если бы Кихира испортила и второй суперпрыжок, вся турнирная ситуация моментально перевернулась бы…

ЭТОТ ТИТУЛ МЫ НИКОМУ НЕ ОТДАВАЛИ ПЯТЬ ЛЕТ

Второй аксель она прыгнула хорошо. Правда с двойным, а не с тройным тулупом, но это уже детали. И, что еще важнее, всю оставшуюся программу японка докатала «на ура». Не сломалась, не выдохлась на стартовом сверхусилии. И опередила Загитову по технической оценке.

Оставалась еще слабая надежда на компоненты, которые у маститой российской фигуристки, по идее, должны быть выше. Однако и этой, последней надежде не суждено было выжить: «за артистичность», говоря по-старому, Кихире поставили практически как Загитовой – 72,40 против 72,70. Что ж, судьи тоже привыкают к быстрым сменам чемпионок в женском катании. И компоненты у новых героинь теперь растут быстрее, чем прежде.

Россия отдала титул чемпионки Гран-при в этом виде впервые с 2013 года. Серебро Загитовой и бронза Туктамышевой стали нашими первыми «взрослыми» медалями в финале-2018, и наверняка не последними. А вот удастся ли россиянам добыть в Ванкувере хоть одно золото – большой вопрос. Ответ на него мы получим совсем скоро, ранним воскресным утром по московскому времени. В парном катании наши дуэты после короткой программы занимают второе и третье места, в танцах – третье и четвертое.

Гран-при. Финал. Женщины

Произвольная программа

1 Рика Кихира (Япония) 150,61 2 Алина Загитова (Россия) 148,60 3 Елизавета Туктамышева (Россия) 144,67 4 Каори Сакамото (Япония) 141,45 5 Софья Самодурова (Россия) 136,09 6 Сатоко Мияхара (Япония) 133,79

Сумма двух программ