Уходит год Загитовой, приходит год Кихиры. Или уже год Трусовой?

Фигурное катание 10 декабря 2018 21:47 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

Что означает поражение Алины Загитовой в финале Гран-при в Ванкувере от японской дебютантки Рики Кихиры - и как события будут развиваться дальше.

В выходные мы уже объясняли эту ситуацию по горячим следам. Но тема вызывает столь живой интерес, что заслуживает повторного разбора. Спокойного, взвешенного, без остывших за пару дней эмоций.

ЯПОНКА ВЫРОСЛА ПО ВОЗРАСТУ, АЛИНА - В САНТИМЕТРАХ

Например, такой расхожий вопрос: будет ли Загитова и дальше проигрывать Кихире?

Совсем необязательно. Просто теперь это зависит сначала от японки, а уж потом - от россиянки. Почти сравнявшись с Загитовой по авторитету у судей (об этом говорят оценки за компоненты финала в Ванкувере) и имея преимущество над ней и всеми прочими по технической сложности программ, Кихира, безусловно, может проиграть - если будет серьезно ошибаться. Что она, кстати, не раз делала, в том числе - в Ванкувере. Но надо понимать и другое: при чистых прокатах японки конкуренток у нее сейчас нет.

Вопрос второй: Загитова в новом сезоне сильнее или слабее самой себя прежней, олимпийской чемпионки Пхенчхана? На мой взгляд, слабее – и вот почему. Не знаю, как там у нее насчет психологии (женский спорт - дело специфическое), но главная причина изменений в катании Алины - явно физического толка и видна невооруженным взглядом: пять сантиметров, на которые она выросла в этом году. Загитова, надо отдать ей должное, в отличие от большинства предшественниц (например, Юлии Липницкой) не без успеха приспосабливается к новым габаритам и умудряется оставаться в мировой элите. Но эта трудная схватка с собственным телом все равно сказывается, от нее устаешь. В результате -регулярные ошибки и прыжки «через не могу» вместо прежних безошибочности и легкости. Февральская Загитова, думаю, боролась бы с декабрьской Кихирой на равных. Этой - уже тяжело.

Собственно, это и есть две половины ответа на вопрос «что произошло». Во-первых, из стана юниорок пришла Кихира с высоченным тройным акселем, во-вторых, Загитова выросла и ей стало физически труднее прыгать самой. Вот и все. Остальное - мелкие подробности.

Может ли Загитова изменить это статус-кво в свою пользу? Сомневаюсь. И во всяком случае не сейчас. Ей бы совладать с нынешними программами, оставшимися на «докихировском» уровне Пхенчхана, заставить их опять отскакивать от коньков. Куда уж тут осваивать новые, более сложные элементы? Ведь тогда риск всерьез сломаться и стать очередной «одноразовой чемпионкой» возрастет в разы.

ТРУСОВА ВРОВЕНЬ… С КОЛЯДОЙ

Выходит, японское лидерство - это надолго? Да ни в коем случае! Уже ближайшей осенью на взрослую мировую арену ворвутся наши новые юниорки, по сравнению с которыми тройные аксели Кихиры покажутся детским садом. Александра Трусова уже вовсю крутит четыре оборота, вставляя в программы по три таких прыжка зараз. И она, и другая героиня юниорского финала в Ванкувере Алена Косторная в своей возрастной категории регулярно громили Кихиру в пух и прах. Просто та, будучи чуть постарше, на годик раньше сбежала от них к взрослым. Расслабиться и передохнуть. Кстати, Загитова в юниорках японку тоже застала и впервые проиграла ей именно тогда, в сентябре 2016-го (см. таблицу). Теперь же Кихира просто догнала Алину на новом уровне. А скоро саму Кихиру тоже догонят ее повзрослевшие «школьные мучительницы» во главе с Трусовой.

Эта ежегодная «гонка вооружений» вывела женское катание на небывалую высоту. Взяв за универсальный показатель техническую оценку в произвольной программе (в короткой юниоркам запрещены четверные, а компоненты заведомо ниже им ставят везде), я смешал в одну кучу мужчин и женщин всех возрастов и получил весьма любопытные результаты.

Взгляните на таблицу: сразу за тройкой монстров Ханю-Уно-Чен начинается какая-то невообразимая мешанина. Кихира стоит в этом рейтинге выше Михаила Коляды, а Трусова – выше всех остальных российских мужчин-фигуристов. Разбавленных в серединке Загитовой и подпираемых снизу Елизаветой Туктамышевой и юниором Петром Гуменником. И заметьте: это сравнение, при всей его необычности, на самом деле полностью корректно. Ведь правила судейства и «расценки» на элементы в одиночном катании абсолютно одинаковы для обоих полов.

Так что не падайте в обморок, если через год нынешняя табель о рангах опять перекроится до неузнаваемости. И Трусова в ней будет стоять рядом не с Кихирой, а, допустим… даже шепотом страшно произнести… с Юдзуру Ханю.

Что получилось бы, если объединить в один турнир взрослый и юниорский финалы Гран-при-2018 в женском одиночном катании

Л К Короткая Произвольная Сумма 1 Рика Кихра (Япония) 16 В 82,51 (1) 150,61 (1) 233,12 2 Алина Загитова (Россия) 16 В 77,93 (2) 148,60 (2) 226,53 3 Алена Косторная (Россия) 15 Ю 76,32 (3) 141,66 (4) 217,98 4 Елизавета Туктамышева (Россия) 21 В 70,65 (5) 144,67 (3) 215,32 5 Александра Трусова (Россия) 14 Ю 74,43 (4) 140,77 (6) 215,20 6 Каори Сакамото (Япония) 18 В 70,23 (6) 141,45 (5) 211,68 7 Софья Самодурова (Россия) 16 В 68,24 (8) 136,09 (7) 204,33 8 СатокоМияхара (Япония) 20 В 67,52 (9) 133,79 (8) 201,31 9 Алена Канышева (Россия) 13 Ю 68,66 (7) 129,48 (9) 198,14 10 Анастасия Тараканова (Россия) 14 Ю 61,78 (11) 128,68 (10) 190,46 11 Анна Щербакова (Россия) 14 Ю 56,26 (12) 125,57 (11) 181,83 12 Ким Е Лим (Корея) 15 Ю 62,51 (10) 115,40 (12) 177,91

Л – возраст, К – возрастная категория (В – взрослые, Ю – юниорки).

Места Загитовой, Кихиры, Трусовой и Косторной на всех официальных международных турнирах, где они пересекались друг с другом

Загитова Кихира Трусова Косторная Финал Гран-при-2018. Ванкувер 2 1 - - Юниорский финал Гран-при-2018. Ванкувер - - 2 1 Юниорский чемпионат мира-2018. София - 8 1 2 Юниорский финал Гран-при-2017. Нагоя - 4 1 2 Юниорский этап Гран-при-2017. Больцано - 3 - 2 Юниорский финал Гран-при-2016. Марсель 1 4 - - Юниорский этап Гран-при-2016. Любляна 3 1 - -

Кто из участников юниорского финала Гран-при-2018 занял бы не последнее место во взрослом финале

Место среди юниоров Среди взрослых Место Кого обошли бы Алена Косторная (Россия) 1 3 Туктамышева, Сакамото, Самодурова, Мияхара Александра Трусова (Россия) 2 4 Сакамото, Самодурова, Мияхара Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) 1 5 Павлюченко/Ходыкин Полина Костюкович/Дмитрий Ялин (Россия) 2 5 Павлюченко/Ходыкин Стивен Гоголев (Канада) 1 5 Воронов

Лидеры мирового одиночного катания по технической оценке за произвольную программу в сезоне-2018/19