Загитова, Трусова и Медведева – впервые на одном катке. Это чемпионат России

Фигурное катание 19 декабря 2018 11:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

В четверг в Саранске стартует первенство страны, где впервые будут состязаться три великих фигуристки – Алина Загитова, Александра Трусова и Евгения Медведева.

«Городишко наш – дыра. Всегда дырой был и сейчас дыра. Только сейчас это дыра в будущее». Сталкер Рэдрик Шухарт из «Пикника на обочине» братьев Стругацких говорил, конечно, не о симпатичном городе Саранске, но в остальном его слова подходят к предстоящему там событию на все сто. Ни одна арена мира еще никогда не видела того, что увидят 21 и 22 декабря три тысячи счастливчиков с трибун небольшого зала в мордовской столице.

Хотя общая аудитория будет в тысячи раз больше. Грядет прямой ТВ-эфир на Первом канале, который на своем сайте намерен транслировать из Саранска живьем не только все восемь программ и показательные выступления, но и тренировку одиночниц в среду! Просто тренировку перед внутренним турниром одной страны, представляете?! И российскими телезрителями, в отличие от спортсменок, дело там, подозреваю, не ограничится. Разве Япония, где фигурномания свирепствует еще хлеще, чем у нас, может пропустить ТАКОЕ?

Какое «такое»? Если вы до сих пор не в курсе (вообще-то пора бы), то сейчас объясню.

ЗАГИТОВА ПРОТИВ ИЗДЕВАВШИХСЯ НАД КИХИРОЙ

По правилам ISU выступать на официальных международных соревнованиях этого сезона могут только те, кому исполнилось 15 до 1 июля нынешнего года. А фигуристка, превосходящая сейчас всех по сложности программ, родилась хоть и в июне (23-го числа, идеально под регламент!), но 2004-го. И пока вынуждена крутить свои феноменальные четверные прыжки (по три штуки за произвольную, включая самый сложный лутц) в юниорских турнирах – за исключением национальных соревнований, которым правила ISU – не указ.

14-летняя Александра Трусова уже не раз выигрывала этапы Кубка России. Однако там сильнейшие «взрослые» не появляются, они заняты в сериях «челленджер» и Гран-при. А вот чемпионат страны – дело другое. Сюда съезжаются все, чтобы отобраться в сборную на главные соревнования – январский ЧЕ в Минске и мартовский ЧМ в Японии. И пусть туда Трусовой путь еще заказан, это совсем не мешало ей заявиться на саранский турнир. Что она и сделала.

Кстати, не она одна. Там будет сразу несколько грозных юниорок, готовящихся ворваться на мировую арену ближайшей осенью. Например, Анна Щербакова, тоже не без успеха (хотя и не так, как Трусова) осваивающая четверные. Или 15-летняя Алена «угораздило-родиться-в-августе» Косторная, недавно обыгравшая Трусову в финале юниорского Гран-при. Между прочим, год назад в Санкт-Петербурге Косторная уже выступала на ЧР и завоевала там самую настоящую бронзу. А теперь прикиньте: насколько лучше она стала кататься с тех пор?..

Две недели назад мы с вами сетовали на поражение олимпийской чемпионки Алины Загитовой в финале Гран-при от Рики Кихиры. Но эта японка, при всем к ней уважении, по юниорам не выиграла вообще ничего – Трусова с Косторной просто не давали ей высунуть носа. И одному богу известно (впрочем, тоже не факт), что будет с Загитовой в предстоящий уик-энд, когда до нее, наконец, дорвутся наши юные бандитки. Тренирующиеся в той же школе «Самбо-70» у Этери Тутберидзе, что и Загитова. Тут не то, что финал Гран-при, – Олимпиада запросто с овчинку показаться может.

МЕДВЕДЕВА ТЕПЕРЬ МЕЧТАЕТ О СБОРНОЙ

А с другого фланга прилетела на саранский лед вице-чемпионка Пхенчхана Евгения Медведева. Из Канады, с новым тренером Брайаном Орсером (собирался на чемпионат Японии, но его подопечный Юдзуру Ханю снялся оттуда из-за травмы) – и с весьма неочевидными шансами на попадание в сборную. Еще год назад место Медведевой в национальной команде даже не обсуждалось: перед Олимпиадой-2018 ей легко позволили пропустить ЧР. Сейчас ситуация совсем другая. И сама Медведева нынче не та, и ее конкурентки времени даром не теряли.

Прежде всего – Елизавета Туктамышева, пропускающая чемпионат в Саранске из-за воспаления легких, но после бронзы Гран-при имеющая все основания рассчитывать на место в сборной. Напомню, что в каждом из четырех видов катания две российских путевки на чемпионат Европы распределяются по результатам первенства страны, а вот с последними-третьими местами возможны варианты. На усмотрение, так сказать, руководства федерации. То есть, Медведевой в Саранске надо обязательно брать серебро – иначе у нее фактически пропадет целый сезон. Хотя опять же поправка: не серебро, а второе место в «зачете без юниорок», которое в реальности может оказаться вообще за пределами пьедестала.

Основной соперницей Медведевой в борьбе за сборную считают Софью Самодурову. И не без оснований: 16-летняя подопечная Алексея Мишина четверных не прыгает, но тройные исполняет очень стабильно и ниже определенного уровня (а это теперь финал Гран-при) не опускается. Плюс в Саранске наверняка попробует взять реванш за провальную половину сезона титулованная Мария Сотскова. Плюс непредсказуемый фактор чудо-юниорок. И, конечно, плюс Загитова – со свежим шрамом от Кихиры.

Теперь дошло, что это за чемпионат? То ли России, то ли Вселенной.

НАСМОРК КОЛЯДЫ И ВОСКРЕШЕНИЕ КОВТУНА

Сейчас Саранск – это и правда «дыра в будущее». Причем женским катанием список его интриг отнюдь не ограничен. У мужчин номинальный лидер Михаил Коляда только что влетел в больницу с синуситом и до последнего будет раздумывать: сниматься ему или нет? Вопрос не праздный: Коляда, в отличие от Туктамышевой, место в сборной-2019 пока не очень-то заслужил. По итогам серии Гран-при у Александра Самарина с Дмитрием Алиевым веса, пожалуй, не меньше, а у Сергея Воронова – так и побольше. Кроме того, воскрес из небытия трехкратный чемпион страны и трехкратный же призер ЧЕ Максим Ковтун, недавно победивший на «челленджере» в Таллине с тремя приземленными четверными.

То есть, опять загадка, опять интрига, опять мешанина «не разбери поймешь»! А дуэль за российско-танцевальное лидерство между Викторией Синициной/Никитой Кацалаповым и Александрой Степановой/Иваном Букиным? А битва за третью путевку на ЧЕ (после Тарасовой/Морозова и Забияко/Энберта) нескольких молодых спортивных пар, вполне способных выйти на первый мировой план к следующей Олимпиаде? А…

Впрочем, достаточно. Думаю, вы уже все поняли и, как и я, густо истекаете слюной. Ждать осталось недолго.

Расписание чемпионата России-2018

20 декабря

четверг 14.00-16.30

16.50-18.50

20.30-22.30 Мужчины. Короткая программа

Пары. Короткая программа

Танцы. Короткая программа 21 декабря

пятница 14.30-16.30

16.50-19.50

20.10-22.15 Женщины. Короткая программа

Мужчины. произвольная программа

Танцы. Произвольная программа 22 декабря

суббота 15.30-17.45

18.00-20.50 Пары. Произвольная программа

Женщины. Произвольная программа

Время – московское.

Участники чемпионата России, входящие в топ-50 мирового сезона

Мужчины

В М (Р) Михаил Коляда 23 4 (274,37) Сергей Воронов 31 9 (254,28) Дмитрий Алиев 19 10 (250,55) Александр Самарин 20 11 (248,78) Максим Ковтун 23 13 (247,55) Андрей Лазукин 21 14 (243,45) Антон Шулепов 23 23 (230,30) Артур Дмитриев 26 29 (225,31) Петр Гуменник 16 36 (220,04) Роман Савосин 19 42 (211,10)

Женщины

В М (Р) Алина Загитова 16 1 (238,43) Александра Трусова 14* 3 (221,44) Алена Косторная 15* 6 (217,98) Анна Щербакова 14* 10 (205,39) Евгения Медведева 19 11 (204,89) Софья Самодурова 16 12 (204,33) Анна Тарусина 15 19 (198,76) Анастасия Губанова 16 20 (198,65) Станислава Константинова 18 22 (197,57) Алена Леонова 28 25 (194,15) Анастасия Тараканова 14* 27 (190,69) Анастасия Гулякова 16 28 (188,90) Виктория Васильева 15* 34 (182,87) Мария Сотскова 18 39 (179,72) Дарья Паненкова 16 49 (173,61)

Пары

В М (Р) Евгения Тарасова/Владимир Морозов 24/26 2 (220,25) Наталья Забияко/Александр Энберт 24/29 4 (214,14) Александра Бойкова/Дмитрий Козловский 16/18 7 (196,54) Анастасия Мишина/Александр Галлямов 17/19 8 (192,75) Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин 15/19 11 (190,01 Полина Костюкович/Дмитрий Ялин 15/20 12 (189,53) Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов 15/17 15 (186,59) Ксения Ахантьева/Валерий Колесов 16/17 16 (184,73) Алиса Ефимова/Александр Коровин 19/24 17 (183,89) Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот 17/20 25 (166,11) Лина Кудрявцева/Илья Спиридонов 16/20 33 (157,12)

Танцы

В М (Р) Виктория Синицина/Никита Кацалапов 23/27 3 (201,37) Александра Степанова/Иван Букин 23/25 5 (200,78) Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро 24/27 9 (184,37) Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин 18/21 15 (179,78) Бетина Попова/Сергей Мозгов 22/23 22 (170,47) Софья Евдокимова/Егор Базин 22/23 23 (168,31) Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов 19/21 25 (167,94) Аннабель Морозова/Андрей Багин 17/22 45 (151,55)

В – возраст, М (Р) – личный рекорд сезона по сумме двух программ и место в мире по этому показателю.

* Из-за возрастного лимита не могут выступать на «взрослых» международных соревнованиях в этом сезоне.