Загитова пока не приехала, а бабушку Медведевой не пустили на тренировку

Фигурное катание 19 декабря 2018 17:28 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Начинается чемпионат России

Репортаж «Советского спорта» из Саранска, где уже все готово к старту чемпионата России по фигурному катанию, который обещает быть чрезвычайно крутым.

НАСЛЕДИЕ ФУТБОЛЬНОГО ЧМ

Когда ночью въезжаешь на поезде в Саранск, издалека видно огромное оранжевое зарево. Но нет, это горит не местный завод «Биохимик», а фасад «Мордовия Арены». Зрелище впечатляющее. Стадион, даже будучи припорошенным декабрьским снегом, выглядит как огромная летающая тарелка, к которой протянулись нити стеклянных переходов.

Да и вообще наследие футбольного чемпионата мира ощущается в Саранске до сих пор. Город ухоженный, уютный, нет никакого чувства разрухи, от которого порой, невозможно избавиться в местах, находящихся гораздо ближе к Москве. Дороги приемлемого качества, дешевое такси, которое не приходится долго ждать, адекватная транспортная сеть, ну а то, что тротуары не чищенные, так это придирки.

Вопрос «зачем федерация фигурного катания уже в третий раз привозит чемпионат России в Саранск?» перестал быть актуальным после беглого осмотра города и его спортивных объектов.

Но тут же вскрылась любопытная подробность. Изначально руководство ФФКР рассчитывало, что к декабрю в Саранске будет сдан в эксплуатацию новый ледовый дворец на восемь тысяч зрителей, однако все силы города были брошены на организацию футбольного ЧМ, поэтому новую арену просто не успели сдать в срок.

Из-за этого уже возникли проблемы с билетами. Чемпионат России по фигурке стартует только 21 декабря, но их уже давно нет. Ни в кассах, ни в билетных центрах, ни, как говорят знающие люди, у перекупщиков. Дело в том, что арена, на которой пройдут соревнования, хоть и очень чистенькая и опрятная, но вмещает всего три тысячи зрителей. В Москве даже на контрольные прокаты сборной России приходило в два раза больше.

Понятно, что столицу и Саранск сравнивать глупо, но интерес к фигурному катанию сейчас зашкаливает по всей стране. Споры на тему «Кто круче: Загитова или Медведева?» сейчас куда более жгучие, чем по поводу Роналду и Месси пять лет назад. А тут, они впервые после эпичной олимпийской развязки впервые встретятся на соревнованиях.

МЕДВЕДЕВА СМЕНИЛА КОРОТКУЮ ПЕРЕД ЧР

На месте организаторов я бы задумался о введении нового кода безопасности во время выступления девушек. Пара десятков крепких омоновцев в зале явно не помешает, учитывая, что фаны Загитовой и Медведевой уже в открытую, пусть и только на словах, конфликтовали на российском этапе Гран-при, где выступала одна Алина.

На чемпионате России организаторы ввели свои коды. Специально разводят Алину и Женю по разным разминкам даже на тренировках, чтобы избежать лишних вопросов и спекуляций в прессе. Хоть и сами в этом не признаются.

Журналистов, кстати, не пустили на тренировки девушек, объяснив решение тем, что места на резервном катке, где они занимаются, очень мало, подходы неудобные, люди будут сбиваться в толпу, которая может помешать бродкастерам вести прямой эфир. Но есть ощущение, что фигуристок просто оградили от внимания прессы, чтобы никто не разжигал на тему – кто из какой калитки на лед вышел, кто на кого и как посмотрел и т.д.

Впрочем, тогда возникает резонный вопрос. Почему на тренировку не пустили бабушку Медведевой? Валентина Лаврентьевна обычно сопровождает внучку на всех соревнованиях, а тут жесткие рестрикции организаторов затронули и ее. Сама она с виду отнеслась к этой ситуации философски, но комментировать ничего не стала. Спокойно пошла на трибуну главной арены понаблюдать за тренировкой спортивных пар. Не на морозе же стоять.

Загитова, кстати, по состоянию на вечер среды до Саранска пока не доехала. По крайней мере, на тренировке ее не было, но это ни о чем не говорит. Ей не нужно приезжать заранее, чтобы акклиматизироваться, как той же Медведевой. Тем более, что соревнования у девушек начинаются только 21 декабря. Да и президент ФФКР Александр Горшков сразу сказал, что спортсмены прибывают в Саранск в соответствии с расписанием, которое им составил тренерский штаб.

Медведева же явно скучала по России. В сторис своего инстаграма она радостно постила фотки саранской «Пятерочки» со смайлами. Однако самая главная новость заключается в том, что перед чемпионатом России Евгения поменяла короткую программу. По информации осведомленных источников Медведева была не очень довольна образом, который заложен в постановку, над которой они вместе работали с хореографом Трэйси Уилсон. Это если не бомба, то как минимум взрывпакет приличных размеров.

Инсайдеры утверждают, что новую короткую Медведевой ставил известный узбекский фигурист, а теперь еще и популярный хореограф Миша Ге. Что ж, это еще одна интрига перед стартом ЧР.

ВОРОНОВ ПОЛУЧИЛ ТРАВМУ, А КРИТЕРИИ НЕ МЕНЯЮТСЯ

А ими он набит очень плотно. В первую очередь всех интересует – кто войдет в состав сборной на чемпионаты мира, Европы и Универсиаду. И как будут выкручиваться представители федерации, если у девушек все медали заберут юниорки, обладающие сложнейшими программами?

Изначально критерии отбора обозначены максимально конкретно. В сборную попадут те, кто займет первое-второе места в своих видах, а третью кандидатуру определят тренерский совет и Исполком федерации. Президент ФФКР Александр Горшков на пресс-конференции, посвященной старту ЧР, подтвердил, что ничего пересматриваться не будет.

Но тут же последовал вопрос касательно перспектив Елизаветы Туктамышевой, которая снялась с первенства страны из-за тяжелой болезни. Горшков вновь повторил ту же мантру.

- Пока говорить о перспективах Лизы рано. Давайте посмотрим на результаты. На следующем этапе нам важно будет знать мнение Всероссийского тренерского совета. Затем мы будем рассматривать все «за» и «против» на Исполкоме федерации.

На этой же пресс-конференции Горшков сообщил о травме, которую на тренировке получил Сергей Воронов. Из-за нее финалист Гран-при этого сезона был вынужден сняться с ЧР. Главный судья соревнований Сергей Кононыхин конкретизировал информацию. Сергей травмировал надколенник и любая нагрузка для него сейчас исключена.

Что же касается состава на Универсиаду, то на этот вопрос генеральный директор ФФКР Александр Коган ответил весьма конкретно.

- Сначала будет формироваться команда на чемпионат Европы с запасными участниками. Затем на Универсиаду. Там могут принимать участие только студенты. Учитывая все эти критерии мы будем определять состав, который поедет в марте на соревнования.

Осталось дождаться начала соревнований. Они уже совсем скоро. В четверг начинают мужчины, спортивные и танцевальные пары, а Загитова с Медведевой будут тренироваться на малой арене, вход на которую закрыт. Но 21 декабря они встретятся на глазах у всей России.

РАСПИСАНИЕ ТРАНСЛЯЦИЙ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

20 декабря

Женщины

тренировка - 10.30 Первый канал (сайт)



Мужчины, короткая программа

14.00 Первый канал (сайт), Матч ТВ, Матч! Арена



Пары, короткая программа

16.50 Первый канал (сайт), Матч! Арена



Танцы на льду, ритм-танец

20.30 Первый канал (сайт), Матч! Арена



21 декабря

Женщины, тренировка

7.00 Первый канал (сайт)



Женщины, короткая программа

14.00 Первый канал (сайт), с 15.15 – Первый канал



Мужчины, произвольная программа

16.50 Первый канал (сайт), Матч! Арена



Танцы на льду, произвольный танец

20.10 Первый канал (сайт), Матч! Арена



22 декабря

Женщины, тренировка

12.15 Первый канал (сайт)



Пары, произвольная программа

15.30 Первый канал (сайт)



Женщины, произвольная программа

18.00 Первый канал (сайт), с 19.35 – Первый канал



23 декабря

Тренировка

11.30 Первый канал (сайт)



Показательные выступления

14.00 Первый канал (сайт), с 15.15 – Первый канал