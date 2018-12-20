Медведева в сумасшедшей форме. Она будет бороться за победу с Загитовой - Советский спорт
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    • Фигурное катание20 декабря 2018 13:45Источник: «Советский спорт»Автор: Подгорнов Сергей

    Медведева в сумасшедшей форме. Она будет бороться за победу с Загитовой

    Она приехала, чтобы победить.

    ЗАГИТОВА ПРИЕХАЛА

    Сегодня в 7 утра в Саранск приехала Алина Загитова вместе с Этери Тутберидзе. Уже через три с небольшим часа обе были на катке. Алина вышла на тренировку во второй разминке и несмотря на тяжелый переезд каталась с полной отдачей. По крайней мере все прыжковые элементы из произвольной программы она выполнила очень уверенно.

    Впрочем, в ее форме сомнений практически не было. Загитова весь сезон выступает очень стабильно, за исключением небольших помарок, которые периодически возникают. При этом не стоит забывать, что олимпийская чемпионка борется с проблемами роста, которые сильно влияют на тренировочный и соревновательный процессы.

    Загитова весь сезон катается с кинезио-тейпами на голеностопе и надколеннике, чтобы минимизировать риск получения травм. Впрочем, страховка не самая надежная, учитывая нагрузки, которые выпадают на фигуристок, занимающихся в группе Тутберидзе.

    Но самое главное, что Алина в порядке и тяжелый соревновательный график, судя по сегодняшней тренировке, не сильно сказывается на ее физическом состоянии. Выйти после ночи в поезде и отпрыгать все каскады – это сильно. Неготовый спортсмен так не смог бы.

    Женский турнир на чемпионате России будет невероятно крутым. Олимпийская чемпионка Загитова, Алена Косторная со своим чарующим скольжением, Александра Трусова и Анна Щербакова с программами технической сложности, от который был бы в шоке даже Илон Маск, и Евгения Медведева.

    МЕДВЕДЕВА ГОТОВА РВАТЬ

    Все знают, насколько нынешний сезон получается для нее трудным. Восстановление после травм, смена тренера, переезд в Канаду, новые программы с непривычными образами и ошибки…

    Много ошибок, которые поначалу шокировали. Но сейчас все вспомнили, что Медведева, в первую очередь, человек. И она может срывать каскады, брать мало баллов за технику и проигрывать соревнования.

    Но привыкать к этому не стоит. После того как Медведева не попала в финал Гран-при перед ней замаячил вариант пролететь мимо Европы и мира, досрочно завершив соревновательный сезон. Потому что конкуренция на чемпионате России в этом сезоне просто запредельная, а чтобы отбираться в сборную, нужно попадать в топ-2.

    Для этого нужно находиться в праймовой форме. Выходить и кататься идеально. А в этом сезоне у Медведевой не было таких прокатов. Были чистые, без срывов, но не идеальные.

    В Саранск она приехала заранее, чтобы акклиматизироваться после перелета из Канады. Провела уже две тренировочных сессии и надо сказать, что выглядит она просто чудесно. Во всех смыслах слова. Нет скованности, которая была на французском этапе Гран-при. Все элементы Евгения исполняла с легкостью, которой мы от нее уже давно не видели.

    На сегодняшней тренировке она презентовала новый для себя каскад – тройной сальхов – тройной риттбергер. Он уже давно был в ее арсенале, но на соревнованиях Медведева его не прыгала. Сейчас ее бабушка Валентина Лаврентьевна сказала, что Евгения вставит его в произвольную на ЧР.

    А если учитывать, что после неудачи в Гренобле она решила поменять короткую программу, в Саранске мы должны увидеть Евгению «версии 2.0» этого сезона – доработанную и улучшенную. Медведева, очевидно, понимает всю важность ЧР для себя. Она сделает все, чтобы отобраться на мир и Европу, поэтому нас ждут два мощных проката в ее исполнении.

    В женском катании будет невероятно жаркая заруба, после которой на арене придется заново заливать лед. Поплавится вообще все. Загитова, Медведева, Трусова, Щербакова, Косторная, Самодурова… Сюда бы еще Туктамышеву! Но тогда бы России понадобился новый Саранск.

    #чемпионат россии по фигурному катанию#загитова алина#медведева евгения
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