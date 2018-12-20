«Я буду только усложнять программы». Ковтун восстал из пепла и порвал всех на ЧР

Фигурное катание 20 декабря 2018 16:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Фигурист Максим Ковтун выиграл короткую программу на чемпионате России, чисто исполнив четверные прыжки, а потом вышел в микст-зону и намекнул, что вернулся, чтобы править.

«СЕГОДНЯ – ТРОЕЧКА С ПЛЮСОМ»

– Поделитесь эмоциями от сегодняшнего проката. Все ли получилось?

– Первый серьезный турнир. Публика, полные трибуны. Моя короткая программа поставлена, чтобы музыкальные акценты подчеркивал не только я, но и зрители. В этом плане сегодня было очень приятно кататься. Я думаю, что в каком-то смысле это даже больше скрасило программу. Сегодня был настроен работать, выполнить свою задачу. Получилась совершенно неожиданная ошибка во второй части программы на тройном акселе. Пока я еще не обсуждал с тренерами, почему так вышло. Могу предположить, что, может быть, немного захлестнули эмоции после удачно выполненных четверных прыжков. Наверное, нужно было держать голову холодной, а уже после тройного акселя давать эмоции.

Упав с акселя, понял, что нельзя сдавать программу, нужно показать ее. В этом плане очень помогла публика. Я чувствовал, что им нравится мое выступление, хотел показать его во всей красе в плане компонентов. Сегодня поставлю себе троечку с плюсом. Все-таки, падение с акселя – это очень серьезная ошибка.

– То, что после короткой программы вы стоите выше Михаила Коляды для вас что-то значит?

– Для меня это ничего не значит, потому что я приехал сюда решать свои задачи. Они очень серьезные. Сейчас мысли только об этом. Опять же, дал эмоции в конце программы, но сейчас я уже полностью сконцентрирован. Не буду распыляться.

– Как ваш тренер Елена Буянова настраивала вас на прокат? Что говорила?

– Это личное.

– У вас очень стильная короткая программа: вы в белой рубашке, с подтяжками, на руке татуировка. Как вы пришли к этому образу?

– Это нужно на отдельное интервью договариваться. Сегодня все-таки чемпионат России и правильнее сейчас будет общаться только по поводу фигурного катания.

«СТАРАЮСЬ РАЗВИВАТЬСЯ ВО ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ»

– Серьезные задачи для вас – это что? Выиграть чемпионат России?

– Серьезные задачи – это максимально достойно исполнить свои программы и попасть в сборную России.

– Как оцените свое физическое состояние? Сил хватает?

– Да, я сейчас в хорошей форме. Конечно, всегда есть к чему стремиться. Это бесконечная вещь, можно нарабатывать постоянно, что угодно. Сейчас середина сезона и, наверное, на 200 процентов никто не подошел готовым к этому турниру. Мы постарались хорошо подготовиться. На сегодняшний день этого более чем достаточно.

– Травмы позади? Ничего не мучает?

– Блин, если бы я еще говорил журналистам о своих травмах, как у нас многие любят, все мои интервью были бы об этом. Нет, все в порядке, тьфу-тьфу-тьфу.

– Обрели ли вы мужскую харизму, которой вам не доставало, когда обыгрывали олимпийских чемпионов?

– Не мне судить. Все равно стремимся развиваться максимально во всех направлениях.

– Правила поменялись, все делают ставку на надежность, а вы продолжаете рисковать и заявлять контент, сильнее, чем у всех остальных участников. Это ваш путь или будете по ситуации варьировать?

– Если вы говорите, что он сильнее, чем у всех участников ЧР, то мы смотрим на общемировой уровень. И я бы не сказал, что у меня сильнейшая программа в мире. Да, она не слабая. Но есть ребята, у которых программы посложнее в техническом плане. Всегда нужно стремиться к максимуму. Мы отступать не будем. Да и нет в этом никакого смысла, я могу все делать. Зачем свои же преимущества отнимать у себя? Это правильный путь. Хотело бы еще освоить какой-нибудь новый четверной. И стабильно его делать на соревнованиях. Пока об этом речи не идет, но упрощать мы ничего не будем, будем только усложнять.