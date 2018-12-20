Коляда болеет, Ковтун доминирует, а Тарасова и Морозов опять катаются на классе

Фигурное катание 20 декабря 2018 18:52 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

В Саранске стартовал чемпионат России по фигурному катанию. Уже есть неожиданности.

БУЛОЧКИ КОЛЯДЫ И КОРОЛЬ КОВТУН

В четверг в фойе ледовой арены Саранска показывали пресс-конференцию Владимир Путина, но никто из посетителей не задерживался возле телевизора. Люди постепенно заполняли небольшую арену, чтобы успеть на выступления мужчин, которые открывали чемпионат России.

Состояние дел в мужском одиночном катании в нашей стране можно описать фразой, которая прозвучала от одного из болельщиков на входе в сектор: «Смотри – сейчас будут кататься парни, после них лед можно не заливать. Они его и так протрут» - говорил молодой парень своей спутнице.

Он был недалек от истины. У нас много талантливых ребят, но ни один из них не может кататься стабильно. Больше всего в этом плане расстраивают Михаил Коляда и Дмитрий Алиев. Видно, что от природы парням дано очень многое, но они никак не могут толком распорядиться своим талантом.

Вот и на чемпионате России в короткой программе мы не увидели чистых прокатов ни от одного, ни от второго. Коляда не падал, но почти все прыжковые элементы выполнил с помарками. Алиев же сорвал все, что можно.

Михаил после проката по традиции отказался от общения в микст-зоне. Хорошо хоть пришел на пресс-конференцию, где повеселил всех своими ироничными ответами.

- Публика – классная. Спасибо ей за это. Не все получилось, но были обстоятельства. Я старался. Выздоровел ли я? Нет. Чувствую себя странно. Это мешает мне кататься, - рассказал Коляда.

Перед чемпионатом страны он заболел и полностью восстановиться пока не смог. После проката было видно, что ему очень тяжело далось выступление. Но Коляда лечится. И вчера даже в «Пятерочку», что через дорогу от отеля, где живут фигуристы, ходил в шапке. Там он сосредоточенно выбирал булочки. Опять же, все делал правильно. А то бывает, схватишь не глядя что-нибудь в магазине, а потом допинг-тест не сдашь.

Королем же сегодня был Максим Ковтун. Многие уже успели позабыть про этого фигуриста, а его обещания вернуться воспринимали так же, как ежегодные обещания Аделины Сотниковой. На самом деле, Ковтун очень крут и талантлив, но его карьеру серьезно испортили тяжелые травмы и другие жизненные обстоятельства.

Чемпионат России был первым большим стартом Максима после долгого перерыва. В короткой он уверенно сделал все четверные прыжки, а потом упал с тройного акселя, но все равно докатал очень куражно и с небольшим преимуществом стал победителем. В миксте Ковтун намекнул, что вернулся, чтобы править.

- Сегодня поставлю себе троечку с плюсом. Все-таки, падение с акселя – это очень серьезная ошибка. Но, спасибо публике, она сегодня очень помогла. Я бы не сказал, что у меня сильнейшая программа в мире. Упрощать мы ничего не будем. Да и нет в этом никакого смысла, я могу все делать. Зачем свои же преимущества отнимать у себя? Мы будем только усложнять, - отчеканил Максим.

ТАРАСОВА БЕЗ МОРОЗОВА

Так получилось, что на этом все интриги в мужском катании закончились. Уровень остальных участников не позволял им дотянуться до баллов Ковтуна и Коляды. Велика вероятность, что именно эту пару мы увидим на чемпионатах Европы и мира.

Следом на лед вышли спортивные пары. И сразу зашли с козырей. Прокаты открывала российская пара номер один – Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Катались они по традиции уверенно, с запасом. В некоторых элементах прослеживалась определенная расслабленность. Видимо, она и подвела Тарасову на параллельных вращениях. Впрочем, эта помарка не помешала паре получить высокие оценки. В микст-зоне же появилась только Евгения.

- Вова не подойдет на интервью. Он не совсем хорошо себя чувствует. Видимо, сказывается акклиматизация, прошла всего неделя после финала Гран-при. Поэтому он пошел отдыхать, набираться сил. Я допустила сегодня ошибку на самом простом элементе – параллельном вращении. Чуть-чуть отстала на последних оборотах, пыталась догнать, но так получилось, что совсем слетела с ребра и получился такой неловкий выезд с вращения, - с улыбкой рассказала Тарасова после проката.

Но эта ошибка не помешала им выиграть короткую программу. Наталья Забияко и Александр Энберт здорово исполнили все сложные элементы, однако сильно разошлись в параллельных вращениях и остались вторыми с отставанием в полтора балла от лидеров. Впрочем, в соревновании спортивных пар ничего еще не закончено. В произвольной может случиться все, что угодно.

Чемпионат России

Саранск

Мужчины

Короткая программа

1.Максим Ковтун – 95,14

2.Михаил Коляда – 94,70

3.Константин Милюков – 90,05

4.Александр Самарин – 83,24

5.Андрей Лазукин – 81,43

…8.Дмитрий Алиев – 71,74

Пары

Короткая программа

1.Евгения Тарасова/Владимир Морозов – 80,06

2.Наталья Забияко/Александр Энберт – 78,53

3.Александра Бойкова/Дмитрий Козловский – 74,98

4.Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 72,85

5.Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин - 71,56