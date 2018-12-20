Коляда болеет, Ковтун доминирует, а Тарасова и Морозов опять катаются на классе

В Саранске стартовал чемпионат России по фигурному катанию. Уже есть неожиданности.
В четверг в фойе ледовой арены Саранска показывали пресс-конференцию Владимир Путина, но никто из посетителей не задерживался возле телевизора. Люди постепенно заполняли небольшую арену, чтобы успеть на выступления мужчин, которые открывали чемпионат России.
Состояние дел в мужском одиночном катании в нашей стране можно описать фразой, которая прозвучала от одного из болельщиков на входе в сектор: «Смотри – сейчас будут кататься парни, после них лед можно не заливать. Они его и так протрут» - говорил молодой парень своей спутнице.
Он был недалек от истины. У нас много талантливых ребят, но ни один из них не может кататься стабильно. Больше всего в этом плане расстраивают Михаил Коляда и Дмитрий Алиев. Видно, что от природы парням дано очень многое, но они никак не могут толком распорядиться своим талантом.
Вот и на чемпионате России в короткой программе мы не увидели чистых прокатов ни от одного, ни от второго. Коляда не падал, но почти все прыжковые элементы выполнил с помарками. Алиев же сорвал все, что можно.
Михаил после проката по традиции отказался от общения в микст-зоне. Хорошо хоть пришел на пресс-конференцию, где повеселил всех своими ироничными ответами.
- Публика – классная. Спасибо ей за это. Не все получилось, но были обстоятельства. Я старался. Выздоровел ли я? Нет. Чувствую себя странно. Это мешает мне кататься, - рассказал Коляда.
Перед чемпионатом страны он заболел и полностью восстановиться пока не смог. После проката было видно, что ему очень тяжело далось выступление. Но Коляда лечится. И вчера даже в «Пятерочку», что через дорогу от отеля, где живут фигуристы, ходил в шапке. Там он сосредоточенно выбирал булочки. Опять же, все делал правильно. А то бывает, схватишь не глядя что-нибудь в магазине, а потом допинг-тест не сдашь.
Королем же сегодня был Максим Ковтун. Многие уже успели позабыть про этого фигуриста, а его обещания вернуться воспринимали так же, как ежегодные обещания Аделины Сотниковой. На самом деле, Ковтун очень крут и талантлив, но его карьеру серьезно испортили тяжелые травмы и другие жизненные обстоятельства.
Чемпионат России был первым большим стартом Максима после долгого перерыва. В короткой он уверенно сделал все четверные прыжки, а потом упал с тройного акселя, но все равно докатал очень куражно и с небольшим преимуществом стал победителем. В миксте Ковтун намекнул, что вернулся, чтобы править.
- Сегодня поставлю себе троечку с плюсом. Все-таки, падение с акселя – это очень серьезная ошибка. Но, спасибо публике, она сегодня очень помогла. Я бы не сказал, что у меня сильнейшая программа в мире. Упрощать мы ничего не будем. Да и нет в этом никакого смысла, я могу все делать. Зачем свои же преимущества отнимать у себя? Мы будем только усложнять, - отчеканил Максим.
Так получилось, что на этом все интриги в мужском катании закончились. Уровень остальных участников не позволял им дотянуться до баллов Ковтуна и Коляды. Велика вероятность, что именно эту пару мы увидим на чемпионатах Европы и мира.
Следом на лед вышли спортивные пары. И сразу зашли с козырей. Прокаты открывала российская пара номер один – Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Катались они по традиции уверенно, с запасом. В некоторых элементах прослеживалась определенная расслабленность. Видимо, она и подвела Тарасову на параллельных вращениях. Впрочем, эта помарка не помешала паре получить высокие оценки. В микст-зоне же появилась только Евгения.
- Вова не подойдет на интервью. Он не совсем хорошо себя чувствует. Видимо, сказывается акклиматизация, прошла всего неделя после финала Гран-при. Поэтому он пошел отдыхать, набираться сил. Я допустила сегодня ошибку на самом простом элементе – параллельном вращении. Чуть-чуть отстала на последних оборотах, пыталась догнать, но так получилось, что совсем слетела с ребра и получился такой неловкий выезд с вращения, - с улыбкой рассказала Тарасова после проката.
Но эта ошибка не помешала им выиграть короткую программу. Наталья Забияко и Александр Энберт здорово исполнили все сложные элементы, однако сильно разошлись в параллельных вращениях и остались вторыми с отставанием в полтора балла от лидеров. Впрочем, в соревновании спортивных пар ничего еще не закончено. В произвольной может случиться все, что угодно.
Чемпионат России
Саранск
Мужчины
Короткая программа
1.Максим Ковтун – 95,14
2.Михаил Коляда – 94,70
3.Константин Милюков – 90,05
4.Александр Самарин – 83,24
5.Андрей Лазукин – 81,43
…8.Дмитрий Алиев – 71,74
Пары
Короткая программа
1.Евгения Тарасова/Владимир Морозов – 80,06
2.Наталья Забияко/Александр Энберт – 78,53
3.Александра Бойкова/Дмитрий Козловский – 74,98
4.Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 72,85
5.Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин - 71,56