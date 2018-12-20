А вы помните, кто такой Ковтун? Суперстарт «ветерана» на чемпионате России

Фигурное катание 20 декабря 2018 23:09 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

В Саранске началось первенство страны. В парном катании короткую программу выиграли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а у мужчин лидирует Максим Ковтун.

Да-да, тот самый Ковтун. Который первый раз (из трех) был чемпионом России еще в 18 лет, а в 19 впервые (тоже из трех раз) стоял на пьедестале чемпионата Европы. И пытался делать пять четверных прыжков в двух программах еще тогда, когда его ровесник Михаил Коляда был известен только узким специалистам и на международной арене толком не показывался.

Четверные у Ковтуна тогда получались, мягко говоря, через раз. Он регулярно разваливался посреди прокатов, чередуя падения с «бабочками» и то и дело занимая стыдные, надцатые места. А мы, глядя на происходящее, думали, что это – безобразие, исключение. Пока примерно то же самое не начал вытворять на мировых катках вышедший на первый план Коляда.

Ковтун тем временем напрочь пропал со спортивных радаров и возникал только на скандальных: то уходил от тренера Елены Буяновой, то возвращался к тренеру Елене Буяновой…

НЕУЖЕЛИ МАКС ПОВЗРОСЛЕЛ?

Теперь это безумие, похоже, наконец-то перемололось – и из мельницы посыпалась очень даже вкусная мука. Он повзрослел! Недавно Ковтун выиграл «челленджер» в Таллине с весьма приличными оценками. А сегодня в Саранске великолепно, «на большой плюс» скрутил два четверных – сальхов в каскаде и тулуп!

С акселя потом он, правда, все-таки плюхнулся. Но сам признал свою вину - мол, да, расслабился, потерял концентрацию. И все равно получил от судей за 95 баллов. Если бы не аксель - было бы хорошо за сто. На уровне мировых корифеев калибра Ханю-Уно-Чен. Хотя судьи – домашние.

Коляде, едва не снявшемуся с чемпионата из-за синусита, было сложнее. Но он, наученный горьким опытом, свою короткую выстроил предельно рационально (один четверной), ни разу не упал и сейчас отстает от Ковтуна на символические 44 сотые. Еще приятнее другое: Коляда сегодня показал, что все-таки может бороться за прыжки. Никакими «бабочками» там не пахло - катался, как настоящий мужик.

От Александра Самарина другого и не ждали, но он остался без каскада. С четверного лутца выехал не без труда, а с тулупа упал, так что цеплять второй прыжок было просто не к чему. Это ж не произвольная, тут регламент очень жесткий. Хотя и отставание у Самарина - тоже не безнадежное. В текущем протоколе он вообще долго стоял третьим – пока его не потеснил совершенно неизвестный массовой публике Константин Милюков. Интересно, сможет ли этот парень (старше Ковтуна!) так же здорово выступить в субботней произвольной?

А вот для серебряного призера ЧЕ-2018 Дмитрия Алиева поезд, похоже, ушел. В смысле одного из трех мест в сборной на предстоящих чемпионатах Европы и мира, куда кроме Ковтуна с Колядой всерьез рассчитывает попасть наш единственный участник финала Гран-при-2018 Сергей Воронов, не приехавший в Саранск из-за травмы. Тут, правда, еще надо посмотреть, сколько у Воронова займет восстановление. И внятной информации на сей счет у заседателей на воскресном тренерском совете, боюсь, толком не будет. Хотя уж кто-кто, а 31-летний Воронов, которого «прокатили» мимо сборной в прошлом, олимпийском сезоне, попадания в нее заслуживает больше кого-либо другого.

Алиев же сегодня с четверного тулупа упал, а вместо акселя сделал даже не «бабочку», а просто не оторвался ото льда после захода на прыжок. Кстати, интересно, мог ли он предпринять еще одну попытку исполнить этот аксель? Вопрос к знатокам правил фигурного катания, хотя вообще-то при второй попытке Алиев в любом случае не потерял бы ничего. Не засчитали бы – ну и не засчитали. Он, однако, еще раз прыгать не стал. И продул Ковтуну с Колядой под 25 баллов, фактически вылетев из сборной-2018/19.

ТАРАСОВА И МОРОЗОВ ПРЕВЗОШЛИ МИРОВОЙ РЕКОРД

В парном катании наши признанные лидеры Евгения Тарасова и Владимир Морозов захватили лидерство с оценками на полтора балла выше их же мирового рекорда. Хотя это не идет в зачет ISU и больше связано с заоблачными (от 9,25 и выше) компонентами. С другой стороны, Тарасова и Морозов чуть ли не впервые в сезоне отлично исполнили все основные элементы. А со стороны третьей партнерша вдруг сдулась в конце элементарного параллельного вращения. Пустячок, а неприятно. В Саранске минусов за это судьи не поставили, но на ЧЕ и ЧМ - уверен, поставят, и немало.

В целом парная короткая получилась намного сильнее мужской. Это был настоящий мировой уровень! Взять хотя бы громадную, под самый потолок, подкрутку в исполнении Натальи Забияко и Александра Энберта. Или роскошный выброс вчерашних юниоров Александры Бойковой/Дмитрия Козловского: партнерша раскрывалась с таким запасом, словно могла бы в воздухе и чайку спокойно попить.

Нет, в этом виде у России с будущим точно все в полном порядке.

Чемпионат России

Саранск

Мужчины

Короткая программа

1.Максим Ковтун – 95,14

2.Михаил Коляда – 94,70

3.Константин Милюков – 90,05

4.Александр Самарин – 83,24

5.Андрей Лазукин – 81,43

…8.Дмитрий Алиев – 71,74

Пары

Короткая программа

1.Евгения Тарасова/Владимир Морозов – 80,06

2.Наталья Забияко/Александр Энберт – 78,53

3.Александра Бойкова/Дмитрий Козловский – 74,98

4.Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 72,85

5.Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин - 71,56