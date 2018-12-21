Медведева летала на максималках, а Загитовой было тяжело. Но это тренировка

Фигурное катание 21 декабря 2018 10:13 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Корреспондент «Советского спорта» с утренней тренировки перед стартом женского одиночного турнира на чемпионате России по фигурному катанию.

ТРУДНОСТИ ЗАГИТОВОЙ

Сегодня женская тренировка перед короткой программой стартовала в семь утра. В такое время стоит невероятных усилий просто соскрести себя с дивана, не то что выйти на лед и что-то прыгать. Поэтому было видно, что в стартовой разминке девушкам было тяжело.

Особенно Марии Сотсковой, которая будет открывать программу в женском одиночном катании на чемпионате России. На тренировочный прокат она тоже вышла первой. Сначала отрабатывала переходы и дорожки, а потом прыжки. И вот тут у Маши были проблемы. Каскад она сделала только с третьего, а то и четвертого захода, да и с другими прыжковыми элементами все было не очень здорово.

Но как сказал классик Михаил Коляда: «Тренировка плохая? А у кого она в 7:15 хорошая?». Хочется надеяться, что Сотскова соберется на боевой прокат и даст огня. Тем более, что программа у нее очень бодрая, заточенная на зрителя.

Алина Загитова будет открывать вторую разминку. Она катается под седьмым номером и на тренировочный прокат вышла в районе 7:40. Для нее тренировка тоже получилась довольно тяжелой. Были сложности с риттбергером в каскаде, с которого она даже несколько раз упала. Вообще, конечно, видеть падающую Загитову странно. Настолько прочно в голове сидит мнение о том, что в плане техники она – представительница внеземной цивилизации.

Но нет, Алина – простой человек и тоже ошибается. Сейчас она очень быстро растет, поэтому пытается беречься. Если в начале сезона Загитова каталась с тейпом на правом колене, то сейчас заклеены оба. В жестком соревновательном графике при таких активных изменениях в организме можно легко сломаться и пропустить все главные турниры.

Ближе к середине тренировки Алина раскаталась. После консультации с Этери Тутберидзе начала отрабатывать риттбергер, стоящий вторым прыжком в каскаде, с помощью специального упражнения. Откалибровала, настроила и потом уверенно на заказ отштамповала все технические элементы.

МЕДВЕДЕВА ВЕРНУЛА УВЕРЕННОСТЬ

Самая главная мысль, которая пульсировала в голове во время тренировок девушек: «Ну и как их будут оценивать?». Реально, каждая из 18 фигуристок, которые примут участие в чемпионате России, умеет кататься чисто и делать все элементы. У всех девчонок каскады 3+3, двойные аксели и т.д. Так что расставлять их придется по компонентам и GOE.

Евгения Медведева сегодня будет кататься последней. Ради нее журналистам пришлось до последнего сидеть на тренировочной сессии. Евгения очень круто выглядела вчера и позавчера, дав понять, что находится в лучшей форме, которая сейчас ей доступна. А по-другому просто нельзя. Конкуренция на чемпионате России просто бешеная.

Сегодня Медведева презентует свою новую короткую программу, которую поставил ей Миша Ге. И, судя по тренировкам, она чувствует себя гораздо комфортнее в этом образе. Все-таки в программе Трэйси Уилсон Евгения выглядела несколько зажатой.

Складывалось ощущение, что она не до конца понимает, как раскрываться в этой постановке. Сейчас посыл, заложенный в короткую, более привычный и понятный для Медведевой. Это придает ей дополнительной уверенности.

По тренировкам видно, что Евгения заряжена на победу. Сегодня она бомбила чистейшими прыжками на протяжении всей тренировки и упала только один раз – со второго риттбергера в каскаде, когда начала кататься под музыку. Но это нисколько не повлияло на восприятие. Медведева прекрасна и будет претендовать на победу.

Впрочем, пытаться что-то предугадать просто бессмысленно. В женском катании на чемпионате России возможны любые сенсации, потому что здесь собрано очень много талантливейших девчонок, у каждой из которых есть свои фишки.

У Сони Самодуровой – потрясающая надежность в исполнении элементов, у Саши Трусовой – четверной прыжок, у Алены Косторной – невероятные для юниорки компоненты и скольжение, у Маши Сотсковой – высота и амплитудность, у Ани Тарусиной – спортивный характер и умение бороться. Список можно продолжать. Но лучше просто увидеть это своими глазами. Включайте телевизоры в 14:00.