Алина Загитова: С Медведевой не виделась и не общалась - Советский спорт
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    • Фигурное катание21 декабря 2018 16:02Источник: «Советский спорт»Автор: Подгорнов Сергей

    Алина Загитова: С Медведевой не виделась и не общалась

    Алина Загитова прокомментировала свое выступление на чемпионате России, после которого занимает промежуточное первое место.

    - Что скажете о своем сегодняшнем прокате?
    - Всегда есть, к чему стремиться. Но, в целом, я довольна.

    - Всех интересовало, почему вы приехали в Саранск позже остальных и как строили тренировочный процесс?
    - Просто на нашем катке два льда по полтора часа. Я побольше потренировалась у себя. Тем более, я все равно приехала заранее, просто чуть позже других.

    - Сложилось впечатление, что на разминке вы сильно нервничали. Это так?
    - Не нервничала. Просто чуть-чуть не чувствовала тело. Потом собралась.

    - А что значит – не чувствовали тело?
    - Ощущение, как будто руки с одной стороны, а ноги летят в другую. Непонятное чувство.

    - Над чем работали после финала Гран-при? Успели что-то потренировать в этот короткий промежуток времени?
    - Мы очень много внимания обращали на программы. Работали над стабильностью прыжков, чтобы они были четче и выше.

    - Как вам атмосфера на трибунах?
    - Очень теплая. Я обратила внимание в первый день, что здесь очень много плакатов с моим изображением. Мне очень приятно.

    - Вся страна следит за вашим противостоянием с Евгенией Медведевой.
    - Я не буду…

    - Вы с ней видели здесь в Саранске? Общались?
    - Нет.

    - Вам подарили еще одного огромного медведя. Еще есть место в квартире?
    - Вообще очень мало места. Масару я и игрушки чуть-чуть потеснили. Мне очень приятно, когда дарят таких больших медведей, но их уже некуда ставить.

    - Что вы обычно с ними делаете?
    - Дома оставляю. Сестре отдаю. На два города живем, поэтому, то туда, то сюда.

    - На этапе Гран-при в Москве вы говорили, что скоро игрушки будут спать на кровати, а вы на полу. Этого пока не произошло?
    - Пока что нет. Но, думаю, уже скоро.

    - Вы всегда говорили, что самое важное для вас – чисто откатать программы, а места не важны. Что-то изменилось?
    - Нет. Недавно я стала второй на этапе Гран-при. Для меня это не стало разочарованием. Ты должен радоваться любому месту, потому что на следующих стартах ты можешь не стать даже второй. Ты должен ценить то, что стоишь на пьедестале на таком большом старте.

    - Вы одна из немногих олимпийских чемпионок, которые продолжают карьеру. Вы чувствуете, что в этом плане переписываете историю женского катания?
    - Не знаю. У меня просто не так много соревнований было в карьере. Нет чувства, что мне надоело кататься. Хочется стремиться дальше. Это же так интересно ездить по соревнованиям, знакомиться с новыми людьми.

    #чемпионат россии по фигурному катанию#загитова алина#медведева евгения
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