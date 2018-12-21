Загитова показала величие. А выступление Медведевой повергло в шок

«Советский спорт» - о короткой программе у женщин.
Алину Загитову жестко колотило на разминке. Каскад никак не получался, дважды после неудачных заходов ей пришлось проехаться по льду не на коньках, а на мягких тканях тела. Что это? Неужели соперничество с Евгенией Медведевой действует на олимпийскую чемпионку Пхенчхане как парализующий яд?
Загитова открывает вторую разминку в короткой программе на чемпионате России. В стартовой группе здорово качнула зал Александра Трусова. Она и возглавила протокол с очень хорошими баллами. Но вряд ли Алина думала об этом. После разминки она осталась на льду одна. Подъехала к Этери Тутберидзе, получила короткую установку секунд на 15 и покатила в центр площадки по традиции агрессивно ударяя кулаками по бедрам.
И вот этот момент. Звукорежиссер нажал «play» и Загитова моментально поменялась. Растерянная девочка, которая еще три минуты назад с недоумением на лице срывала все технические элементы, в один миг превратилась в хладнокровного мастера.
Все движения четкие, отточенные, наполненные смыслом. Все прыжки и переходы исполнены великолепно. Загитова показала свое величие. Ее резкая трансформация просто примораживала к стулу. Терялось ощущение реальности. В мире мало фигуристов, которые могут так владеть залом. А ведь Загитовой всего 16.
Об этом вспоминаешь, когда Алина появляется в миксте и начинает с милой улыбкой, способной растопить любой лед, рассказывать про мягкие игрушки, которые ей дарят.
- В квартире осталось мало места. Масару я и игрушки чуть-чуть потеснили. Мне очень приятно, когда дарят таких больших медведей, но их уже некуда ставить. Что касается проката, то всегда есть, к чему стремиться. Но, в целом, я довольна.
Все знают, что Загитову бесполезно спрашивать о соперничестве с Медведевой, но все равно пытаются. На этот раз Алина даже не дала журналисту закончить вопрос.
- Вся страна следит за вашим противостоянием с Евгенией Медведевой.
- Я не буду…
- Вы с ней виделись здесь в Саранске? Общались?
- Нет.
В этот момент в голосе Загитовой звенел металл. Она закрыла тему с тем же хладнокровием, что расправилась с элементами в короткой программе пять минутами раньше.
Впрочем, в режим милашки Алина переключилась также быстро, как и справилась с волнением перед прокатом. В миксте она призналась, что на разминке не чувствовала тело, но потом собралась. Это качество спортсменки высочайшего уровня.
До выступления Евгении Медведевой, которая закрывала короткую программу, оставалось минут 40. За это время Анна Щербакова и Алена Косторная выдали два крутых проката и утрамбовались вместе с Трусовой в промежутке со второго по четвертое место. Все трое пробили отметку в 74 балла, что для юниорок более чем достойный результат.
Впрочем, Косторная могла быть и выше, если бы не ошибка на дорожке шагов, из-за которой она потеряла балл. А могла и больше, но уж больно чарующее у нее скольжение. Судьи явно любят Алену.
- В короткой программе я ангел. Но Даниил Маркович (Глейхенгауз) говорит, что в реальной жизни я полная противоположность. Он постоянно удивляется, когда видит меня в этом образе: «Что? Как вообще?», - после проката Алена нашла время и для забавных историй.
Сколько же у нас крутых фигуристок! И как жаль, что большей части никогда не удастся ничего выиграть. Но девчонки бьются. И Станислава Константинова на саранском льду делала это блестяще! Она выдала чистый прокат, за который получила одинаковые баллы с Косторной – 74.40.
И вот появилась Медведева. Новое платье, решительный взгляд, полная сосредоточенность. Не было сомнений, что сейчас мы увидим в ее исполнении то, к чему привыкли за два года ее тотального доминирования в мировом женском катании.
Но что-то пошло не так. Заход на каскад и вместо тройного тулупа – одинарный. А это уже серьезная потеря. Потом падение с акселя. Шок. Впрочем, зал не бросил Медведеву. Публика боролась за ее программу до последнего – люди на трибунах аплодировали каждому успешному действию Евгении.
Если это и помогло, то не сильно. Медведевой дали максимально возможную оценку за компоненты (лучше только у Загитовой), но по технике полный провал – там она вторая с конца. Завтра Евгения будет кататься в первой разминке, а перспективы попадания в сборную теперь предельно размыты. Такого с ней не случалось никогда.
Все проблемы Медведевой в голове. На протяжении трех дней она практически безошибочно выполняла все технические элементы. Но как только Евгения вышла на лед при полных трибунах, ее захлестнуло. В первую очередь, желание доказать, что решение уйти от Тутберидзе, за которое ее жестко критикуют, правильное. Она слишком хотела не просто попасть в сборную, а сделать это с королевской уверенностью. Очевидно, что эмоции ее подвели.
После проката Медведева проигнорировала журналистов. Дала небольшое интервью бродкастеру и пошла на жеребьевку. Было видно, что она потеряна. Медведева никогда не бывала в такой ситуации, поэтому просто не знает, как себя вести. Сейчас Евгении необходима помощь тренера, который поможет успокоиться и пройти через очередное жесткое поражение. Способен ли Брайан Орсер оказать необходимую помощь? Вот завтра и узнаем.
Чемпионат России
Саранск
Женщины
Короткая программа
1. Алина Загитова – 80,62
2. Александра Трусова – 74,96
3. Алена Косторная – 74,40
4. Станислава Константинова – 74,40
5. Анна Щербакова – 74,09
6. Софья Самодурова – 71,82
…11. Полина Цурская – 66,35
12. Мария Сотскова – 65,73
…14. Евгения Медведева – 62,24