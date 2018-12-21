Загитова показала величие. А выступление Медведевой повергло в шок - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:00
    Ак Барс
    Трактор
    0
    0
  • ВХЛ
    ВХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:00
    Звезда
    Дизель
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:00
    Торпедо
    Автомобилист
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:00
    Нефтехимик
    Металлург Мг
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 21:30
    Жирона
    Хетафе
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    17-й тур
    начало в 22:30
    Боруссия Д
    Боруссия М
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    18-й тур
    начало в 23:00
    Вулверхэмптон
    Ливерпуль
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 23:00
    Реал Сосьедад
    Алавес
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 00:00
    Райо Вальекано
    Леванте
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 00:00
    Вильярреал
    Реал Мадрид
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Анже
    Марсель
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Бордо
    Амьен
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Лилль
    Тулуза
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Монако
    Генгам
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Монпелье
    Лион
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    ПСЖ
    Нант
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Реймс
    Кан
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Ренн
    Ним
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Сент-Этьен
    Дижон
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Страсбург
    Ницца
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 00:00
    Валенсия
    Уэска
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 00:00
    Леганес
    Севилья
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 00:00
    Бетис
    Эйбар
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 00:00
    Барселона
    Сельта
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 00:00
    Атлетик Б
    Вальядолид
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 00:00
    Атлетико М
    Эспаньол
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 10:00
    Амур
    Динамо М
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 13:30
    Сибирь
    Адмирал
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 14:30
    Салават Юлаев
    Северсталь
    0
    0
  • Италия - Серия А
    17-й тур
    начало в 14:30
    Лацио
    Кальяри
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 17:00
    Авангард
    Локомотив
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 17:00
    СКА
    ЦСКА
    0
    0
  • Италия - Серия А
    17-й тур
    начало в 17:00
    Удинезе
    Фрозиноне
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 17:00
    Йокерит
    Динамо Р
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 17:00
    Спартак
    ХК Сочи
    0
    0
  • Италия - Серия А
    17-й тур
    начало в 17:00
    Эмполи
    Сампдория
    0
    0
  • Италия - Серия А
    17-й тур
    начало в 17:00
    Дженоа
    Аталанта
    0
    0
  • Италия - Серия А
    17-й тур
    начало в 17:00
    Милан
    Фиорентина
    0
    0
  • Италия - Серия А
    17-й тур
    начало в 17:00
    Наполи
    СПАЛ
    0
    0
  • Италия - Серия А
    17-й тур
    начало в 17:00
    Парма
    Болонья
    0
    0
  • Италия - Серия А
    17-й тур
    начало в 17:00
    Сассуоло
    Торино
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    17-й тур
    начало в 17:30
    Нюрнберг
    Фрайбург
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    17-й тур
    начало в 17:30
    Хоффенхайм
    Майнц
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    17-й тур
    начало в 17:30
    Байер
    Герта
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    17-й тур
    начало в 17:30
    РБ Лейпциг
    Вердер
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    17-й тур
    начало в 17:30
    Штутгарт
    Шальке-04
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    17-й тур
    начало в 17:30
    Айнтрахт Ф
    Бавария
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    17-й тур
    начало в 17:30
    Аугсбург
    Вольфсбург
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    17-й тур
    начало в 17:30
    Ганновер-96
    Фортуна
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    18-й тур
    начало в 18:00
    Борнмут
    Брайтон энд Хоув Альбион
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    18-й тур
    начало в 18:00
    Хаддерсфилд Таун
    Саутгемптон
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    18-й тур
    начало в 18:00
    Манчестер Сити
    Кристал Пэлас
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    18-й тур
    начало в 18:00
    Ньюкасл Юнайтед
    Фулхэм
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    18-й тур
    начало в 18:00
    Вест Хэм Юнайтед
    Уотфорд
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    18-й тур
    начало в 18:00
    Челси
    Лестер Сити
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    18-й тур
    начало в 18:00
    Кардифф Сити
    Манчестер Юнайтед
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    18-й тур
    начало в 18:00
    Арсенал
    Бёрнли
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    18-й тур
    начало в 18:00
    Эвертон
    Тоттенхэм Хотспур
    0
    0
  • Италия - Серия А
    17-й тур
    начало в 20:00
    Кьево
    Интер М
    0
    0
  • Италия - Серия А
    17-й тур
    начало в 22:30
    Ювентус
    Рома
    0
    0
    • Фигурное катание21 декабря 2018 17:37Источник: «Советский спорт»Автор: Подгорнов Сергей

    Загитова показала величие. А выступление Медведевой повергло в шок

    «Советский спорт» - о короткой программе у женщин.

    ТРАНСФОРМАЦИЯ ЗАГИТОВОЙ

    Алину Загитову жестко колотило на разминке. Каскад никак не получался, дважды после неудачных заходов ей пришлось проехаться по льду не на коньках, а на мягких тканях тела. Что это? Неужели соперничество с Евгенией Медведевой действует на олимпийскую чемпионку Пхенчхане как парализующий яд?

    Загитова открывает вторую разминку в короткой программе на чемпионате России. В стартовой группе здорово качнула зал Александра Трусова. Она и возглавила протокол с очень хорошими баллами. Но вряд ли Алина думала об этом. После разминки она осталась на льду одна. Подъехала к Этери Тутберидзе, получила короткую установку секунд на 15 и покатила в центр площадки по традиции агрессивно ударяя кулаками по бедрам.

    И вот этот момент. Звукорежиссер нажал «play» и Загитова моментально поменялась. Растерянная девочка, которая еще три минуты назад с недоумением на лице срывала все технические элементы, в один миг превратилась в хладнокровного мастера.

    Все движения четкие, отточенные, наполненные смыслом. Все прыжки и переходы исполнены великолепно. Загитова показала свое величие. Ее резкая трансформация просто примораживала к стулу. Терялось ощущение реальности. В мире мало фигуристов, которые могут так владеть залом. А ведь Загитовой всего 16.

    Об этом вспоминаешь, когда Алина появляется в миксте и начинает с милой улыбкой, способной растопить любой лед, рассказывать про мягкие игрушки, которые ей дарят.

    - В квартире осталось мало места. Масару я и игрушки чуть-чуть потеснили. Мне очень приятно, когда дарят таких больших медведей, но их уже некуда ставить. Что касается проката, то всегда есть, к чему стремиться. Но, в целом, я довольна.

    Все знают, что Загитову бесполезно спрашивать о соперничестве с Медведевой, но все равно пытаются. На этот раз Алина даже не дала журналисту закончить вопрос.

    - Вся страна следит за вашим противостоянием с Евгенией Медведевой.
    - Я не буду…

    - Вы с ней виделись здесь в Саранске? Общались?
    - Нет.

    В этот момент в голосе Загитовой звенел металл. Она закрыла тему с тем же хладнокровием, что расправилась с элементами в короткой программе пять минутами раньше.

    Впрочем, в режим милашки Алина переключилась также быстро, как и справилась с волнением перед прокатом. В миксте она призналась, что на разминке не чувствовала тело, но потом собралась. Это качество спортсменки высочайшего уровня.

    СКОЛЬКО У НАС КРУТЫХ ФИГУРИСТОК!

    До выступления Евгении Медведевой, которая закрывала короткую программу, оставалось минут 40. За это время Анна Щербакова и Алена Косторная выдали два крутых проката и утрамбовались вместе с Трусовой в промежутке со второго по четвертое место. Все трое пробили отметку в 74 балла, что для юниорок более чем достойный результат.

    Впрочем, Косторная могла быть и выше, если бы не ошибка на дорожке шагов, из-за которой она потеряла балл. А могла и больше, но уж больно чарующее у нее скольжение. Судьи явно любят Алену.

    • Ошибка на дорожке возникал из-за того, что я отпустила голову. Подумала, что раз сделала все прыжки и вращения, то что тут осталось-то. Дорожку и так сделаю, - смущенно улыбаясь оправдывалась Косторная.

    - В короткой программе я ангел. Но Даниил Маркович (Глейхенгауз) говорит, что в реальной жизни я полная противоположность. Он постоянно удивляется, когда видит меня в этом образе: «Что? Как вообще?», - после проката Алена нашла время и для забавных историй.

    Сколько же у нас крутых фигуристок! И как жаль, что большей части никогда не удастся ничего выиграть. Но девчонки бьются. И Станислава Константинова на саранском льду делала это блестяще! Она выдала чистый прокат, за который получила одинаковые баллы с Косторной – 74.40.

    ЖУТКИЙ ПРОВАЛ МЕДВЕДЕВОЙ

    И вот появилась Медведева. Новое платье, решительный взгляд, полная сосредоточенность. Не было сомнений, что сейчас мы увидим в ее исполнении то, к чему привыкли за два года ее тотального доминирования в мировом женском катании.

    Но что-то пошло не так. Заход на каскад и вместо тройного тулупа – одинарный. А это уже серьезная потеря. Потом падение с акселя. Шок. Впрочем, зал не бросил Медведеву. Публика боролась за ее программу до последнего – люди на трибунах аплодировали каждому успешному действию Евгении.

    Если это и помогло, то не сильно. Медведевой дали максимально возможную оценку за компоненты (лучше только у Загитовой), но по технике полный провал – там она вторая с конца. Завтра Евгения будет кататься в первой разминке, а перспективы попадания в сборную теперь предельно размыты. Такого с ней не случалось никогда.

    Все проблемы Медведевой в голове. На протяжении трех дней она практически безошибочно выполняла все технические элементы. Но как только Евгения вышла на лед при полных трибунах, ее захлестнуло. В первую очередь, желание доказать, что решение уйти от Тутберидзе, за которое ее жестко критикуют, правильное. Она слишком хотела не просто попасть в сборную, а сделать это с королевской уверенностью. Очевидно, что эмоции ее подвели.

    После проката Медведева проигнорировала журналистов. Дала небольшое интервью бродкастеру и пошла на жеребьевку. Было видно, что она потеряна. Медведева никогда не бывала в такой ситуации, поэтому просто не знает, как себя вести. Сейчас Евгении необходима помощь тренера, который поможет успокоиться и пройти через очередное жесткое поражение. Способен ли Брайан Орсер оказать необходимую помощь? Вот завтра и узнаем.

    Чемпионат России
    Саранск
    Женщины
    Короткая программа

    1. Алина Загитова – 80,62

    2. Александра Трусова – 74,96

    3. Алена Косторная – 74,40

    4. Станислава Константинова – 74,40

    5. Анна Щербакова – 74,09

    6. Софья Самодурова – 71,82

    …11. Полина Цурская – 66,35

    12. Мария Сотскова – 65,73

    …14. Евгения Медведева – 62,24

    #чемпионат россии по фигурному катанию#загитова алина#медведева евгения#трусова александра#косторная алена#константинова станислава#щербакова анна#самодурова софья#цурская полина#сотскова мария
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта