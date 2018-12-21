Загитова показала величие. А выступление Медведевой повергло в шок

Фигурное катание 21 декабря 2018 17:37 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

«Советский спорт» - о короткой программе у женщин.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЗАГИТОВОЙ

Алину Загитову жестко колотило на разминке. Каскад никак не получался, дважды после неудачных заходов ей пришлось проехаться по льду не на коньках, а на мягких тканях тела. Что это? Неужели соперничество с Евгенией Медведевой действует на олимпийскую чемпионку Пхенчхане как парализующий яд?

Загитова открывает вторую разминку в короткой программе на чемпионате России. В стартовой группе здорово качнула зал Александра Трусова. Она и возглавила протокол с очень хорошими баллами. Но вряд ли Алина думала об этом. После разминки она осталась на льду одна. Подъехала к Этери Тутберидзе, получила короткую установку секунд на 15 и покатила в центр площадки по традиции агрессивно ударяя кулаками по бедрам.

И вот этот момент. Звукорежиссер нажал «play» и Загитова моментально поменялась. Растерянная девочка, которая еще три минуты назад с недоумением на лице срывала все технические элементы, в один миг превратилась в хладнокровного мастера.

Все движения четкие, отточенные, наполненные смыслом. Все прыжки и переходы исполнены великолепно. Загитова показала свое величие. Ее резкая трансформация просто примораживала к стулу. Терялось ощущение реальности. В мире мало фигуристов, которые могут так владеть залом. А ведь Загитовой всего 16.

Об этом вспоминаешь, когда Алина появляется в миксте и начинает с милой улыбкой, способной растопить любой лед, рассказывать про мягкие игрушки, которые ей дарят.

- В квартире осталось мало места. Масару я и игрушки чуть-чуть потеснили. Мне очень приятно, когда дарят таких больших медведей, но их уже некуда ставить. Что касается проката, то всегда есть, к чему стремиться. Но, в целом, я довольна.

Все знают, что Загитову бесполезно спрашивать о соперничестве с Медведевой, но все равно пытаются. На этот раз Алина даже не дала журналисту закончить вопрос.

- Вся страна следит за вашим противостоянием с Евгенией Медведевой.

- Я не буду…

- Вы с ней виделись здесь в Саранске? Общались?

- Нет.

В этот момент в голосе Загитовой звенел металл. Она закрыла тему с тем же хладнокровием, что расправилась с элементами в короткой программе пять минутами раньше.

Впрочем, в режим милашки Алина переключилась также быстро, как и справилась с волнением перед прокатом. В миксте она призналась, что на разминке не чувствовала тело, но потом собралась. Это качество спортсменки высочайшего уровня.

СКОЛЬКО У НАС КРУТЫХ ФИГУРИСТОК!

До выступления Евгении Медведевой, которая закрывала короткую программу, оставалось минут 40. За это время Анна Щербакова и Алена Косторная выдали два крутых проката и утрамбовались вместе с Трусовой в промежутке со второго по четвертое место. Все трое пробили отметку в 74 балла, что для юниорок более чем достойный результат.

Впрочем, Косторная могла быть и выше, если бы не ошибка на дорожке шагов, из-за которой она потеряла балл. А могла и больше, но уж больно чарующее у нее скольжение. Судьи явно любят Алену.

Ошибка на дорожке возникал из-за того, что я отпустила голову. Подумала, что раз сделала все прыжки и вращения, то что тут осталось-то. Дорожку и так сделаю, - смущенно улыбаясь оправдывалась Косторная.



- В короткой программе я ангел. Но Даниил Маркович (Глейхенгауз) говорит, что в реальной жизни я полная противоположность. Он постоянно удивляется, когда видит меня в этом образе: «Что? Как вообще?», - после проката Алена нашла время и для забавных историй.

Сколько же у нас крутых фигуристок! И как жаль, что большей части никогда не удастся ничего выиграть. Но девчонки бьются. И Станислава Константинова на саранском льду делала это блестяще! Она выдала чистый прокат, за который получила одинаковые баллы с Косторной – 74.40.

ЖУТКИЙ ПРОВАЛ МЕДВЕДЕВОЙ

И вот появилась Медведева. Новое платье, решительный взгляд, полная сосредоточенность. Не было сомнений, что сейчас мы увидим в ее исполнении то, к чему привыкли за два года ее тотального доминирования в мировом женском катании.

Но что-то пошло не так. Заход на каскад и вместо тройного тулупа – одинарный. А это уже серьезная потеря. Потом падение с акселя. Шок. Впрочем, зал не бросил Медведеву. Публика боролась за ее программу до последнего – люди на трибунах аплодировали каждому успешному действию Евгении.

Если это и помогло, то не сильно. Медведевой дали максимально возможную оценку за компоненты (лучше только у Загитовой), но по технике полный провал – там она вторая с конца. Завтра Евгения будет кататься в первой разминке, а перспективы попадания в сборную теперь предельно размыты. Такого с ней не случалось никогда.

Все проблемы Медведевой в голове. На протяжении трех дней она практически безошибочно выполняла все технические элементы. Но как только Евгения вышла на лед при полных трибунах, ее захлестнуло. В первую очередь, желание доказать, что решение уйти от Тутберидзе, за которое ее жестко критикуют, правильное. Она слишком хотела не просто попасть в сборную, а сделать это с королевской уверенностью. Очевидно, что эмоции ее подвели.

После проката Медведева проигнорировала журналистов. Дала небольшое интервью бродкастеру и пошла на жеребьевку. Было видно, что она потеряна. Медведева никогда не бывала в такой ситуации, поэтому просто не знает, как себя вести. Сейчас Евгении необходима помощь тренера, который поможет успокоиться и пройти через очередное жесткое поражение. Способен ли Брайан Орсер оказать необходимую помощь? Вот завтра и узнаем.

Чемпионат России

Саранск

Женщины

Короткая программа

1. Алина Загитова – 80,62

2. Александра Трусова – 74,96

3. Алена Косторная – 74,40

4. Станислава Константинова – 74,40

5. Анна Щербакова – 74,09

6. Софья Самодурова – 71,82

…11. Полина Цурская – 66,35

12. Мария Сотскова – 65,73

…14. Евгения Медведева – 62,24