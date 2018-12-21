Дмитрий Алиев: Послевкусие от проката? Как сырой фарш съесть

Фигурное катание 21 декабря 2018 19:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Фигурист Дмитрий Алиев прокомментировал свое выступление на чемпионате России.

О ВПЕЧАТЛЕНИЯХ ОТ ПРОКАТА

– Послевкусие? Как фарш сырой съесть. Это провал. Провал чемпионата страны. Учитывая подготовку к чемпионату, не должно быть так произойти, я не должен был так кататься. Тяжелый сезон и нужно уметь... Тяжело сейчас говорить, извините. Столько мыслей лезет в голову. Нужно уметь справляться с собой в любой ситуации, будь то смерть близкого или какое-то счастье.

О ПРИЧИНАХ НЕУДАЧ

– Не нужно ни на что отвлекаться, надо быть собой. Я смотрю на себя со стороны, когда пересматриваю прокат. Я вижу, что это не я катаюсь. Это спорт. Возможно, я устал. Я не отдыхал семь лет. Шесть лет, вернее. Как только я переехал в Санкт-Петербург, я не летал на море. Но я не опускаю руки. И никогда не собираюсь их опускать. Я буду двигаться вперед.

О ПРОПУСКЕ СЕЗОНА

– Нет, насчет сезона отдыха я не говорю. И вообще я не хочу пропускать соревнования, для меня любые соревнования – счастье. Но я не могу ответить на вопрос, почему сейчас я катаюсь вот так. Если будут старты в этом сезоне, я буду с радостью выступать. Пусть выступлю неудачно, но она не из-за того, что я расслабляюсь. Поверьте, я не первый, кто падает.

О ВЫСТУПЛЕНИИ МЕДВЕДЕВОЙ

– Сегодня я посмотрел на прокат Жени Медведевой. Она после короткой программы на 14-м месте. И мне кажется, что в чем-то я ее могу понять. Я желаю Жене, чтобы она завтра поборолась, потому что она боевая спортсменка. Очень хочется, чтобы у нее получилось. Смотря на ее прокат, я почувствовал Женю. То, что я в себе чувствую, думаю, у Жени то же самое. Но могу ошибаться.