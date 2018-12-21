«Моя жизнь разделилась на до и после». Исповедь Ковтуна после победы на ЧР - Советский спорт
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    • Фигурное катание21 декабря 2018 20:15Источник: «Советский спорт»Автор: Подгорнов Сергей

    «Моя жизнь разделилась на до и после». Исповедь Ковтуна после победы на ЧР

    Максим Ковтун выиграл чемпионат России. В четвертый раз.

    О ПОБЕДЕ

    – Я все-таки сейчас буду достаточно сдержанным, потому что уже понимаю, что передо мной будут стоять более серьезные задачи. После того, как я вернулся к тренировкам и начал идти к своей цели, сегодня был сделан первый шаг. Он очень важный, но это пока что лишь один шаг. У меня был очень тяжелый прошлый год. После прошлого чемпионата России в моей жизни случился переломный момент, который заставил меня многое переосмыслить.

    О ПРИЧИНАХ ДОЛГОГО ОТСУТСТВИЯ

    – Очень много событий произошло в то время, в основном очень плохих и печальных. В моей жизни творился ад. Но этот момент дал мне понять, чего я хочу на самом деле. И где я хочу себя реализовать, чтобы быть счастливым полноценным человеком. Я начал свой путь к этому. Пока что я вот здесь.

    О ПРОКАТАХ НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ

    – Были помарки и ошибки, да. Как раз эти моменты меня сейчас и смущают, потому что у меня были падения в короткой и произвольной программах. Падение – это вещь, которая очень сильно убивает физику. Если бы этих ошибок не было, было бы еще легче и при этом были бы два чистых проката. Будем работать дальше. Ротик прикроем и будем работать дальше.

    О ФОРМЕ

    – Да, в Казани у меня были прокаты с помарками. Но это был первый старт после полутора лет отсутствия на соревнованиях. Пока я не откатал на сто процентов обе программы. С тех пор мне удалось что-то набрать. Хочется легкости, чтобы зритель не переживал и не думал о том, что человек может сейчас ошибиться и надо держать за него кулаки. Нужно, чтобы люди на трибунах спокойно наслаждались прокатами, чувствовали уверенность.

    О НОВОЙ ПОБЕДЕ НА ЧР

    – Вся моя жизнь после прошлого года и тех событий, когда я заканчивал со спортом, поделилась на «до» и «после». Сейчас абсолютно новая страница в моей жизни. Немножко все более механически. Меньше эмоций, больше хладнокровия. Я думаю, так правильнее.

    Саранск
    Фигурное катание
    Мужчины
    Итоговый результат

    1. Максим Ковтун – 281,59
    2. Михаил Коляда – 268,40
    3. Александр Самарин – 265,49
    4. Андрей Лазукин – 237,66
    5. Дмитрий Алиев – 235,48
    6. Константин Милюков – 231,68
    7. Александр Петров – 219,94
    8. Егор Мурашов – 216,99
    9. Артур Дмитриев – 215,81
    10. Антон Шулепов – 206,96
    11. Владимир Самойлов – 205,90
    12. Роман Савосин – 199,90
    13. Владислав Катичев – 195,54
    14. Артем Ковалев – 187,26
    15. Артем Лежеев – 185,44
    16. Артем Зотов – 176,72

    #ковтун максим#чемпионат россии по фигурному катанию
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