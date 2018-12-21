«Моя жизнь разделилась на до и после». Исповедь Ковтуна после победы на ЧР

Фигурное катание 21 декабря 2018 20:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Максим Ковтун выиграл чемпионат России. В четвертый раз.

О ПОБЕДЕ

– Я все-таки сейчас буду достаточно сдержанным, потому что уже понимаю, что передо мной будут стоять более серьезные задачи. После того, как я вернулся к тренировкам и начал идти к своей цели, сегодня был сделан первый шаг. Он очень важный, но это пока что лишь один шаг. У меня был очень тяжелый прошлый год. После прошлого чемпионата России в моей жизни случился переломный момент, который заставил меня многое переосмыслить.

О ПРИЧИНАХ ДОЛГОГО ОТСУТСТВИЯ

– Очень много событий произошло в то время, в основном очень плохих и печальных. В моей жизни творился ад. Но этот момент дал мне понять, чего я хочу на самом деле. И где я хочу себя реализовать, чтобы быть счастливым полноценным человеком. Я начал свой путь к этому. Пока что я вот здесь.

О ПРОКАТАХ НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ

– Были помарки и ошибки, да. Как раз эти моменты меня сейчас и смущают, потому что у меня были падения в короткой и произвольной программах. Падение – это вещь, которая очень сильно убивает физику. Если бы этих ошибок не было, было бы еще легче и при этом были бы два чистых проката. Будем работать дальше. Ротик прикроем и будем работать дальше.

О ФОРМЕ

– Да, в Казани у меня были прокаты с помарками. Но это был первый старт после полутора лет отсутствия на соревнованиях. Пока я не откатал на сто процентов обе программы. С тех пор мне удалось что-то набрать. Хочется легкости, чтобы зритель не переживал и не думал о том, что человек может сейчас ошибиться и надо держать за него кулаки. Нужно, чтобы люди на трибунах спокойно наслаждались прокатами, чувствовали уверенность.

О НОВОЙ ПОБЕДЕ НА ЧР

– Вся моя жизнь после прошлого года и тех событий, когда я заканчивал со спортом, поделилась на «до» и «после». Сейчас абсолютно новая страница в моей жизни. Немножко все более механически. Меньше эмоций, больше хладнокровия. Я думаю, так правильнее.

Саранск

Фигурное катание

Мужчины

Итоговый результат

1. Максим Ковтун – 281,59

2. Михаил Коляда – 268,40

3. Александр Самарин – 265,49

4. Андрей Лазукин – 237,66

5. Дмитрий Алиев – 235,48

6. Константин Милюков – 231,68

7. Александр Петров – 219,94

8. Егор Мурашов – 216,99

9. Артур Дмитриев – 215,81

10. Антон Шулепов – 206,96

11. Владимир Самойлов – 205,90

12. Роман Савосин – 199,90

13. Владислав Катичев – 195,54

14. Артем Ковалев – 187,26

15. Артем Лежеев – 185,44

16. Артем Зотов – 176,72