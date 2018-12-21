Артур Дмитриев: Медведеву надо оставить в покое и дать ей время

Фигурное катание 21 декабря 2018 20:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Волохов Юрий

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев – о выступлении женщин в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию.

«У Загитовой все элементы четвертого уровня»

– Евгения Медведева упала, но получила уж слишком низкие оценки за короткую программу. Почему?

– Женя ведь сорвала два элемента. В первом каскаде тройной флип – тройной тулуп, был недокрут тройного флипа. За это снимают несколько баллов. Она за этот каскад набрала всего два балла. А по максимуму могла получить десять. Женя потеряла восемь баллов только на каскаде. Это я еще плюсы не считаю, которые ей могли поставить. Итого получается 10-11 балов. И был еще одинарный тулуп, плюс падение с акселя, из-за чего она потеряла три балла. Всего Женя потеряла 14-15 баллов. Еще ей за падение сняли балл. Откатай Женя чисто, могла набрать 77-78 баллов, тогда занимала бы твердое второе место и боролась бы за первое с Загитовой перед произвольной программой.

– Но эта экспрессия, эти шикарные руки. Раньше это называлось – артистизм, это никак не компенсировало ошибки в прыжках?

– Женя получила за компоненты, за хореографию, 35,69. Алина Загитова – 38,15 балла. То есть, Медведеву сравнивают с Аленой Костороной и со Станиславой Константиновой. Но Медведева получила оценку немного выше, чем эти девушки. На эту оценку еще влияет и чистота катания. Женя, безусловно, великолепно откаталась, но допустила нехарактерные для нее ошибки. Думаю, она просто переволновалось, я бы даже сказал, перегрелась. Потому что выступала последней.

– Что скажете про выступление Загитовой?

– Алина каталась очень чисто. Но, мне кажется, ей не хватило какой-то раскованности. Хотя по технике у нее максимальные оценки – все элементы четвертого уровня.

– Что скажете про Александру Трусову и Алену Косторную?

– Девочки отлично катались. Технический набор у Трусовой максимальный и даже дороже, чем у Загитовой. За компоненты Александра набрала 33,78, Загитова – 33,23. Но это базовые оценки. Затем, когда добавили плюсы, у Загитовой получилось 42,47, у Трусовой – 42,79. Получается, Саша технически опередила Алину. Хотелось бы еще добавить немного девчонкам мастерства, имею в виду Трусову и Косторную, мы же понимаем, что они еще маленькие.

– А где же Трусова проиграла Загитовой итоговые шесть баллов? У нее 74,96, у Загитовой – 80,62.

– В компонентах. Дальше – Косторная. У нее великолепный двойной аксель, очень хороший тройной флип и каскад. Но она только третья – потому что упала с дорожки. Если б не падение – была бы на втором месте.

«Во взрослое катание придет целая группа девчонок»

– Итак, Медведева проигрывает после короткой программы 18,38 балла Загировой и 12,72 – Трусовой. Отыграть нереально.

– Мне кажется, сейчас нужно оставить Женю в покое, дать ей время поработать с новым тренером. Женя великолепно катается, она умная девушка, волевая спортсменка. Она уже, как актриса на льду, ищет новый стиль. И надо учитывать, что изменились ее параметры – например, увеличился вес.

Но при таком подборе девчонок, я за наше женское катание спокоен на ближайшие четыре года.

– Но если Медведева не попадет в сборную на чемпионат Европы и мира, то получается, что сезон для Медведевой закончится.

– Она двукратная чемпионка мира. И от того, что она еще один чемпионат мира выиграет или проиграет, ничего не изменится. Правда, сейчас во взрослое катание придет целая группа девчонок, которые прыгают 3,5 и четыре оборота. С ними не только Медведевой, но и Загитовой будет сложно соперничать. Они ведь не только прыгают, но и катаются очень хорошо.

– Несколько слов про короткую программу у пар. Тарасов и Морозов установили рекорд мира, который в российских соревнованиях не фиксируется.

– Они откатались очень хорошо, но, скажу так, сдержано. Думаю, если б они катались за границей, рекордные оценки им не поставили. Дальше – Забияко и Энберт. Катались тоже здорово. Но мы знаем, что короткая программа – это их сильная сторона, они ее всегда катают очень надежно.

– Вы тренируете молодую пару – Лина Кудрявцева/Илья Спиридонов. Что про своих подопечных скажете?

– Они не так давно перешли из юниорского возраста. Я с ними работаю с июня месяца. Ребята сделали подкрутку четвертого уровня, хороший выброс. Жаль, что тодес сделали второго уровня и вращение третьего уровня. Но главное, что ребята ровно прокатали программу и понравились специалистам.

Чемпионат России

Саранск

Женщины

Короткая программа

1. Алина Загитова – 80,62

2. Александра Трусова – 74,96

3. Алена Косторная – 74,40

4. Станислава Константинова – 74,40

5. Анна Щербакова – 74,09

6. Софья Самодурова – 71,82

…11. Полина Цурская – 66,35

12. Мария Сотскова – 65,73

…14. Евгения Медведева – 62,24