Ковтун в сборной, а Медведева – нет. Все вверх дном на чемпионате России!

Фигурное катание 21 декабря 2018 20:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

Обладателем первого золота на чемпионате страны в Саранске стал Максим Ковтун. Он и Михаил Коляда завоевали право выступить на январском первенстве Европы.

Для Евгении Медведевой этот сезон закончен. В субботу она еще откатает (даст бог – хорошо) в Саранске произвольную программу, потом, наверное, выступит зимой-весной на каких-нибудь других «турнирах второго плана», но это уже так, ерунда. Ни на январском чемпионате Европы в Минске, ни на мартовском ЧМ в Японии, которую Женя обожает – и которая обожает ее в ответ, эта девушка кататься не будет. Потому что не пройдет отбор в сборную страны.

«-12» ЕЙ ОТЫГРЫВАТЬ НЕЧЕМ

И ради бога, не надо тут никаких самообманов. Я прекрасно понимаю, что хочется. Очень хочется. Сегодня ей желала успеха вся страна. Сам ведь желал. Яростно, до слез, до дрожи. Но – не помогло. Почему? Потому что… Ох, тяжело писать эти слова, но от правды никуда не денешься, какой бы жестокой она не была.

Она каталась не как спортсменка. Словно вышла не на главный каток главной фигурной державы мира, а куда-то на Красную площадь, типа для развлечения. Или где-нибудь в Торонто, где Медведева теперь тренируется у Брайана Орсера. Сорванный каскад, падение с акселя… Кстати, в этой короткой программе с прыжка кроме Медведевой не падал никто. Из 18 участниц!

Еще только Алена Косторная глупо плюхнулась на ровном месте в начале дорожки шагов, потеряв пару-тройку баллов и промежуточное второе место. Но отнюдь не надежду на итоговое первое. Да, сегодня олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила безупречно и оторвалась от преследовательниц баллов на шесть. Но ведь там, в этих шести баллах – не один человек, а целая голодная толпа из четырех фигуристок. Включая Косторную и еще двух юниорок – Александру Трусову и Анну Щербакову, которым в короткой прыгать четверные было нельзя по правилам, а завтра барьер упадет, и две 14-летние бандитки окажутся на свободе. С совершенно непредсказуемыми последствиями.

А Медведевой ее «-12» от Станиславы Константиновой, которая уже не юниорка и борется за три места в сборной наряду с Загитовой, отыгрывать просто нечем. Тут никакие компоненты не спасут. По сложности-то преимущества фактически нету. Плюс девять баллов отставания от Софьи Самодуровой – и плюс еще одна финалистка Гран-при-2018 Елизавета Туктамышева, пропускающая чемпионат в Саранске из-за воспаления легких. После такого проката, как сегодня, отдать третью – ту, что «на усмотрение федерации», – путевку на ЧЕ Медведевой, а не Туктамышевой, рука не поднимется ни у кого. И это правильно.

ВОПЛИ БУЯНОВОЙ И СЛЕЗЫ ТАРАСОВОЙ

Трехкратному призеру чемпионатов Европы Максиму Ковтуну, не совавшему носа в национальную команду последние два года, никаких чиновничьих решений ждать теперь не нужно. Он вернулся из небытия и он – чемпион. России, в четвертый раз и, наверное, самый главный.

«Давай!» – орала у саранского бортика тренер Елена Буянова, согласившаяся взять обратно беглого дурня-ученика Ковтуна, когда тот сегодня заходил на очередной четверной. А когда два из трех были сделаны (без падения все-таки не обошлось), уже сам Ковтун затряс головой-кулаками посреди проката, словно безумный, и наотмашь ринулся в безбашенную дорожку шагов.

Это было фантастически. И рыдала навзрыд, стоя у своей телекомментаторской позиции, легендарная и счастливая за Ковтуна Татьяна Тарасова. Великий прокат!

Бились все, не только Ковтун. Бился Михаил Коляда, на днях перенесший операцию на носоглотке и, тем не менее, добывший серебряное место на пьедестале и на ЧЕ. Бился Александр Самарин, выдавший суперкаскад (на 19,97!) из четверного лутца с тройным тулупом. Теперь ФФККР придется как следует поломать голову относительно третьего места в мужской сборной: Самарин или Сергей Воронов – тоже настоящий боец и наш единственный участник финала Гран-при, не приехавший в Саранск из-за травмы?

А в случае с Медведевой ломать голову федерации, увы, не о чем. Пусть они с Орсером пока поломают свои…

Чемпионат России

Саранск

Мужчины

Произвольная программа

1. Максим Ковтун – 186,45

2. Александр Самарин – 182,25

3. Михаил Коляда – 173,70

4. Дмитрий Алиев – 163,74

Сумма двух программ

1. Максим Ковтун – 281,59

2. Михаил Коляда – 268,40

3. Александр Самарин – 265,49

4. Андрей Лазукин – 237,66

5. Дмитрий Алиев – 235,48

6. Константин Милюков – 231,68

Женщины

Короткая программа

1. Алина Загитова – 80,62

2. Александра Трусова – 74,96

3. Алена Косторная – 74,40

4. Станислава Константинова – 74,40

5. Анна Щербакова – 74,09

6. Софья Самодурова – 71,82

…11. Полина Цурская – 66,35

12. Мария Сотскова – 65,73

…14. Евгения Медведева – 62,24