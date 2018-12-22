Дмитрий Соловьев: Сейчас Медведевой нужна поддержка

Фигурное катание 22 декабря 2018 12:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Волохов Юрий

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев – о выступлении женщин в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Саранске и Евгении Медведевой.

– Очень большой ажиотаж вокруг женского одиночного катания. И началось это после Олимпиады в Сочи. Что касается Жени Медведевой, то на ее выступлении сказывается слишком большое внимание к ее персоне. Ей очень непросто с этим справляться. Видимо, что-то у нее сломалось в психологическом плане.

Сейчас Жене нужна поддержка, ей нужно полностью абстрагироваться от всего этого ажиотажа, который вокруг нее происходит.

При этом следует отметить, что очень удачно складывается сезон у Алины Загитовой. Но при этом молодые девчонки уже наступают на пятки нашим лидерам. Они прыгают четверные и очень здорово и уверенно при этом катаются.

– Из-за болезни не смогла выступить в Саранске Елизавета Туктамышева. Она могла вмешаться в спор за медали?

– Лиза в нынешнем сезоне показывала очень хорошие результаты. Но чемпионат России у девушек непредсказуем. Порядка десяти спортсменок могут претендовать на медали.

– Цитирую Медведеву после выступления: «Я абсолютно уверена, что со всем справлюсь». Но отставание от Загитовой 18,38 балла, от Трусовой – 12,72. Реально ли такое отыграть?

– То, что Женя может, по крайней мере я, в этом не сомневаюсь. Прекрасно знаю ее боевой характер. Но сезон для нее складывается очень непросто. Повторю, сейчас Жене нужна поддержка. И ей самой нужно разобраться, что с ней происходит. Вспомнить, как она настраивалась, как заводила себя перед соревнованиями в предыдущем сезоне. Может, отбросить лишние переживания. Хотя, это легко говорить, а как это сделать? Здесь все очень тонко.