Дмитрий Соловьев: Сейчас Медведевой нужна поддержка - Советский спорт
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    • Фигурное катание22 декабря 2018 12:00Источник: «Советский спорт»Автор: Волохов Юрий

    Дмитрий Соловьев: Сейчас Медведевой нужна поддержка

    Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев – о выступлении женщин в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Саранске и Евгении Медведевой.

    – Очень большой ажиотаж вокруг женского одиночного катания. И началось это после Олимпиады в Сочи. Что касается Жени Медведевой, то на ее выступлении сказывается слишком большое внимание к ее персоне. Ей очень непросто с этим справляться. Видимо, что-то у нее сломалось в психологическом плане.

    Сейчас Жене нужна поддержка, ей нужно полностью абстрагироваться от всего этого ажиотажа, который вокруг нее происходит.

    При этом следует отметить, что очень удачно складывается сезон у Алины Загитовой. Но при этом молодые девчонки уже наступают на пятки нашим лидерам. Они прыгают четверные и очень здорово и уверенно при этом катаются.

    – Из-за болезни не смогла выступить в Саранске Елизавета Туктамышева. Она могла вмешаться в спор за медали?
    – Лиза в нынешнем сезоне показывала очень хорошие результаты. Но чемпионат России у девушек непредсказуем. Порядка десяти спортсменок могут претендовать на медали.

    – Цитирую Медведеву после выступления: «Я абсолютно уверена, что со всем справлюсь». Но отставание от Загитовой 18,38 балла, от Трусовой – 12,72. Реально ли такое отыграть?
    – То, что Женя может, по крайней мере я, в этом не сомневаюсь. Прекрасно знаю ее боевой характер. Но сезон для нее складывается очень непросто. Повторю, сейчас Жене нужна поддержка. И ей самой нужно разобраться, что с ней происходит. Вспомнить, как она настраивалась, как заводила себя перед соревнованиями в предыдущем сезоне. Может, отбросить лишние переживания. Хотя, это легко говорить, а как это сделать? Здесь все очень тонко.

    #чемпионат россии по фигурному катанию#соловьев дмитрий#медведева евгения#загитова алина#туктамышева елизавета
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