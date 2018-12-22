«Буду рада и десятому месту». Медведева почти идеально откаталась и очень рада

Фигурное катание 22 декабря 2018 20:00 Автор: Подгорнов Сергей

Евгения Медведева доказала всем, что все еще топ-фигуристка.

«НУЖНО ПРОСТО ВЕРИТЬ В СЕБЯ»

– Искупали вас в любви?

– Искупали. Сегодня плавала в ней. Пыталась себя отвлечь, но при этом сохранить концентрацию.

– Вы приехали в Саранск в очень хорошей форме. Сделали вывод для себя, как нужно настраивать голову на соревнования?

– Как таковой формулы я пока что не вывела, но один фактор я учла – нужно просто верить в себя. Неважно, чем ты занимаешься, просто нужно верить в себя и верить в тех людей, которые находятся вокруг тебя.

– Как показывает опыт великих чемпионов, смена программы по ходу сезона не всегда идет на пользу. Что вас заставило поменять короткую программу с джазовой композиции на «Тоску» Джакомо Пуччини?

– Я считаю, что, наоборот, это мне пошло на пользу. Я в более комфортном для себя образе и считаю, что саму программу вчера я откатала неплохо. Я не говорю про прыжки, а про интерпретацию. Мне намного больше нравится эта программа, которую я вчера показала. Проблемы были с прыжками – технические. Сказался психологический фактор. Это, мне кажется, все понимают.

– Расскажите об этой истории, как вы заходили в социальные сети, чтобы почитать.

– Вообще до чемпионата России я приняла решение, что после выступлений я вернусь в социальные сети и думаю, что сегодня даже прямой эфир в инстаграм проведу. Потому что там очень много людей, котореы меня поддерживают. Я заметила, насколько меньше негатива стало, меня это радует. Появляются периодически столпы, которым лишь бы выскочить и сказать что-то. Такие еще есть люди, но их все меньше, меньше и меньше, потому что у меня очень сильные фанаты, очень умные и на язык острые. Это быстро все убирается. Да, сегодня я вернусь в соцсети.

– Вы знали, что ваш фан-клуб готовит такой флешмоб с розами и раздает значки?

– Честно говоря, я узнала только сегодня, когда зашла в соцсети. Я не до конца поняла, в чем смысл, раздавали их или нет, но розы мне поступают, да.

«РАНЬШЕ ТРЯСЛИСЬ КОЛЕНКИ ПЕРЕД СТАРТОМ»

– Раньше вы всегда выходили уверенно, а в этом сезоне появилось волнение. Откуда оно берется?

– Я не могу сказать, что волнения не было. Оно было, даже у меня коленки тряслись перед стартом. Скажу честно: во-первых, за бортом стояли другие люди, это тоже влияет. Иногда разминаешься-разминаешься, поворачиваешь голову – а там другой человек стоит. А потом думаешь: «Ну да». Прошло довольно мало времени после моего перехода. Тогда я была психологически младше, как-то было легче собой управлять, было легче мной управлять. Нервы были, но с ними справлялась. Теперь нужно искать новые методы и все-таки есть еще такое словосочетание как «запас прочности», который иногда иссякает. Как раз психологический запас прочности он самый хрупкий.

– У вас меняется стиль, отношение к жизни, можно сказать, менталитет. Насколько мы видим прежнюю Женю и насколько новую?

– Расскажу наглядный пример. Вчера перед короткой программой на тренировке разминались в зале, естественно подходят тренеры, спортсмены. Один тренер поздоровался «Доброе утро». В ответ я сказала «доброе утро», громко так, а он даже не отреагировал. Потом уже повернулся: «Женя, это ты со мной поздоровалась? Извини, я не среагировал. Мне просто непривычно, что ты такая классная, открытая, все время здороваешься и даже улыбаешься. Мол год назад и подумать нельзя было, что ты такой классный человек». Вот для меня это наглядный пример того, как я изменилась. Надеюсь, что это не будет расхолаживать как спортсменку, а только поможет мне.

– Женя, для вас важно, какое место на чемпионате России вы займете?

– Сейчас уже нет! После 14-го места в короткой я буду рада и десятому, знаете ли.

– Но при нынешней системе судейства можно подняться достаточно высоко.

– Дай бог, еще две разминки катаются.

«СПАСИБО БОЛЬШОЕ ТАТЬЯНЕ ТАРАСОВОЙ И ЛЕШЕ ЯГУДИНУ»

– К вам вчера подошла Татьяна Тарасова. Она выразила какие-то слова поддержки или данные ценные указания?

– Слова поддержки и ценные указания. И то, и другое.

– Прислушиваетесь к ее словам?

– Да, конечно. Это человек, который очень сильно меня поддерживает. И, честно говоря, она меня очень вдохновляет. Она даже сегодня на тренировку официальную пришла, стояла вместе с Брайаном. На самом деле, это было очень странное чувство. Ты так поворачиваешься, а там стоят Брайан Орсер и Татьяна Тарасова. И такая: «О, пойду попрыгаю».

– Страшно?

– Нет, наоборот, зажгло огонь. Такие люди поддерживают. Я еще очень благодарна Леше Ягудину за то, что он вчера подошел в «kiss and cry» и тоже поддержал.

– У вас такая потрясающая поддержка, но все это омрачает негатив в соцсетях вашей фан-группы и других спортсменок.

– Я по-моему все вам уже сказала по этой теме.

– Может быть, вы как-нибудь призовете своих болельщиков к тому, чтобы зарыть топор войны?

– Я такой человек, что не имею права кому-то указывать. У каждого свое мнение, у всех разные характеры. Может быть, у кого-то проблемы в семье, и он решил все это вылить на моей странице. Я не собираюсь никого призывать. Я не социальный деятель, чтобы устраивать митинги, выходить с плакатами: «Нет негативным комментариям». Это все бред. У людей должна быть своя голова на плечах. И, слава богу, у моих настоящих фанатов, которые сидят сейчас в зале, смотрят фигурное катание, у них с головой все в порядке. Поэтому я никого не собираюсь призывать.

«У МЕНЯ НЕТ ЯЗЫКОВОГО БАРЬЕРА»

– Когда вы переходили к Брайану, у вас наверняка были представления – как все будет.

– Они совсем не оправдались.

– Топ-3 вещей, которые больше всего вас удивили.

– Во-первых, внешний вид «Крикет клуба». Я видела только саму арену на фотографиях и каких-то видео, но когда мы подъехали к катку, я спросила: «Где каток?». Потому что это выглядит как семейный дом. С вот такой деревянной крышей, подходишь и там такая арка, на которой написано: «Cricket curling & skating club». И ты такой стоишь и думаешь: «Что это такое?». Заходишь, а по соседству находятся curling-arena и skating-arena. Это как ящик пандоры. Снаружи он вот такой-вот. Похож на тренажерный зал. Я вообще не понимаю, как это все в таком маленьком здании помещается. Как Тардис из «Доктор кто».

Второе! Время тренировок. Сессии очень короткие – 50 минут или час, но ты катаешь столько, сколько сил у тебя хватает. Можешь и в восемь утра, и в десять, и в 11, и в 12 – до семи вечера. Ты сам выбираешь. Мы с Брайаном (Орсером) и Трэйси (Уилсон) работаем в 11, а потом в два дня.

Еще один фактор. Когда я пришла, было видно, что ребята меня ждали. Они пришли на каток, увидели меня и сразу же сказали: «О, Женя, привет!». Я сижу и думаю: «А кто ты?». Я не знала даже этих людей. Но мне не пришлось даже там приживаться. В первые дни я со всеми ребятами пообщалась.

– Вашего английского хватает, чтобы понимать все тренерские нюансы?

– Абсолютно. У меня нет языкового барьера.

– Когда были в сентябре контрольные прокаты в Москве, вы были воодушевлены. Тогда еще не было известно, что вы не попадете в финал Гран-при, что займете 14-е место после короткой программы на чемпионате России…

– Спасибо, что напомнили.

– Подскажите, изменилось ли как-то ваше восприятие жизни с того момента?

– У меня появилось намного больше людей рядом. Просто фантастических людей. Я не могу их всех назвать. У меня очень много учителей рядом. И это не обязательно специалисты с большим стажем. Это люди, с которыми я просто общаюсь.

Наверное, эти проблемные ситуации дали мне повод раскрыть глаза и увидеть то, чему можно поучиться у людей, которые рядом.