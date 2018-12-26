Софья Самодурова: Как обыгрывать Кихиру? Самой учить сложные элементы

Фигурное катание 26 декабря 2018 12:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Софья Самодурова заняла шестое место на чемпионате России по фигурному катанию и пробилась в состав сборной на чемпионат Европы. После этого она дала интервью «Советскому спорту».

«БУДУ УЧИТЬ ТРОЙНОЙ АКСЕЛЬ»

– Софья, вы довольны тем, как сложился для вас чемпионат России?

– Не могу сказать, что довольна на 100 процентов. Допустила досадную ошибку на каскаде в произвольной программе, потеряла концентрацию. Но я рада, что смогла отобраться на чемпионат Европы и показать достойный результат.

– Ваш тренер Алексей Мишин уже что-то сказал вам по поводу того, что теперь придется выступать на соревнованиях другого уровня?

– Мне кажется, что это тот же уровень. Я уже выступала в финале Гран-при. Чемпионат Европы – такой же высокий уровень. Здесь ничего нового для меня.

– На чемпионате России была какая-то невероятная конкуренция. Можно ли сказать, что это самый сильных старт, на котором вам доводилось выступать?

– Один из самых сильных.

– А еще?

– Финал Гран-при.

– Какие впечатления остались от финала, Ванкувера, организации соревнований?

– Я довольна тем, как все прошло. Мне удалось показать чистое катание, без помарок. Да и в целом – круто быть в Канаде, погулять по Ванкуверу. Там уже везде новогодние ярмарки. А что касается организации, то все было на высшем уровне.

– Какие впечатления оставила Рика Кихира, которая выиграла этот турнир? Вы общались?

– Нет, не общались, они же по-английски не разговаривают. Но вообще, японцы все доброжелательные, поэтому Рика оставила только положительное впечатление.

– Как с ней бороться? Ждать ее ошибок?

– Самой учить сложные элементы.

– Вы обсуждаете это с Алексеем Николаевичем?

– Конечно.

– И что дальше планируете учить? Тройной аксель?

– Тройной аксель.

– Вы говорили, что он у вас уже получался на полу. А на льду пробовали?

– Перед чемпионатом России мы не стали рисковать. Да и в целом на льду я его уже давно не прыгала. Только на удочке.

– То есть это уже перспектива следующего сезона?

– Думаю, да.

«НА СУДЕЙ НЕ ОБИЖАЮСЬ. НАДО БОЛЬШЕ РАБОТАТЬ»

– Иногда кажется, что вы – человек без нервов. Каким бы ответственным ни был старт, вы всегда выходите и катаетесь чисто. Болельщики на трибунах говорят, что за вас можно вообще не переживать, вы сделаете все элементы.

– Не знаю, волнение всегда присутствует. Мне кажется, что перед произвольной программой на чемпионате России это было очень заметно. Первую половину программы я очень скованно каталась, не так, как я могу. Правильно говорят, что чемпионат России – самый сложный старт с точки зрения психологии. Собраться очень тяжело.

– Из-за высокой конкуренции или просто чувствуете давление трибун?

– Да, наверное, давит ответственность перед публикой. Я выступаю уже на довольно высоком уровне и всегда должна показывать чистое катание, доказывать, что я достойна.

– На судей нет обид? Складывается ощущение, что они придерживают вам оценки. Даже при чистом катании вы получаете меньше других.

– А зачем обижаться? На что накатала, на то и накатала. Значит надо просто больше работать.

– Вас удивили итоги чемпионата России? Все медали выиграли девочки-юниорки.

– В какой-то степени удивили. С другой стороны, этого можно было ожидать. У девочек очень технически сложные программы.

– Какой момент был самым эмоциональным на этом чемпионате России для вас?

– Когда я закончила произвольную программу. Появилось ощущение, как будто гора с плеч свалилась. Чемпионат России очень сложный с эмоциональной точки зрения.

– Ваша подруга Елизавета Туктамышева заболела накануне ЧР. Как она сейчас себя чувствует?

– Во время ЧР мы с ней общались. Мы были неделю в Новогорске после финала Гран-при. Как раз там она попала в больницу. Недавно у нее был контрольный снимок. Надо будет ей написать, уточнить, как у нее дела. Но до этого мы постоянно созванивались, общались.

– Вам не обидно, что такая ситуация произошла?

– Обидно. Лиза – моя подруга и, конечно, я за нее очень переживаю.

– Какие планы у вас на ближайшее будущее?

– Приехать домой, отдохнуть.

– Сколько времени на отдых вам дадут?

– Четыре дня где-то. Проведу это время с семьей. Может быть, встречусь с друзьями.

– Сейчас внимание к фигурному катанию зашкаливает. И не всем фигуристам это приятно. Вы вообще следите за тем, что о вас пишут? Или вас от этого стараются оградить?

– Пока что я все читаю. На меня это не давит.

– Новый год для вас – это?

– Праздник.

– А как же ощущение волшебства и вот это все?

– На самом деле, сейчас новогоднего настроения нет. Наверное, это все-таки связано с тем, что ЧР только что завершился. Все-таки это главный старт. Может быть, когда приеду домой и отойду от эмоций, оно появится.

– Складывается ощущение, что вы морально опустошены.

– Есть такое. Поэтому мне сейчас и нужен отдых, чтобы морально восстановиться.