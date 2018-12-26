Софья Самодурова: Как обыгрывать Кихиру? Самой учить сложные элементы

Софья Самодурова заняла шестое место на чемпионате России по фигурному катанию и пробилась в состав сборной на чемпионат Европы. После этого она дала интервью «Советскому спорту».
– Софья, вы довольны тем, как сложился для вас чемпионат России?
– Не могу сказать, что довольна на 100 процентов. Допустила досадную ошибку на каскаде в произвольной программе, потеряла концентрацию. Но я рада, что смогла отобраться на чемпионат Европы и показать достойный результат.
– Ваш тренер Алексей Мишин уже что-то сказал вам по поводу того, что теперь придется выступать на соревнованиях другого уровня?
– Мне кажется, что это тот же уровень. Я уже выступала в финале Гран-при. Чемпионат Европы – такой же высокий уровень. Здесь ничего нового для меня.
– На чемпионате России была какая-то невероятная конкуренция. Можно ли сказать, что это самый сильных старт, на котором вам доводилось выступать?
– Один из самых сильных.
– А еще?
– Финал Гран-при.
– Какие впечатления остались от финала, Ванкувера, организации соревнований?
– Я довольна тем, как все прошло. Мне удалось показать чистое катание, без помарок. Да и в целом – круто быть в Канаде, погулять по Ванкуверу. Там уже везде новогодние ярмарки. А что касается организации, то все было на высшем уровне.
– Какие впечатления оставила Рика Кихира, которая выиграла этот турнир? Вы общались?
– Нет, не общались, они же по-английски не разговаривают. Но вообще, японцы все доброжелательные, поэтому Рика оставила только положительное впечатление.
– Как с ней бороться? Ждать ее ошибок?
– Самой учить сложные элементы.
– Вы обсуждаете это с Алексеем Николаевичем?
– Конечно.
– И что дальше планируете учить? Тройной аксель?
– Тройной аксель.
– Вы говорили, что он у вас уже получался на полу. А на льду пробовали?
– Перед чемпионатом России мы не стали рисковать. Да и в целом на льду я его уже давно не прыгала. Только на удочке.
– То есть это уже перспектива следующего сезона?
– Думаю, да.
– Иногда кажется, что вы – человек без нервов. Каким бы ответственным ни был старт, вы всегда выходите и катаетесь чисто. Болельщики на трибунах говорят, что за вас можно вообще не переживать, вы сделаете все элементы.
– Не знаю, волнение всегда присутствует. Мне кажется, что перед произвольной программой на чемпионате России это было очень заметно. Первую половину программы я очень скованно каталась, не так, как я могу. Правильно говорят, что чемпионат России – самый сложный старт с точки зрения психологии. Собраться очень тяжело.
– Из-за высокой конкуренции или просто чувствуете давление трибун?
– Да, наверное, давит ответственность перед публикой. Я выступаю уже на довольно высоком уровне и всегда должна показывать чистое катание, доказывать, что я достойна.
– На судей нет обид? Складывается ощущение, что они придерживают вам оценки. Даже при чистом катании вы получаете меньше других.
– А зачем обижаться? На что накатала, на то и накатала. Значит надо просто больше работать.
– Вас удивили итоги чемпионата России? Все медали выиграли девочки-юниорки.
– В какой-то степени удивили. С другой стороны, этого можно было ожидать. У девочек очень технически сложные программы.
– Какой момент был самым эмоциональным на этом чемпионате России для вас?
– Когда я закончила произвольную программу. Появилось ощущение, как будто гора с плеч свалилась. Чемпионат России очень сложный с эмоциональной точки зрения.
– Ваша подруга Елизавета Туктамышева заболела накануне ЧР. Как она сейчас себя чувствует?
– Во время ЧР мы с ней общались. Мы были неделю в Новогорске после финала Гран-при. Как раз там она попала в больницу. Недавно у нее был контрольный снимок. Надо будет ей написать, уточнить, как у нее дела. Но до этого мы постоянно созванивались, общались.
– Вам не обидно, что такая ситуация произошла?
– Обидно. Лиза – моя подруга и, конечно, я за нее очень переживаю.
– Какие планы у вас на ближайшее будущее?
– Приехать домой, отдохнуть.
– Сколько времени на отдых вам дадут?
– Четыре дня где-то. Проведу это время с семьей. Может быть, встречусь с друзьями.
– Сейчас внимание к фигурному катанию зашкаливает. И не всем фигуристам это приятно. Вы вообще следите за тем, что о вас пишут? Или вас от этого стараются оградить?
– Пока что я все читаю. На меня это не давит.
– Новый год для вас – это?
– Праздник.
– А как же ощущение волшебства и вот это все?
– На самом деле, сейчас новогоднего настроения нет. Наверное, это все-таки связано с тем, что ЧР только что завершился. Все-таки это главный старт. Может быть, когда приеду домой и отойду от эмоций, оно появится.
– Складывается ощущение, что вы морально опустошены.
– Есть такое. Поэтому мне сейчас и нужен отдых, чтобы морально восстановиться.