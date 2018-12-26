«Стекло в ботинки не сыпала, но соперниц подставляла». Медведева разоткровенничалась на радио

Фигурное катание 26 декабря 2018 16:40 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Российская фигуристка Евгения Медведева вместе со своим другом Кристианом Костовым стала участницей программы «Красавцы +1» на Love Radio, где поиграла с ведущими в конкурсы, а также ответила на вопросы о противоположном поле.

Вице-чемпионку Олимпийских игр-2018 попросили назвать три недостатка в противоположном поле.

«Бесит, когда мужчина начинает говорить: «Ты женщина, ты должна сидеть дома, иди на кухню». Речь не о том, что он доминирует. Сейчас другое время. Я как человек деятельный не смогу каждый день сидеть дома, не смогу каждое утро жарить яичницу, борщи варить, хинкали лепить. Я за то, что женщина не должна сидеть дома и не должна готовить. Она должна содержать дом, но при этом еще и работать. Это правильно.

Второй недостаток — когда противоположный пол неухоженный. Мне это вообще не нравится. Некоторые девчонки забивают и говорят, что самое главное душа и не важно, как он выглядит. Нет, это важно, как он выглядит! Небритый, непричесанный, отсутствие парфюма, грязная обувь – все это очень важно.

Третий недостаток — нездоровая ревность. Я считаю, что в отношениях должна быть ревность. От этого никуда не денешься. Я знаю, о чем я говорю. У меня не было такого зашкала. Контролирование, слежка, чтение смсок – этого не было в моей жизни, потому что я с таким человеком никогда не буду», - ответила Медведева.

19-летняя фигуристка ответила на блиц-опрос «Было – не было».

— Ела по ночам в кровати?

— Да.

— Тебя подставлял кто-нибудь из коллег?

— Да.

— А ты подставляла?

— Да.

— Принимала антидепрессанты?

— Нет.

— На тебе рвался костюм во время выступления?

— Да.

— Завидовала кому-то из коллег?

— Да.

— Принимала запрещенные препараты?

— Нет.

— Думала, как заранее потратишь призовые?

— Да.

— Ты себя гуглила?

— Да.

— Тебя шокировало то, что ты там прочитала?

— Да.

— Целовалась с тем, кто тебе не нравится?

— Нет.

— Нравился мужчина намного старше тебя?

— Да.

— Кого ты подставляла?

— Да.

— Кто этот мужчина намного старше тебя?

— Да.

«Я честно не помню, кого я подставляла, но это было. Потому что порой понимаю, насколько я ужасный человек. Стекло в ботинки не сыпала – этого в фигурном катании уже давно нет.

Про мужчину старше вообще не важно. Он ненамного старше. Это неважно. Пусть будет Боярский.

Мои планы на сезон пошли не то что под откос, но не так, как я хотела. Закончился чемпионат России, и после него у меня в планах просто продолжать работать и тренироваться. Думаю, в этом сезоне я еще появлюсь на нескольких стартах, но на каких именно, еще точно неизвестно, так что врать не буду. Новый год отмечу в Москве и безумно рада этому факту, так как в Канаде нет оливье», - разъяснила свои ответы 19-летняя Медведева.