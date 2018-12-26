Конвейер чемпионок: чем грозит постоянная смена лидеров в фигурном катании?

Фигурное катание 26 декабря 2018 20:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

Поражение Евгении Медведевой и Алины Загитовой на ЧР, где весь пьедестал заняли юниорки, сделало еще актуальнее тему частой смены юных лидеров в женском катании.

Эту проблему «Советский спорт» поднимал-разбирал еще в марте, когда Алина Загитова, выиграв у Евгении Медведевой Олимпиаду в Пхенчхане, затем провалилась на чемпионате мира. С тех пор их обеих сначала превзошла в декабрьской серии Гран-при юная японская дебютантка Рика Кихира с ее тройным акселем. И вот теперь – рождественское ЧП в Саранске, где Медведевой-Загитовой досталось от Александры Трусовой и Анны Щербаковой, в свои 14 лет вовсю крутящих четверные прыжки. Недоступные повзрослевшим-подросшим вчерашним лидерам.

Очевидно, что осенью, когда Трусова, Щербакова и Алена Косторная преодолеют возрастной ценз ISU и выйдут на «взрослую» международную арену, в мире одиночниц снова будут новые чемпионки. А через год-другой – возможно, опять.

ЧТО В ЭТОМ ПЛОХОГО?

Вопрос не праздный. Одиночное катание – это не танцы, а прежде всего прыжки. Так было, есть, и, полагаю, долго будет. Три оборота – лучше, чем два, четыре – лучше, чем три, и так далее. Зачем же бороться с прогрессом – с тем, что двигает вид спорта вперед?..

Многие сокрушаются, что «гонка прыжковых вооружений» безжалостно ломает молодым девочкам их едва набравшие ход карьеры, а нередко еще и здоровье. Но большой спорт невозможен без травм. Это жестоко, но это правда. И я совсем не уверен, что Загитова сейчас отказалась бы от своего триумфа в Пхенчхане, а Медведева – от двух титулов чемпионки мира ради того, чтобы пару лишних лет тихо покататься по юниорам и «только потом».

Что было бы «потом», никто наверняка знать не может. Сейчас же у них за плечами многие месяцы уникальных побед и переживаний. Да, в том числе и тяжелых, со знаком минус. Но все равно неповторимых, особенных. Плюс обе стали знаменитостями всероссийского и мирового масштаба. Так что сильно опасаться за их дальнейшую жизнь я бы не спешил.

Так что же, получается, все хорошо? Да нет, не все. А плохо вот что.

Частая смена чемпионок безусловно вредит фигурному катанию. Ведь популярность спорта вертится не столько вокруг оборотов (голов, очков, секунд – сами выбирайте на вкус), сколько вокруг великих. Многие еще помнят, кто такой Боб Бимон, полвека назад сиганувший в Мехико в длину на 8.90. Но рядом с кумиром миллиардов Усэйном Болтом его, как ни крути, не поставишь.

Чтобы остаться в веках и сердцах, герой должен постоять-посиять на вершине как следует. А там, где чемпионы – одноразовые, чемпионов по большому счету и нет. Потому и не желает публика мириться с произошедшим в Саранске. Народ только-только успел распробовать-полюбить Медведеву с Загитовой, как прискакали какие-то негодницы из яслей, и все испортили. Да кто они такие, откуда взялись?! То, что и ясли, и дети – наши, российские, мало что меняет. Наши-то наши – да не те. Не свои, не родные. Может, станут такими – если успеют до следующей волны.

МОЖНО ЛИ ОБЫГРАТЬ «ДЕТЕЙ» БЕЗ СУПЕРПРЫЖКОВ?

Нельзя. Сами «дети» проиграть, конечно, могут, если разом попадают, но их становится все больше и больше. Это как в биатлоне, где без внятного лыжного «хода» шанс победить есть только при жутком ветре или тумане. Да и то небольшой. Промажет Фуркад – попадет Бе, промажет и Бе – попадет какой-нибудь Долль или Хофер. А у Трусовой и ее компании отрыв по технической «базе» слишком велик. Скольжением, хореографией и компонентами его не компенсируешь.

МОЖНО ЛИ В 20 ВЫУЧИТЬ ЧЕТВЕРНОЙ?

Весьма интересный вопрос. И ответа на него сейчас нет, его даст только время. Ведь эра суперпрыжков в женском катании только начинается. Да и феномену «детского конвейера» всего-то лет пять – он начался в 2014-м, с Юлии Липницкой. Хотя знатоки, возражая, любят вспоминать олимпийские победы сразу ушедших затем из спорта Оксаны Баюл в 16 в Лиллехаммере-1994 и Тары Липински в 15 в Нагано-1988. Мол, все это уже давно было, ничего нового.

На мой вкус, сейчас ситуация все-таки принципиально другая. Во-первых, система оценок стала куда объективнее. Это вам не «эпоха шесть-ноль», когда судьи могли вытащить человека наверх за уши, даже без сильной «базы». А во-вторых, в конце ХХ века «одноразовые» были отдельными исключениями. Не затмевающими многолетних чемпионок калибра Мишель Кван или Ирины Слуцкой. И в «нулевые», в начале десятых годов тоже были «столпы» (см. таблицу) – взять хоть Юну Ким. Да, ей, как и Мао Асаде, после яркого начала приходилось на время уходить в тень, разбираться с взрослением. Но ведь разбирались и возвращались же – да как!

Только четверных тогда толком не было. Потому мы и не знаем: насколько реально преодолеть новый барьер, в который уперлись Медведева с Загитовой. Может, они и сами его пробьют – годика, скажем, через три, к Играм-2022 в Пекине? А может и нет. Наталья Бестемьянова и другие эксперты считают: возможности 20- и 15-летних девочек несопоставимы.

НАДО ЛИ ПОВЫШАТЬ ВОЗРАСТНОЙ ЛИМИТ?

Когда это в середине уходящего года предлагали на конгрессе ISU, Россия была логично против. Это ведь наших 15-летних хотели отсечь, у нас отнять золотые медали. Однако сейчас, после Саранска и тамошней медведевско-загитовской драмы тон мнений внутри страны поменялся. Заговорили, что да, наверное, надо поднимать ценз. До 16, а может и до 17.

Здесь есть два важных момента. Первое: давайте все-таки посмотрим, как будут развиваться события в ближайшие три с половиной допекинских года. Продолжится ли история с «конвейером одноразовых» или кому-то все же удастся его остановить. Собственно, у нас и выхода другого нет: до конгресса ISU в 2022-м трогать лимит наверняка не станут.

И второе: повысив ценз, мы, может, и дадим следующим «поколениям трусовых» шанс оформиться-подрасти, но зато рискуем лишить их же шансов других – на большие победы. Пусть не целиком, но в значительной степени.

Почему? Ох, это скользкая тема – расовые особенности подвидов Homo Sapiens. Которые, конечно, есть (никого ж не удивляет засилье темнокожих в легкоатлетическом спринте или баскетболе?), но говорить о которых, мягко говоря, сложно. Отчасти – неприлично, иногда – даже опасно. Хотя время от времени у экспертов все равно проскакивает: азиатские девушки, взрослея, растут-раздаются-меняются меньше, чем белые. Им этот барьер преодолевать проще.

Взгляните на статистику: за 14 лет после отмены старого шестибалльного судейства, вторично вернуться на самый верх в зрелом возрасте удавалось только фигуристкам из Японии и Кореи (ЧМ-2012, доставшийся итальянке Костнер, по составу был слабоват). А сейчас Кихира в свои без малого 17 (она младше Загитовой всего на два месяца, просто грань «перемены лет» 1 июля, установленная регламентом ISU, прошла как раз между их днями рождения) всерьез собирается учить четверной. А в мужском катании доминируют Ханю, Уно и Чен (да, американец – но мы же не про паспорта с вами разговариваем). К которым еще недавно можно было причислить Цзиня (у китайца юношеская «крутка» что-то пропала, сплошные падения), а сейчас – нового 17-летнего корейца Ча.

Вот сами и судите: есть тут закономерность или ее нет. И я – типа, еврей-расист (а так вообще бывает?) – все это выдумываю...

14 декабря исполнилось ровно 16 лет с тех пор, как в голландской Гааге фигуристка впервые исполнила прыжок в четыре оборота на официальных международных соревнованиях. Это был сальхов, и это был финал юниорского Гран-при, а героиню звали Мики Андо. Она тогда была ровесницей Трусовой, хотя 15 японке исполнилось всего-то четыре дня спустя. И в дальнейшей карьере четверные ей почти не удавались – даже пыталась редко.

Но чемпионкой мира – была, причем дважды. Сначала в 20 лет – а потом и в 24.

ТАРАСОВА И АВЕРБУХ – ЗА ЗАПРЕТ ДЛЯ 15-ЛЕТНИХ

Татьяна ТАРАСОВА, тренер, постановщик

– Я бы, конечно, повысила возрастной ценз на год. До 16 лет, не больше. Мы дали бы возможность и девочкам окрепнуть – и тем, кто делал нам историю возможность закончить по-человечески. Чему-то выучиться за это время. Но теперь ISU может это обсуждать и голосовать только через четыре года, в 2022-м.

Илья АВЕРБУХ, серебряный призер Олимпийских игр, постановщик

– Возрастной лимит стоит сместить. Хотя бы на год, до 16. А если объективно, то вообще до 17 лет. Иначе эта ротация так и будет выбивать одну за другой талантливых девочек, не успевающих вырастать до женского катания.

Наталья БЕСТЕМЬЯННОВА, олимпийская чемпионка

– Медведева раньше постоянно прыгала и прыгала, тем самым поддерживая уровень. Но такие нагрузки можно выдерживать в 14 лет, в 15, ну, максимум в 16. Сейчас ее организм уже не выдерживает. Это нереально. Недаром Загитова теперь тоже тренируется меньше, хотя она и осталась у Тутберидзе. Наверное, в тренерском штабе поняли, что нельзя «заканчивать» своих спортсменок в 16 лет и начали думать, как их сохранить.

ВОЗРАСТ И ЧИСЛО СЕЗОНОВ «ВЗРОСЛОЙ» МЕЖДУНАРОДНОЙ КАРЬЕРЫ У ЧЕМПИОНОВ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

Олимпиада-2018

Возраст Сезоны Вид Алена Савченко (Германия) 34 19 П Эрик Рэдфорд (Канада) 33 10 К Меган Дюамель (Канада) 32 13 К Скотт Мойр (Канада) 30 13 Т+К Бруно Массо (Германия) 29 8 П Тесса Вирчу (Канада) 28 13 Т+К Патрик Чан (Канада) 27 12 К Юдзуру Ханю (Япония) 23 8 М Кэтлин Осмонд (Канада) 22 6 К Гэбриэль Дэлмен (Канада) 20 5 К Алина Загитова (Россия) 15 1 Ж

М – мужское одиночное катание, Ж – женское одиночное катание, П – парное катание, Т – танцы на льду, К – командный турнир.

Победительницы крупнейших турниров года в женском катании после отмены шестибалльной системы оценок

Сезон Турнир Чемпионка Возраст Сезоны 2018/19 ФГП* Рика Кихира (Япония) 16 1 2017/18 ОИ Алина Загитова (Россия) 15 1 2016/17 ЧМ Евгения Медведева (Россия) 17 2 2015/16 ЧМ Евгения Медведева (Россия) 16 1 2014/15 ЧМ Елизавета Туктамышева (Россия) 18 4 2013/14 ОИ Аделина Сотникова (Россия) 18 3 2012/13 ЧМ Юна Ким (Корея) 22 7 2011/12 ЧМ Каролина Костнер (Италия) 25 10 2010/11 ЧМ Мики Андо (Япония) 24 8 2009/10 ОИ Юна Ким (Корея) 19 4 2008/09 ЧМ Юна Ким (Корея) 18 3 2007/08 ЧМ Мао Асада (Япония) 17 3 2006/07 ЧМ Мики Андо (Япония) 20 4 2005/06 ОИ Сидзука Аракава (Япония) 24 10 2004/05 ЧМ Ирина Слуцкая (Россия) 26 11

ОИ – Олимпийские игры, ЧМ – чемпионат мира, ФГП – финал Гран-при.

* В сезоне-2018/19 чемпионат мира еще не состоялся.