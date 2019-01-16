Кроме Загитовой чемпионы-то будут? Расклад сил перед ЧЕ-2019 в Минске

Фигурное катание 16 января 2019 14:08 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

Чемпионат Европы в столице Белоруссии стартует совсем скоро, 23 января. И уже известны полные составы участников во всех видах программы.

Открывать чемпионат в среду в полдень выпало одиночницам. У них ожидается внутрироссийский «Финал трех» по распределению медалей. После того, как с ЧЕ снялись итальянка Каролина Костнер и Лона Хендрикс из Бельгии, там ни осталось ни одной зарубежной фигуристки из топ-30 нынешнего сезона. Конечно, в женском спорте теоретически бывает все, но золото в этом виде наши не упустят точно.

ЖЕНСКОЕ ЗОЛОТО - ТОЧНО НАШЕ

Хоть сколько-то реальных вариантов с сюрпризами вижу только два. Первый: олимпийская чемпионка Алина Загитова в случае неудачных прокатов уступит континентальный титул другой россиянке. И второй: провал Софьи Самодуровой или Светланы Константиновой все-таки позволит влезть на пьедестал кому-то еще. Причем для этого им надо очень сильно умудриться. Ведь ни одна из иностранок, заявленных на чемпионат Европы, со своим личным рекордом и близко не попала бы в первую десятку чемпионата России, прошедшего в Саранске в конце декабря. В данном случае мы и они – это две разные планеты.

Напомню, что на ЧР весь подиум заняли юниорки, которым дорога в Минск пока заказана, а дальше порядок был следующим: Константинова – 4-я (то есть, первая среди взрослых), Загитова – 5-я, Самодурова – 6-я, Евгения Медведева – 7-я. В новогодние каникулы откуда-то взялась новая волна слухов, что Медведеву якобы могут взять в сборную на мартовский чемпионат мира, но никаких видимых оснований для этого на самом деле нет. Замена перед ЧМ действительно ожидается, однако речь идет вовсе не о Медведевой, а о другой экс-чемпионке мира Елизавете Туктамышевой. Обладательница бронзы последнего финала Гран-при пропустила Саранск из-за воспаления легких, но до этого выступала прекрасно и была бесспорной фигуристкой №2 в стране.

В гипотетической очереди в команду Туктамышева точно стоит впереди Медведевой – тут даже нечего обсуждать. Скорее, может возникнуть другая дилемма: кого именно Туктамышева должна заменить в сборной? Сразу после ЧР тут подразумевалась кандидатура Самодуровой – во-первых, по свежему результату Саранска, а во-вторых, они обе тренируются у Алексея Мишина, такая рокировка стала бы «внутрисемейным делом» группы Мишина. Но не будем забывать, что раньше, в серии Гран-при Самодурова тоже дошла до финала, ощутимо превзойдя и Константинову, и Медведеву. И вообще в этом сезоне она катается очень стабильно. Так что если Константинова в Минске, не дай бог, провалится (а с ней это, как раз, бывает), то все может быть. ЧМ против японок в Японии – это вам не минский мини-ЧР. Там битва будет о-го-го какой, и за старые заслуги в нее брать никого нельзя.

АТАКА НА ФЕРНАНДЕСА И СУПЕРДУЭЛЬ У ПАР

Вернемся к чемпионату Европы. Где куда интереснее (в плане непредсказуемости) будет наблюдать за другими видами программы, особенно за мужчинами. Двукратный чемпион планеты Хавьер Фернандес, уже шесть лет удерживающий континентальный титул, на официальных турнирах-2018/19 пока не выступал, зато объявил, что нынешний сезон станет последним в его карьере. В такой ситуации слезливо-завышенные оценки испанцу в Минске, считай, обеспечены. Зато у него, в отличие от Загитовой, не будет отбоя от желающих спихнуть прежнего короля с европейского трона. Тут и чех Бржезина, и латыш Васильевс, и грузин Квителашвили, и израильтяне Быченко с Самохиным, и, конечно, все трое наших. Стоит Фернандесу дать слабину (а за сорванные четверные по новым правилам дают гораздо меньше, чем прежде), его, боюсь, просто сожрут с потрохами на минском льду, никакие судьи не помогут. Кстати, последним чемпионом Европы до испанской победной серии был в 2012-м как раз российский фигурист – Евгений Плющенко.

Если в мужском катании ЧЕ имеет довольно слабое отношение к будущей борьбе за золото ЧМ, то в турнире спортивных пар нас уже сейчас ждет схватка двух сильнейших дуэтов мирового сезона. В декабре Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым проиграли финал Гран-при Ванессе Джеймс/Моргану Сипре и теперь попытаются взять реванш. На бумаге шансы французов все-таки повыше, но разница там минимальная. Один сорванный элемент – и все вверх дном.

Вторая пара России Наталья Забияко/Александр Энберт с минского чемпионата, увы, снялась. Пока не ясно, удастся ли им залечиться-подготовиться до первенства планеты. Ныне же атаки на европейскую бронзу опытных Делла Моника/Гаризе предстоит отбивать двум нашим перспективным дуэтам из вчерашних юниоров. Авторитет итальянцев у судей весьма высок, но и юные россияне отнюдь не лыком шиты. Плюс, опять же, численное преимущество: две российских пары на их одну.

В танцах побороться с французами за золото будет куда сложнее: Пападакис/Сизерон есть Пападакис/Сизерон. И итальянский фактор в споре за награды пробой ниже тут тоже присутствует. А у России - не три топ-дуэта, а только два, но зато заматеревших, не юниорских. В общем, в каждом из парных видов - то ли одна медаль, то ли две. А всего на круг, пожалуй, выходит штук семь-восемь. Из максимально возможных 12.

Золото? Одно - точно, два - возможно-вероятно (50 на 50), три - супер, четыре - никак.

РАСПИСАНИЕ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ-2019

23 января, среда

11.45-16.55 (время московское). Женщины. Короткая программа

19.00-20.55. Пары. Короткая программа

24 января, четверг

12.00-17.40. Мужчины. Короткая программа

19.40-21.55. Пары. Произвольная программа

25 января, пятница

12.40-16.30. Танцы. Короткая программа

18.00-21.55. Женщины. Произвольная программа

26 января, суббота

11.15-15.10. Мужчины. Произвольная программа

16.25-19.45. Танцы. Произвольная программа

СБОРНАЯ РОССИИ И ЕЕ ГЛАВНЫЕ СОПЕРНИКИ

Мужчины

РОССИЯ Возраст Тренер Рекорд* Место** Михаил Коляда 23 Валентина Чеботарева 274,37 4 Александр Самарин 20 Светлана Соколовская 248,78 11 Максим Ковтун 23 Елена Буянова 247,55 13 СОПЕРНИКИ Страна Возраст Рекорд Место Хавьер Фернандес Испания 27 - - Михал Бржезина Чехия 28 257,98 8 Морис Квителашвили Грузия 23 248,58 12

Женщины

РОССИЯ Возраст Тренер Рекорд Место Алина Загитова 16 Этери Тутберидзе 238,43 1 Софья Самодурова 16 Алексей Мишин 204,33 12 Станислава Константинова 18 Валентина Чеботарева 197,57 22 СОПЕРНИКИ Страна Возраст Рекорд Место Вивека Линдфорс Финляндия 19 187,19 31 Алексия Паганини Швейцария 17 182,50 35 Николь Раичова Словакия 23 - -

Пары

РОССИЯ Возраст Тренер Рекорд Место Евгения Тарасова/Владимир Морозов 24/26 Максим Траньков 220,25 2 Александра Бойкова/Дмитрий Козловский 16/19 Тамара Москвина 196,54 7 Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин 16/19 Сергей Доброскоков 190,01 11 СОПЕРНИКИ Страна Возраст Рекорд Место Ванесса Джеймс/Морган Сипре Франция 31/27 221,81 1 Николь Делла Моника/Маттео Гаризе Италия 29/30 203,83 5 Мириам Циглер/Северин Кифер Австрия 24/28 187,01 14

Танцы

РОССИЯ Возраст Тренер Рекорд Место Виктория Синицина/Никита Кацалапов 23/27 Александр Жулин 201,37 3 Александра Степанова/Иван Букин 23/25 Александр Свинин 200,78 5 Софья Евдокимова/Егор Базин 22/23 Олег Судаков 168,31 23 СОПЕРНИКИ Страна Возраст Рекорд Место Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон Франция 23/24 216,78 1 Шарлен Гиньяр/Марко Фабри Италия 29/30 198,65 6 Сара Уртадо/Кирилл Халявин Испания 26/28 174,42 18

* Лучшая сумма баллов за обе программы в сезоне-2018/19. ** Место в мире по этой сумме баллов.