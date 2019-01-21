Медведева в Канаду, остальные - в Минск. Там стартует чемпионат Европы

В среду в белорусской столице начинается ЧЕ-2019. Российские фигуристы, как обычно, рассчитывают на медали во всех четырех видах программы.
Последний случай, когда хоть на одном пьедестале чемпионата Европы не было наших, имел место в Загребе 2013-го. Там лучшим из российских одиночников стал занявший пятое место 17-летний дебютант сборной Максим Ковтун. Тот самый Ковтун, что с тех пор трижды брал медали ЧЕ, потом пропал с радаров на сезон с лишним, а недавно с успехом вернулся, выиграв в декабре чемпионат страны.
Теперь Ковтун едет в Минск, а навстречу ему из Канады выдвигается обладатель шести подряд континентальных титулов Хавьер Фернандес, чья победная серия начиналась в том же Загребе. Сейчас испанец хочет увенчать ее в Белоруссии титулом №7 и, завершив карьеру этой весной, уйти с европейского льда непобежденным.
Перед вылетом удачи Фернандесу пожелала Евгения Медведева, с которой они вместе тренируются у Брайана Орсера в Торонто. Еще в минувший четверг Женя смотрела баскетбольный матч ЦСКА – «Бавария» с трибуны московского «Мегаспорта», и вот уже, пролетев 7,5 тысяч километров, шлет всем привет с другой стороны земного шарика. Двукратная победительница ЧЕ и ЧМ на нынешний чемпионат Европы в команду, увы, не отобралась. И, проводя январь в нашей столице, поддерживала форму на армейском катке у Елены Буяновой, а не в «Хрустальном» у своей бывшей наставницы Этери Тутберидзе. Школу последней – редкий случай для последних лет – в Минске будет представлять только Алина Загитова.
Сборная России-2019 получилась очень молодой. Она почти наполовину состоит из дебютантов ЧЕ. И даже для чемпиона командного турнира Игр в Сочи Никиты Кацалапова предстоящее первенство континента будет лишь третьим с нынешней партнершей Викторией Синициной. Все свои европейские и олимпийские медали Кацалапов завоевывал еще в дуэте с Еленой Ильиных.
А ведь национальная команда – это вам не серия Гран-при, где каждый сам за себя. Выступать за страну – отдельная ответственность и, соответственно, отдельный опыт. Которого у многих в нашей команде нет. Отсюда возможны неожиданные психологические срывы. С другой стороны, Минск недалеко, и без зрительской поддержки россияне там наверняка не останутся.
Действующие чемпионы Европы в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов объявили, что отказываются от короткой программы под песню I Feel Good Джеймса Брауна и возвращаются к постановке на музыку Рахманинова из прошлого сезона. Видимо, что-то у них там с Брауном было «не гуд». Посмотрим, поможет ли старая программа Тарасовой и Морозову отстоять свой титул в борьбе с весьма сильным французским дуэтом Джеймс/Сипре. Пожалуй, это должна быть самая интересная дуэль минского ЧЕ – наряду с противостоянием «Фернандес против русских и всей Европы».
В двух остальных видах фавориты очевидны: еще один, уже танцевальный, дуэт из Франции Пападакис/Сизерон и, конечно, Загитова. Медальные запросы России на турнире: одно-два золота и примерно семь-восемь наград всего. Первый канал нашего ТВ, видимо, удовлетворенный рейтингами показов Гран-при и национального чемпионата, не хочет заканчивать с фигурнокатательными экспериментами. И Загитову впрямую покажет, и кое-что еще. Ну, а тем, кто хочет смотреть ЧЕ целиком и без всяких задержек, - прямая дорога либо на каналы «Матч ТВ», либо на сайт того же Первого. Там все опять будет «от и до» и со звездными экспертами. Вплоть до гениальной Татьяны Тарасовой.
Так что биатлон биатлоном, а фигурномания - продолжается.
23 января, среда
11.45-16.55 (время московское). Женщины. Короткая программа
19.00-20.55. Пары. Короткая программа
24 января, четверг
12.00-17.40. Мужчины. Короткая программа
19.40-21.55. Пары. Произвольная программа
25 января, пятница
12.40-16.30. Танцы. Короткая программа
18.00-21.55. Женщины. Произвольная программа
26 января, суббота
11.15-15.10. Мужчины. Произвольная программа
16.25-19.45. Танцы. Произвольная программа
СБОРНАЯ РОССИИ
Мужчины
Участия в ЧЕ
Лучшее место
Михаил Коляда
3
3 (2017, 2018)
Максим Ковтун
5
2 (2015, 2017)
Александр Самарин
2
6 (2018)
Женщины
Алина Загитова
1
1 (2018)
Станислава Константинова
0
-
Софья Самодурова
0
-
Пары
Участия в ЧЕ
Лучшее место
Евгения Тарасова/Владимир Морозов
4
1 (2017, 2018)
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
0
-
Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин
0
-
Танцы
Виктория Синицина/Никита Кацалапов
2
4 (2016)
Александра Степанова/Иван Букин
4
3 (2015, 2018)
Софья Евдокимова/Егор Базин
0
-
Золото
Серебро
Бронза
Всего
2018
Москва
2 (Ж+П)
4 (М+Ж+П+Т)
3 (М+П+Т)
9
2017
Острава
2 (Ж+П)
2 (М+Ж)
2 (М+Т)
6
2016
Братислава
2 (Ж+П)
1 (Ж)
4 (М+Ж+П+Т)
7
2015
Стокгольм
2 (Ж+П)
3 (М+Ж+П)
4 (М+Ж+П+Т)
9
2014
Будапешт
2 (Ж+П)
4 (М+Ж+П+Т)
2 (М+П)
8
2013
Загреб
2 (П+Т)
2 (Ж+Т)
1 (Ж)
5
2012
Шеффилд
2 (М+П)
3 (М+П+Т)
2 (П+Т)
7
2011
Берн
0
2 (П+Т)
1 (П)
3
2010
Таллин
3 (М+П+Т)
0
2 (П+Т)
5
2009
Хельсинки
1 (Т)
1 (П)
1 (П)
3
М – мужчины, Ж – женщины, П – пары, Т – танцы.