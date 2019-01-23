«Я должна победить саму себя». Медведева о Загитовой, Орсере и юных соперницах

Фигурное катание 23 января 2019 16:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Двукратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева побывала в гостях в шоу Марии Командной на YouTube-канале COMMANDOS, где ответила на вопросы о своей карьере и жизни.

Об отпуске в Москве

– В Москве я тренировалась. Многие думают, что я отдыхала, но я много работала – по две тренировки в день. Кроме этого, после всех тренировок я старалась выбраться в город, погулять с друзьями, увидеться с близкими – для меня это очень важно. Я очень рада, что провела столько времени на родине.

Я дала себе моральную передышку. Последние полгода я жила в Канаде и не замечала, скучаю ли я по Москве, потому что режим: тренировка – дом – тренировка – дом. Но вот когда приехала в Россию поняла, что очень скучаю по родине. Именно по дому, по родным и близким. Поэтому я решила остаться здесь подольше. Физически передых я себе не давала: тренажерные залы, полные прокаты – все это присутствовало. После шести вечера я не ехала домой, а ездила повидаться с друзьями, которых давно не видела, и по которым я очень скучаю.

Новый год отметила дома с телевизором, елкой и новогодним столом вместе с мамой, бабушкой и собакой. Сходила на «Щелкунчика» в Большой театр. Он зарядил меня новогодним настроением. Особенно после чемпионата России.

О неудаче на чемпионате России

– Чемпионат России стал переломным моментом в моей карьере. Брайан Орсер абсолютно прав, мы с ним много разговаривали на эту тему. Переломный, в плане восприятия мозгом и мыслей. Ведь даже после далеко неудачного старта меня очень сильно поддерживал зал. Я поняла – все, что говорится плохое – это бред и никому не нужно. Точнее не кому-то, а мне и моим фанатам. Я поняла, что у нас есть огромнейшая команда, которая может сломить все на своем пути, и мы будем двигаться вперед. Я просто почувствовала ту самую поддержку, которую должна чувствовать на протяжении всего времени. Я не ожидала такой поддержки людей – это было круто.

Все мои близкие знают, что первую вещь, которую не надо со мной делать – это жалеть. «Женечка, все будет хорошо, ты не переживай. Сегодня не получилось – значит завтра получится», – я это ненавижу, меня начинает тошнить, я начинаю еще больше психовать. Меня этим не успокоишь. Для меня выражение «жалость» само по себе противно. Если ты хочешь пожалеть человека, просто молча подойти и помоги ему. Сентиментальность не помогает и злит меня. Не надо меня жалеть.

После неудачной короткой программы чемпионата России я вышла в прямой эфир инстаграма с поддержкой болельщиков. Это было сложно, но я поняла, что обязана это сделать для самой себя. Это, как раз-таки, был переломный момент, про который говорил Брайан. У меня мозг встал на место и я поняла, что вот она – настоящая поддержка и настоящая сила. Я подумала, что выход в прямой эфир – это единственный вариант выразить свои эмоции после неудачной короткой программы. У меня 700 тысяч подписчиков – это очень большая аудитория. Было очень важно минутным эфиром сказать им пару слов.

Часто ли я плачу? Наверно, 50% на 50%. Я плачу больше, чем некоторые думают, но и меньше, чем думают многие.

Что помогло мне выступить в произвольной программе ЧР после неудачного старта? Мне помогают люди, которые рядом. Я чувствую дополнительную силу, которая отходит от людей, которые искренне хотят мне помочь.

Об отношениях с Загитовой

– На чемпионате России у нас было очень много цветов и игрушек, которые нам с Алиной Загитовой кидали на лед. Все в раздевалке не помещалось. Было очень много физической поддержки, которая проявлялась в кидании чего-нибудь на лед. Алине подарили очень красивый букет цветов, а в раздевалке очень плохое освещение, ну она и попросила: «Женя, можешь меня сфотографировать, пожалуйста?». Она попросила выйти в коридор. Вышли, я ее сфотографировала, и все.

Никто из нас не ожидал, что это фото так широко будет обсуждаться. Самой большой неожиданностью было то, что нас кто-то сфотографировал со стороны и выложил это в Интернет.

Тема войны с Загитовой очень раздута. Большая ее часть придумана. Мы с ней представляли обе Россию на Олимпиаде плечом к плечу, почему мы должны быть врагами? У меня с Алиной никогда не было плохих отношений. У нас не было вражды, лбами не сталкивались. Но люди ведутся на то, что пишут СМИ. От себя говорю, что у меня с Алиной никаких конфликтов не было.

О возрастном цензе

– Возрастной ценз повышать не надо. Ведь в 15 лет я сама вышла на взрослый уровень – я выиграла все, что возможно. Но и в 14 лет я выступала на чемпионате России, где заняла третье место, но не могла ехать ни на Европу, ни на мир. Я сама была в такой ситуации. Смотрю сейчас на юных девочек – они делают более сложные элементы, чем я делала тогда. Они двигают спорт вперед. Не считаю, что нужно что-то менять.

Анютика Щербакову я знаю совсем крохой, с шести лет. Мы всегда катались на одном катке, я видела, как она росла, прошла через очень серьезную травму, как она восстанавливалась. Она очень сильный человечек.

Сашка Трусова очень много говорила про меня в интервью. Мне очень приятно, что все они отзываются обо мне хорошо – в светлом тоне.

Я представляю, что в скором времени мне предстоит на взрослом уровне с ними соперничать. Дети имеют свойство расти – это нормально.

О ЦСКА, Тарасовой и Орсере

– На «Хрустальном» я не тренировалась за все эти дни. В ледовом дворце ЦСКА я катаюсь с Еленой Буяновой и Татьяной Тарасовой. Я здесь не одиночка. Я под надзором, мне помогают – все время на связи с Брайаном. У нас такая интернациональная команда по работе, это очень классный опыт. В ЦСКА я начинала свою карьеру, встала на коньки здесь в первый раз. Когда я вернулась на этот каток спустя 10 лет – не поменялось ничего. Я помню каждый угол, каждый поворот. Даже в кафе работает тот же дядя Сережа. У меня даже слеза потекла – это мое детство, я стала здесь осознанным человеком.

Татьяна Тарасова – потрясающий человек. Самое главное, почему я смотрю на нее с огромным уважением – это 50-летний тренерский опыт. Это потрясающе. Ни у кого в мире нет такого опыта, только у редких специалистов. Когда лично разговариваешь с ней, чувствуется сила, стержень. У нас с ней очень хорошие отношения. Она всегда очень хорошо обо мне отзывается и всегда пытается помочь. От нее исходит много сильной энергии.

Я не рассматривала другие варианты, кроме Брайана Орсера. Особенности Брайана и Трэйса в том, что, когда ты с ними работаешь, ты должен это делать осознано. Орсер не тот человек, который будет тебя заставлять. Он всегда открыт к работе и поможет исправить тебе ошибки и двигаться вперед – только тогда, когда ты сам этого захочешь. Брайан и Трэйс – сильные люди изнутри. Это чувствуется, когда с ними работаешь. Да, они не строгие, не заставляют тебя что-то делать пинками, не контролируют тебя вне фигурного катания, но это школа, во многом и отличается от того, к чему я привыкла.

Я выросла в России. Метод работы заключался в полном контроле спортсмена. Но сейчас я в другой школе. Я же хотела попробовать что-то новое, и начинаю к этому привыкать. Я стала понимать, что более осознано стала подходить к спорту. Большую часть своей жизни теперь контролирую я сама. Сама решаю, нужно ли мне пойти на дополнительную тренировку, нужно ли мне пойти на растяжку, нужно ли мне кусок лишний съесть, когда пойти спать, или вообще не ложиться. Это мой выбор. Смотреть вперед и думать, как шаг, который я собираюсь сделать сейчас обернется для меня завтра – это главная стратегия.

Я буду стараться развивать себя прямо сейчас, но не для того, чтобы подойти к зеркалу и сказать: «Я работаю, я молодец», а для того, чтобы стать лучше завтра.

О здоровье

– После переезда в Канаду я стала заботиться о своем здоровье. Я стала следить за тем, что я ем, сколько времени я провожу на тренировках, сколько трачу время на восстановление, как и физического, так и морального. Я стала больше времени уделять себе, любимой. Это все делается во благо, не потому что я такая классная, это не такой уход вроде «прическу или ногти себе сделаю». Для спортсмена очень важны мышцы и крепкие кости. Есть определенный план, по которому я должна нарастить себе мышцы, чтобы быть здоровой и продолжать тренироваться.

Перестройка организма существует, иначе как объяснить, что в прошлом сезоне фигуристка была одним человеком, а в другом – уже женщина. Самое основное, как ты к этому относишься. В жизни тоже бывают перестройки. Я не сижу на диетах, но слежу за тем, что ем.

Правило «не жрать» в большом спорте не работает. Если ты очень усердно тренируешься и при этом ты ничего не ешь – через год, два начнутся проблемы со здоровьем. Ты будешь чувствовать, как разваливаешься. Я секреты никакие не рассказываю. Секрет в том, что их нет. Я читаю книги и статьи о здоровом питании. Я люблю кофе. В предыдущие года я пила только с молоком и сливками, а после переезда в Канаду пью двойной эспрессо без сахара и сливок.

О разном

– Как проходит мой день в Канаде? Я стою в 9-9:30, мы можем выходить на лед в любое время. Первая тренировка у танцоров начинается в 6 утра, последняя тренировка заканчивается в 5 вечера. Я не тот человек, который с утра может сорваться на тренировку. Я начинаю кататься в 11:45. Я особо не завтракаю – делаю себе кофе. Я могу сходить побегать или в зал на первом этаже. Потом подняться – разбудить маму, привести себя в порядок. Живем мы к катку близко. В среднем 2-3 тренировки в день, после пяти часов свобода.

Помогу ли Костову выиграть «Евровидение», как Плющенко Билану? Если он поможет мне выиграть Олимпиаду, то помогу.

Предпочитаю спортивный стиль одежды. Стараюсь подбирать луки. Я могу надеть джинсы с кроссовками, сверху надеть жакет, шапку и пальто. В широких вещах я чувствую себя намного комфортнее. Девочки меня поймут, что в таких вещах ты чувствуешь себя Дюймовочкой. Люблю обтягивающую одежду, когда я на льду.

К новому прокаточному платью нужно привыкать в зависимости от материала, веса и длины юбки. Для меня главное, чтобы платье было тоненькое и легкое, а материал – тянущийся.

Как решилась поменять короткую программу на чемпионате России? Мы с Брайаном посмотрели со стороны на предыдущую программу, нам она обоим нравилась. Но мы поняли, что я пока не готова к таким глобальным переменам. Мне ближе образ драматического персонажа. Мы обратились к хореографу Мише Ге. Времени было очень мало – всего три недели до чемпионата России. Есть шанс, что мои поклонники еще увидят короткую программу под «Тоску».

Где я позже буду жить? Конечно же, в России. Это 100%. Что для меня значит настоящий русский дух? Пока я еще не определилась. Я родным воздухом дышу, и люди говорят на языке, который родной для меня. Для работы я могу жить по многу лет в другой стране, но держа в голове то, что я вернусь домой.

Спокойно отношусь к слухам о романе с Юдзуру Ханю. Такое было всегда, и не только со мной. Там целые детективы. Ему кого только не сватали! Так что все спокойно. Объявлю, что у меня есть молодой человек, когда захочу.

Не скажу, что английский язык был намного хуже, чем сейчас, но первые две недели я буквально чувствовала, как от переживаний у меня падал сахар… Стою на льду, тренер объясняет мне, как выполнять шаги, а я смотрю на него и думаю: о чем это? Приходилось убегать на минуту, съедать шоколадку и возвращаться. Потом втянулась.

Сейчас в России заметила забавную вещь. Там, в Канаде, я стала настоящим кофеманом, раньше не была замечена в любви к кофе. Так что, как делать заказ, я лучше знаю по-английски. Сейчас захожу в Москве в кофейню и стою пару минут, думаю, как правильно объяснить, чего хочу. Но это временно… Наверное, когда вернусь в Канаду, все будет наоборот.

Идеальная Женя Медведева? Считаю, что если ставить себе какую-то планку, то это будет мешать развиваться в других отраслях. Я могу ошибаться в своих идеалах. Чтобы быть довольной собой – нужно работать изо дня в день. Я должна победить саму себя.