Загитова обыгрывает Европу, но - еще не себя. В Минске стартовал ЧЕ-2019

Фигурное катание 23 января 2019 17:42 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

Чемпионат Европы начался с короткой программы в женском одиночном катании. Лучшие оценки в ней получили россиянки Алина Загитова и Софья Самодурова.

Из 36 фигуристок, выходивших в среду на лед в белорусской столице, лишь троимкогда-либо (не только в этом сезоне, но и по старым правилам) покорялся весьма скромный рубеж в 190 баллов за две программы. И все трое представляли нашу страну. Так что Елизавета Туктамышева, пропускающая этот ЧЕ и готовящаяся к чемпионату мира, ничем не рисковала, когда предрекла на днях в «инстаграмме» победу россиянки младше 19 лет с фамилией на «ова», занимавшей второе место на этапе или в финале Гран-при-2018, а также попавшей в топ-6 чемпионата страны. Всем этим условиям соответствовали и Софья Самодурова, и Станислава Константинова, и, разумеется, Алина Загитова.

КИХИРА ТОЖЕ ПРОИГРАЛА СВОЙ ЧЕМПИОНАТ СТРАНЫ

После того, как с чемпионата снялась итальянка Каролина Костнер, стало ясно: в Минске у Загитовой реальных соперниц будет только две и обе, при всем уважении к Самодуровой с Константиновой, - гипотетические. Во-первых, сама Алина, которая уже почти год, с триумфа в олимпийском Пхенчхане, и близко не демонстрирует прежней стабильности. А во-вторых, Рика Кихира, обыгравшая Загитову в финале Гран-при, и вообще японки, встреча с которыми на их же льду ждет наших фигуристок на мартовском ЧМ. Кстати, Кихира свой национальный чемпионат в этом сезоне проиграла тоже: упала с коронного тройного акселя в короткой программе и даже отличная произвольная (за 155 баллов!) не позволила ей обойти по сумме Каори Сакамото – 223,76 и 228,01 соответственно. Теперь японкам предстоит аналогичная Минску генеральная репетиция перед ЧМ – чемпионат четырех континентов (то есть, всех, кроме Европы), который пройдет через две недели в американском Анахайме.

Так что главный вопрос женского турнира ЧЕ-2019 формулировался так: сумеет ли Загитова впервые после Олимпиады выиграть что-то серьезное и если да, то насколько убедительной будет ее победа? С какими прокатами и какими ошибками?

ЛУЧШАЯ ПО ТЕХНИКЕ - САМОДУРОВА

По жеребьевке Алине выпало открывать последнюю, сильнейшую шестерку в короткой программе, и… Ну что вам сказать?

Чистый ли это был прокат? Нет, не чистый. И недокрут в стартовом каскаде лутц-ритбергер, и касание льда рукой на приземлении с тройного флипа в конце. Но с другой стороны, это все-таки лучше, чем раньше. В том числе потому, чтоона не упала. Уже хорошо. И за счет заслуженно-чемпионских компонентов выиграла у всех. Хотя высота загитовских прыжков явно оставляла желать лучшего. И по технической оценке онав этой короткой стала только второй. После Самодуровой.

Вот уж про кого (вместо Загитовой) теперь надо говорить: непробиваемая! 16-летняя подопечная Алексея Мишина, которому пока и Этери Тутберидзе может только завидовать (у тебя Алина - х-м, а у меня Плющенко),в очередной раз чисто прыгнула все от и до. Похоже, Самодурова вообще не знает, что такое ошибка! И пусть 0,65 – разница небольшая (тем более, только по технике), но когда речь идет о преимуществе дебютантки над олимпийской чемпионкой, это, знаете ли, впечатляет все равно.

Константинова, увы, провалилась, причем не впервые. Сдвоила лутц, рухнула с каскада, в общем, беда. Теперь – одиннадцатая. Произвольная у нее, правда, сильная. Но всерьез рассматривать эту фигуристку как реального кандидата в состав сборной на ЧМ пока оснований нет.

Зарубежные соперницы? Финка Линдфорс и швейцарка Паганини для себя выступили очень хорошо. Но все равно проиграли Загитовой добрую десятку. В пятничной произвольной их удел – бороться за бронзу. А золото Загитова, как уже давно было сказано тут, может проиграть только самой себе. Ну, то есть, Самодуровой.

А на самом деле – не это золото, а будущее, мартовское. Японии и Кихире.

Чемпионат Европы. Минск

Женщины. Короткая программа

1. Алина Загитова (Россия) – 75,00

2. Софья Самодурова (Россия) – 72,88

3. Алексия Паганини (Швейцария) – 65,64

4. ВивекаЛиндфорс (Финляндия) – 65,61

5. Николь Раичова (Словакия) – 64,08

…11. Станислава Константинова (Россия) – 56,76