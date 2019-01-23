«Тренировала четверной флип перед Новым годом». Загитова выиграла короткую на ЧЕ

Фигурное катание 23 января 2019 17:42 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Алина Загитова выиграла короткую программу на чемпионате Европы, после чего дала интервью журналистам.

– В целом, прокатом довольна, но можно было лучше, – сказала Загитова в миксте, не дожидаясь первого вопроса.

– Чем остались недовольны?

– Последним флипом. Я могла бы сделать его лучше.

– Когда вы в Хельсинки катали свою короткую программу, казалось, что вы не совсем комфортно чувствуете себя в этом образе. Кажется, что сейчас вам удалось в него вжиться. Правильные ощущения?

– Да, правильные. Я очень много разговаривала с тренерами, они мне показывали и рассказывали об этом образе. Сейчас уже стало легче.

– Тяжело ли быть единственной фавориткой и чувствовать, что все от вас ждут только победы?

– Я стараюсь об этом не думать.

– Кто ваша главная соперница здесь?

– Я сама.

– Как новогодние каникулы отразились на подготовке к чемпионату Европы? Удалось ли хорошо отдохнуть и набрать оптимальную форму?

– Да, я хорошо отдохнула. Набралась позитивных эмоций. После этого тренировки стали проходить легче.

– Как готовились к старту? Может, как-то специально расслаблялись?

– Я смотрела сериал. Но я всегда так делаю перед соревнованиями, чтобы отвлечься. Но сегодня я уже полностью сконцентрировалась на старте.

– Спите перед соревнованиями хорошо?

– В последнее время нет. Не знаю, почему.

– Вы уже оценили – какой медведь больше? Тот, что кинули вам в Саранске, или сегодня?

– Я не видела сегодняшнего. А что? Еще один новый медведь? Класс!

– Какие сериалы способствуют психологическому расслаблению?

– Абсолютно разные. Какие нравятся, такие и смотрю. Могу ужастики посмотреть, могу комедийные.

– Вам приходилось ограничивать себя на новогодних праздниках?

– По еде я себя ограничиваю не только в новогодние праздники. Очень тяжело, когда около тебя полный стол еды. Но в этот раз мы с родителями решили, что никаких салатов с майонезом не будет, тортиков, сладкого тоже. Было все только диетическое, фрукты. Даже папа меня поддержал.

– Вообще никакого послабления себе не дали?

– Не знаю… Может, сок выпила.

– Что принято дарить у вас в семье на праздники?

– Раньше я верила в Деда Мороза, это было буквально три года назад. Когда родители мне сказали, что его не существует, я очень расстроилась и весь Новый год пошел у меня насмарку. Но потом родители подарили мне телефон, успокоили. Сейчас я спокойно отношусь к подаркам. Главное, чтобы моя семья была в сборе. Это самый большой подарок.

– Успели посмотреть Минск?

– Нет, вообще не успела. Я обычно все это делаю после соревнований, если остается время. А так, обычно концентрируюсь на тренировках и старте.

– Правда, что вы сейчас тренируете четверной флип?

– Это было перед Новым годом. Сейчас главное сделать свои прыжки более уверенными и красивыми.