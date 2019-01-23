«Туктамышева не сказала, кто выиграет ЧЕ». Софья Самодурова зажгла в короткой

Фигурное катание 23 января 2019 18:21 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Софья Самодурова стала второй после короткой программы на чемпионате Европы и дала интервью журналистам.

- Как впечатления от проката?

- Впечатления только положительные. Оценки соответствующие. Довольна прокатом, что тут еще.

- Алина Загитова сказала, что перед соревнованиями смотрит сериалы. Как вы расслабляетесь?

- Ночью перед стартом я только сплю. Вечерами, как и Алина, смотрю сериалы, разные передачи, которые чуть отвлекают от фигурного катания. А ночью спокойно сплю.

- То есть вас ничего не беспокоит перед стартами?

- Нет.

- Как вам «Минск-Арена»?

- Очень круто!

- Ваша подруга Елизавета Туктамышева написала, что побывала в будущем и знает, кто выиграет чемпионат Европы. Она вам не раскрыла секрет?

- Нет, не раскрыла. Все решится после произвольной программы. У нее был неоднозначный ответ, поэтому будем бороться.

- Это ваш первый сезон во взрослом катании. За счет чего он складывается так удачно?

- В первую очередь, за счет работы, проделанной в межсезонье и по ходу сезону. Благодаря моим тренерам: Алексею Николаевичу Мишину, Татьяне Николаевне Прокофьевой, Артуру Гачинскому и многим другим специалистам, которые с нами работают. Да и вообще всей команде.

- Сегодня вы установили личный рекорд сезона. Значит ли, что судьи вас наконец-то оценили?

- Чтобы они оценивали выше, нужно показывать чистое катание, каждый раз доказывать, что ты можешь, что достоин таких оценок.

- Вы следите за дискуссией о том, что возрастной ценз в женском катании надо повышать?

- Я об этом не думаю.

- Как провели новогодние праздники?

- Мы поехали на сбор в Эстонию – в Тарту. Там работали, потом приехали в Новогорск на четыре дня и точно так же тренировали программы.

- Российские фигуристы популярны в Японии. Чувствуете поддержку болельщиков из этой страны?

- Откликов от японских любителей фигурного катания не было. Не знаю – хорошо это или плохо.

- Какие ощущения от того, что вы оказались в тройке?

- Для меня неожиданно оказаться среди лидеров. Все-таки это мой первый сезон, а чемпионат Европы – очень серьезный старт. Но главное сейчас чисто катать программы. Прокатом короткой я довольна.

- Перед вчерашней тренировкой к вам с Алиной Загитовой подошла Татьяна Тарасова и пожелала вам удачи. Для вас ее поддержка что-то значит?

- После тренировки мы не виделись с Татьяной Анатольевной. Но я могу сказать, что ее поддержка очень помогает, придает уверенности и вдохновляет на чистое катание.