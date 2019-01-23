Ждали российский пьедестал у девушек? Его не будет, но Загитова прекрасна

Фигурное катание 23 января 2019 21:29 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

В Минске стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию. Все, что не попало в кадры трансляций, в репортаже «Советского спорта».

НЕРВЫ КОНСТАНТИНОВОЙ

Один из самых опасных моментов первого дня чемпионата Европы по фигурному катанию произошел возле «Минск-Арены». Автобус со спортсменами припарковался в считанных сантиметрах от бампера «Бентли», цена которой стартует от 12 миллионов рублей. Сотрудники дворца дежурившие у входа для официальных лиц, глядя на это, начали постепенно седеть. Водитель же с меланхоличным видом заглушил двигатель, глянул в зеркало заднего вида, вышел из автобуса и пошел открывать багажное отделение.

В Минске вообще довольно расслабленная и дружелюбная обстановка. Например, на чемпионате России, который проходил в Саранске, чувствовалось дикое напряжение. Оно исходило от волонтеров, полицейских, зрителей и самих спортсменов. Но на первенстве Европы почти все на лайте.

Вчера вечером охранники на резервном катке помогали детишкам пробраться поближе к туннелю, из которого выходили на лед фигуристки, чтобы те могли сфотографироваться, взять автографы у кумиров, подарить им цветы или игрушки. Алина Загитова и Софья Самодурова не отказали никому. Искренне улыбались, дружелюбно общались с детьми, хотя на катке было довольно холодно.

А вот Станислава Константинова была напряженной. После жеребьевки она довольно резко отказала в интервью белорусскому телевидению, а после вечерней тренировки проигнорировала просьбы детей о фото.

Этот настрой не отпускал ее и в первый день соревнований. На разминку перед короткой программой Стася вышла с такой решительностью, как будто собралась боксировать, а не кататься. Минский чемпионат Европы – первый турнир такого уровня для Константиновой, поэтому настрой у 18-летней фигуристки был запредельный.

Возможно, именно это помешало ей справиться с нервами во время проката. Сложилось впечатление, что Стася просто перегорела. Она расплакалась, едва прозвучали последние аккорды музыки. Несколько сорванных элементов, попытка собрать каскад, падение и 11 место после короткой программы.Эта неудача может стоить ей места в сборной России.

Да, у Константиновой остаются математические шансы на тройку. Произвольная у Стаси здорово выкатана еще с прошлого сезона, но, чтобы выступить без срывов, ей нужно как-то справляться с давлением.

В этом плане Констатиновой стоит брать пример с Софьи Самодуровой, которая с первых дней в Минске только и делает что улыбается. Да, ее ощутимо потряхивало на старте короткой программы, но после успешно сделанного каскада отпустило. Докатывала Соня на кураже и потом бойко отвечала на вопросы в миксте.

- Перед стартами меня ничего не беспокоит. Сплю спокойно. Накануне могу посмотреть сериалы или передачи, которые отвлекают от фигурного катания. Лиза Туктамышева не говорила мне, кто выиграет чемпионат Европы. Поэтому буду бороться, - улыбаясь сказала Самодурова.

МЕДВЕДЬ ДЛЯ ЗАГИТОВОЙ

Титул королевы дня ожидаемо достался Алине Загитовой. В Минске у нее все получается. Видно, что во время новогодней паузы нашей топ-фигуристке удалось отойти от неудачи на чемпионате России вновь набрать форму, которая ощутимо просела после финала Гран-при.

Кто-то может указать на ее помарку при исполнении флипа, но не стоит. Алина сама себе самый жесткий критик и все знает про свои ошибки. После проката Загитова сдержанно оценила свое выступление: «Прокатом довольна, но могло быть лучше».

Улыбнуться ее заставила лишь новость о том, что в ее коллекции огромных плюшевых медведей пополнение.

- А что, мне бросили еще одного медведя? Круто! – захлопала в ладоши олимпийская чемпионка.

Игрушка действительно гигантская. Болельщик с трудом протискивался с ней по коридору «Минск-Арены», который был забит во время перерыва на заливку льда. Когда он готовился выбросить его на лед, то чуть не улетел вниз по ступенькам. А еще говорят, что ходить на футбол опасно.

Во время проката Евгении Тарасовой и Владимира Морозова их тренер Максим Траньков ругался, а потом смиренно выслушивал горячий спич Нины Михайловны Мозер. Казалось, что она спрашивает у своего ученика: «Ну и что ты сделал с моей парой?!».

Евгения и Владимир вновь не смогли чисто откатать программу. В этом сезоне им ни разу не удавалось выступить без ошибок. После чемпионата России Тарасова/Морозов поменяли короткую программу, вернувшись к прошлогоднему варианту, но успеха им это не принесло.

По итогам короткой программы они вторые вслед за французским дуэтом Ванесса Джеймс/Морган Сипре. Впрочем, отставание небольшое – полтора балла. Однако стоит обратить внимание, что к ним вплотную приблизились итальянцы – Николь Делла Мони/Маттео Гаризе. В произвольной будет жаркая борьба.

Чемпионат Европы

Пары

Короткая программа

Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция) – 76,55

2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 73,90

3. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 73,70

4. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 72,58

5. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 65,89

6. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия) – 60,08

7. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 57,70

8. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 54,48

9. Лаура Баркеро – Ариц Масту (Испания) – 53,89

10. Лана Петранович – Антонио Соуза-Кордейру (Хорватия) – 50,99

11. Зоуи Джонс – Кристофер Бойаджи (Великобритания) – 50,33