«Поменяли программу впервые в карьере». Тарасова и Морозов опять ошиблись

Фигурное катание 23 января 2019 22:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов дали интервью после второго места в короткой программе на чемпионате Европы.

– Что по вашим ощущениям сегодня не получилось?

– Владимир Морозов (ВМ): Прокат был в целом нормальным. Единственная ошибка произошла на прыжке, за нее нас сильно наказали. Это не те баллы, которые мы должны были получать в короткой программе при чистом прокате. Нас это немного расстраивает. Но ничего, сейчас будем настраиваться на произвольную. Отдохнем, выспимся и начнем кататься с чистого листа.

– У вас были хорошие баллы за короткую программу на предыдущих стартах. Стоило ли ее менять?

– ВМ: Тут дело не в программе, а в элементе. Если ты его срываешь, то теряешь порядка пяти-шести баллов.

– Означает ли эта замена, что вы не попали в новую программу?

– ВМ: Не совсем так. Просто тренер настаивал, чтобы мы вернулись к прошлогоднему варианту. Сейчас было время между чемпионатами России и Европы, поэтому решили поменять.

– А тренер действительно настаивал?

– ВМ: Можно сказать, что да. Он убедил нас.

– А вы, получается были против…

– ВМ: Ну, не то что против… Мы просто посмотрели, как новая программа будет смотреться на этапах Гран-при, как ее оценят судьи, как воспримут зрители. Исходя из этого приняли решение вернуться к старой программе. Наверное, это своего рода эксперимент. До этого мы никогда так не делали.

– Что случилось в моменте с прыжком? Можно ли сказать, что сыграла роль психология?

– Евгения Тарасова (ЕТ): Я допустила техническую ошибку. Тут дело не в психологии.

– Отставание от лидеров можно отыграть?

– ВМ: Все возможно, я не вижу никаких преград. Завтра настроимся на произвольную.

– Вам проще выступать, когда есть сильные конкуренты или когда вы явные лидеры?

– ВМ: Для нас нет никакой разницы. Мы стараемся смотреть на себя, знаем, что у нас сильные контент, хорошие, качественные элементы. Настраиваемся на программу, а кто с нами выступает не имеет значения.

– Присутствие у бортика Нины Мозер вам помогает?

– ВМ: Она все время стоит. Не вижу ничего нового для себя.

– Из нового была работа с Алексеем Мишиным.

– ВМ: Один день. Мы были в Новогорске последние три дня перед чемпионатом Европы, он просто зашел на тренировку.

– Он вам что-то подсказал?

– ВМ: Это секрет.