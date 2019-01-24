«Лучший результат сезона не радует». Ковтун упал, но боролся до конца и затащил

Фигурное катание 24 января 2019 16:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Максим Ковтун показал лучший результат сезона в короткой программе на чемпионате Европы, несмотря на то, что упал с четверного сальхова.

– Максим, с одной стороны вы упали на первом же прыжке, с другой, потом собрались и получился лучший результат сезона.

– Да, но сегодня «сизон бест» не так радует, как хотелось бы. Когда вышел на лед, понял, что два года, которые я не выступал на соревнованиях такого уровня, сказались. Не мог по щелчку пальцев привести себя в боевое состояние. Целенаправленно готовились к этому старту. Было очень большое желание показать себя максимально достойно. Наверное, нужно было это усмирить в себе и просто делать свою работу.

По какому-то стечению обстоятельств не получился самый стабильный элемент, который я делал на тренировках 100 из 100. И здесь на тренировках у меня не было ни одной ошибки на четверном сальхове. В плюс можно выделить то, что делал свое дело до конца, боролся. Но, все-таки, на этом старте меня удовлетворил бы только максимально качественный результат – две идеально чистых программы.

Завтра – выходной, будем восстанавливаться, будем стараться в произвольной сделать все, что от нас требуется.

– Как вы себя чувствуете, когда после вас катается еще две разминки, и ждать результатов еще очень долго?

– Ничего страшного. Я не буду сейчас сильно страдать. Планирую обсудить с тренерами мое выступление. Соревнования не закончатся даже после сегодняшнего дня. Я нацелен бороться до конца. Очень много готовился, потратил много сил, чтобы сюда попасть, выкладывался на тренировках и просто так я ничего не буду отдавать.

– Расскажите, что вы делали, как тренировались в этот месяц между чемпионами России и Европы?

– Механизм работы остался прежним, но добавилось немного ответственности. Добавили немного амплитуды, чуть-чуть больше нагрузки. По всем фронтам добавили сложности. В такой системе мы и работали.

– Что именно сегодня сказалось на вашем выступлении? Атмосфера большого зала, крики «Россия, Россия!»?

– Немного отвык от атмосферы больших стартов. Но, опять же, достаточно быстро привык к ней. При заходе на второй четверной я уже полностью отдавал отчет и понимал, что я делаю. Сначала все-таки начал где-то аккуратничать и получилось падение. Наверное, нужно было чуть смелее идти и, переборов первый прыжок, дальше все должно было получиться.

– Раньше часто бывало, что после первого сорванного элемента, не получались и другие. За счет чего удалось собраться и докатать программу чисто?

– Скорее всего, научился переламывать себя. Тот объем, который мы делаем сейчас на тренировках, позволяет в экстренных ситуациях быстро собирать себя в кулак и делать элементы дальше.

– У бортика стоял Александр Успенский, а Елена Буянова чуть в стороне.

– Я думаю, это не имеет значения. Важным должно быть то, что я делаю во время программы. А что там за кулисами… Так надо, значит.

– Вы говорили, что здесь вам было тяжело в этой атмосфере, но вы же прошли чемпионат России, который считается сложнейшим стартом.

– Как видите, здесь мне было сложнее. Возможно, если бы я не выпадал так надолго из обоймы, это был бы более легкий старт, чем чемпионат России. На сегодняшний день надо было перебороть этот момент и быстрее привыкнуть к этой атмосфере. Это мне удалось. Теперь главное – показать максимальный результат в произвольной программе.

– Насколько сложнее выступать в огромной «Минск-Арене» после саранского дворца?

– Я все это проходил очень давно. Сейчас я впервые за очень большое количество лет чувствую, что начинаю все заново. Да, сейчас все побыстрее проходит, чем когда мне было 15 лет. Чемпионат России и чемпионат Европы – разные вещи. Тут дело не в сложнее, просто все другое.