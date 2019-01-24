«Я повзрослел». Божественное интервью Коляды после гениального проката

Михаил Коляда выиграл короткую программу на чемпионате Европы и дал лучшее интервью в истории фигурного катания.
- Поделитесь впечатлениями от такого феноменального проката.
- Ну, хорошие впечатления. Я доволен тем, что сегодня было. Что-то еще?
- Михаил, в Саранске вы говорили, что было тяжело выступать на фоне болезни. Удалось набрать оптимальную форму к чемпионату Европы?
- Да.
- Сегодня вы впервые вышли на лед «Минск-Арены», до этого тренировались на резервном катке. Были сложности при переходе?
- В принципе, по качеству лед такой же. Может быть, главная арена чуть-чуть больше, чем тренировочная. В остальном все то же самое.
- Было ощущение, что вы хотели сделать четверной лутц.
- Нет.
- Точно?
- Сто процентов.
- Какой настрой у вас перед произвольной программой?
- Боевой.
- У вас сегодня лаконичные ответы.
- Да.
- У вас в последнее время все ответы такие. С чем это связано?
- Повзрослел.
- В каком смысле?
- Во всех.