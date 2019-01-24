«Я повзрослел». Божественное интервью Коляды после гениального проката

Фигурное катание 24 января 2019 18:03 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Михаил Коляда выиграл короткую программу на чемпионате Европы и дал лучшее интервью в истории фигурного катания.

- Поделитесь впечатлениями от такого феноменального проката.

- Ну, хорошие впечатления. Я доволен тем, что сегодня было. Что-то еще?

- Михаил, в Саранске вы говорили, что было тяжело выступать на фоне болезни. Удалось набрать оптимальную форму к чемпионату Европы?

- Да.

- Сегодня вы впервые вышли на лед «Минск-Арены», до этого тренировались на резервном катке. Были сложности при переходе?

- В принципе, по качеству лед такой же. Может быть, главная арена чуть-чуть больше, чем тренировочная. В остальном все то же самое.

- Было ощущение, что вы хотели сделать четверной лутц.

- Нет.

- Точно?

- Сто процентов.

- Какой настрой у вас перед произвольной программой?

- Боевой.

- У вас сегодня лаконичные ответы.

- Да.

- У вас в последнее время все ответы такие. С чем это связано?

- Повзрослел.

- В каком смысле?

- Во всех.