«Я повзрослел». Божественное интервью Коляды после гениального проката - Советский спорт
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Фигурное катание24 января 2019 18:03Источник: «Советский спорт»Автор: Подгорнов Сергей

«Я повзрослел». Божественное интервью Коляды после гениального проката

Михаил Коляда выиграл короткую программу на чемпионате Европы и дал лучшее интервью в истории фигурного катания.

- Поделитесь впечатлениями от такого феноменального проката.
- Ну, хорошие впечатления. Я доволен тем, что сегодня было. Что-то еще?

- Михаил, в Саранске вы говорили, что было тяжело выступать на фоне болезни. Удалось набрать оптимальную форму к чемпионату Европы?
- Да.

- Сегодня вы впервые вышли на лед «Минск-Арены», до этого тренировались на резервном катке. Были сложности при переходе?
- В принципе, по качеству лед такой же. Может быть, главная арена чуть-чуть больше, чем тренировочная. В остальном все то же самое.

- Было ощущение, что вы хотели сделать четверной лутц.
- Нет.

- Точно?
- Сто процентов.

- Какой настрой у вас перед произвольной программой?
- Боевой.

- У вас сегодня лаконичные ответы.
- Да.

- У вас в последнее время все ответы такие. С чем это связано?
- Повзрослел.

- В каком смысле?
- Во всех.

#коляда михаил
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