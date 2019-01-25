«Меня как будто подстрелили». Синицина и Кацалапов – об ошибке в ритм-танце

Фигурное катание 25 января 2019 17:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Российский танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли пятое место после ритм-танца из-за падения в самом начале выступления.

– С чем связана такая ошибка на твиззлах?

– Никита Кацалапов (НК):Мы прекрасно готовы, у нас было все, чтобы сделать свою лучшую короткую программу. Начали хорошо, зашел в твиззлы просто идеально, держался, не дышал, все контролировал и просто как будто подстрелили. Я не могу сейчас сказать, что произошло. Это не технический момент, я все полностью контролировал. Просто произошел щелчок и лезвие будто бы в след попало, но это не то, что я как-то неправильно зашел, не могу на это ссылаться.

– То есть это несчастный случай?

– НК: Я считаю, что это сто процентов несчастный случай. Я полностью контролировал заход и вращение в самом элементе.

– После ошибки показалось, что быстро успокоились?

– НК: Просто собрались, сил-то полно. Мы готовились ехать программу до конца. Мы не должны были бросать, подстроились сразу как нам позволила музыка, пропустили буквально восемь счетов, может меньше. Поехали, сделали хорошее танго и доехали до конца вполне достойно.

– Вика упала из-за того, что вы ее подсекли?

– НК: Я думаю, Вика закончила твиззл раньше времени, потому что я ее немного опережаю – сантиметров на 30, может быть, на два шага. Мои ноги были перед ней и ей пришлось закончить твиззл из-за этого. Она просто сделала степ-аут.

– Но там было второе снижение оценки.

– Виктория Синицина (ВС):Я коснулась льда рукой.

– Может ли эта ошибка быть связана с тем, что были слишком сконцентрированы?

– НК:Ни с чем вообще не связана. Все было под контролем. Мы не собирались выпрыгивать из штанов и показывать то, чего не можем. Мы выходили бороться тем, что мы наработали очень хорошо. Будем завтра бороться и показывать.

– Может организаторы что-то не так подготовили для вас?

– ВС: Нет, арена потрясающая, зал невероятный, публика шикарная, которая очень хорошо нас поддерживала, за что ей огромное спасибо!

– Во время таких ситуаций вы успеваете подать друг другу какой-то знак, как-то успокоить?

– ВС: Мы просто делаем свою работу дальше и не отвлекаемся.

– НК: Мы успели посмотреть друг другу в глаза. Она увидела, что я в тот же момент выбросил из головы абсолютно все. Может быть, я психанул, даже что-то крикнул в тот момент, когда вставал и собрался опять катать. Точно так же я посмотрел на Вику и увидел ее взгляд: «Все, поедем заново, ничего не было».