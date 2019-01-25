«Опять будут мемы про мою радость». Степанова и Букин зажгли в ритм-танце

Фигурное катание 25 января 2019 17:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Российский танцевальный дуэт Александра Степанова/Иван Букин заняли второе по итогам ритм-танца на чемпионате Европы.

– Проанализируйте свой прокат.

– Александра Степанова (АС): Я думаю, что анализ будет чуть позже, когда мы посмотрим нашу программу, разберем оценки. Пока что по реакции зала и реакции наших тренеров мы довольны сегодняшним днем, проделанной работой, безумно приятно, что получили оценку за 80 баллов.

– По вашей реакции показалось, что вы сами не верили в то, что сможете такие оценки получить.

– АС: На самом деле было так, что в начале сезона мы получили где-то близко к 80, но потом всегда чего-то не добирали, нам всегда чего-то не хватало. Мы очень обрадовались, что наша работа привела вот к этой оценке. Ванины эмоции это подтверждают.

– Иван Букин (ИБ): Опять будут мемчики про то, как Ваня опять радовался в кис-энд-край. Я очень эмоционально отношусь ко всем оценкам, которые мы получаем. Что касается проката, то мы довольны. Тяжело анализировать то, что мы откатали. Все-таки это первое выступление после Нового года, был большой перерыв. Сейчас немного выдохнем, придем, посмотрим, а завтра уже произвольный. Будем готовиться к нему.

– Вы видели как перед вами выступали Виктория Синицина и Никита Кацалапов?

– АС: Нет, не видели.

– Что скажете об организации?

– АС: Огромный плюс – качество льда. На тренировочной и главной арене лед просто отличный. Очень удобно для спортсменов, что большой зал. Все могут разминаться, никто никому не мешает, это огромный плюс для нас.

– ИБ: Публика – шикарная!

– У вас не было проблем в связи с тем, что тренировочный каток канадского размера, а главная арена – европейского?

– ИБ: Мы часто попадаем на такие катки, так что это не проблема. Это ведь не шесть-семь метров разницы, а всего два. Привыкнуть можно – достаточно пару кругов проехать, проанализировать и все встает на свои места.

– Энергетика зала вам сегодня передалась?

– ИБ: Безусловно, сразу же, как только мы вышли. Крики были очень громкие. Ты чувствуешь это, берешь эту энергию, положительную, потрясающую. Это не передать. Когда ты выходишь и все кричат, это так заряжает! Ты перестаешь нервничать, сразу знаешь, что тебе делать.

– АС: Очень приятно, что в этом сезоне так получается, что публика почти на всех стартах нам аплодирует. Здесь такой зал, что не услышать это было просто невозможно.

– ИБ: Спасибо всем огромное!

– Удастся ли отрешиться от мест, оценок и всего остального перед произвольным танцем, чтобы показать все, что наработано и получить такие же высокие баллы?

– ИБ: Я думаю, что надо уже просто дождаться завтрашнего дня.

– АС: Надо просто настраиваться на завтрашний день, не смотря ни на что.

– Как проводите время между программами? Успеваете поволноваться?

– АС: Всегда по-разному. Сравнивать нельзя. Каждый старт индивидуален. Бывает, что между ритм-танцем и произвольным день перерыва. Кому-то он идет в плюс, кому-то в минус. Иногда хочется быстрее отстреляться, но в других случаях этот день дает хорошую возможность для того, чтобы выдохнуть.

– Присутствие рядом пары Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон вас как-то стимулирует?

– ИБ: Это круто на самом деле, что мы находимся с ними на одном льду!

– АС: Мы уже давно вместе с ними работаем, попадаем на соревнования и это для нас очень приятно. Всегда безумно рады их видеть. Не знаю почему, они нам по душе.

– ИБ: Они очень позитивные и положительные ребята.

– АС: Они живые, не ходят с натянутыми лицами. У нас такой вид спорта, что свои эмоции нужно все-таки немного придерживать. А мне эти ребята очень по душе, потому что они простые.

– Они могут пройти и сказать: «Привет, Саша, Ваня!»?

– АС: Вот как раз они так не делают и мне это очень нравится.

– А были другие лидеры в танцах, которые вели себя по-другому?

– АС: Да, бывали. Просто это другие люди, но я все равно всегда была рада их видеть. Там человеку нужен был заряд, он ко всем подходил: «Хей, привет, как дела?». Он вот такой. Ему это было нужно.

– ИБ: Великий вампир такой.

– АС: Да, может быть, даже так.