«Не имела права подвести». Константинова вновь собралась на произвольную

Фигурное катание 25 января 2019 21:26 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Станислава Константинова здорово исполнила произвольную программу на чемпионате Европы после провала в короткой.

– Что можете сказать о своем сегодняшнем прокате?

– Эмоции от проката положительные, но я совершила безумно досадную ошибку, которая стоила мне очень большого количества баллов. Будем дальше работать, чтобы не получалось такой трудной ситуации после короткой программы. Потому что было очень тяжело настраиваться и по полной отпустить себя в произвольной программе. Хотелось сделать все идеально, как я могу, но не получилось.

– Рядом с вами и тренером в кис-энд-край сидел человек. Расскажите о нем.

– Это наш тренер по физподготовке – Михаил Семененок. Теперь он помогает нам и морально настраиваться. Это очень грамотный специалист, мы очень рады, что он с нами в команде.

– Такое впечатление, что на вас давили разговоры о возможной замене на чемпионат мира.

– Конечно, это всегда давит. Но я уже привыкла к такому положению, когда нельзя быть ни в чем уверенной. Ты всегда должен быть на высоте. К этому надо привыкать. Я стараюсь.

– Для вас участие в Универсиаде минус или плюс?

– Для меня старт на Универсиаде – это большая честь. Я очень хотела туда поехать с самого начала сезона. Конечно, буду рада поехать на чемпионат мира, но сейчас будут смотреть, решать, я думаю, что моя ошибка в короткой не позволяет мне быть уверенной в чем-то. Поэтому буду готовиться к Универсиаде, буду показывать там достойные прокаты. У меня есть еще один шанс, чтобы закрепить свое положение для самой себя хотя бы.

– Вы отличаетесь умением собираться на произвольную после неудачных выступлений в короткой программе. В этот раз что-то пошло не так?

– Раньше у меня не было такой ужасной ситуации после короткой программы, как в этот раз. Это был абсолютный провал, я ничего хорошего не могла найти. Это ответственный старт – чемпионат Европы, я не могла пустить все на самотек, не могла полностью отключиться, потому что не имела права подвести.

– Как вы смогли собраться в итоге? С кем говорили? Кто помог?

– Мои родители приехали сюда, оказали мне большую поддержку. Спасибо им большое. Помогли найти нужный настрой. Сказали нужные слова, которые меня мотивируют. Они здорово меня поддержали.

– Вы ошиблись на лутце в обеих программах. Это технические ошибки?

– Возможно, сегодняшняя ошибка стала следствием ошибки в короткой. Очень волновалась за лутц, не хотела торопиться, чтобы не соскочить раньше, как это было в короткой. Это досаднейший момент, потому что я ехала с настроем откатать короткую так, как я это делала предыдущие две недели на тренировках.

– Какие ощущения у вас от огромной «Минск-Арены»? Волнения больше?

– В восторге от зала. Меня так поддерживали, что я даже не слышала музыку, но мне, наверное, это и не было нужно. Мне это очень помогало, особенно в те моменты, когда в программе было тяжеловато. Я вообще благодарна всем поклонникам фигурного катания, которые меня так поддержали после короткой. Мне поступили сотни сообщений: «Стася, ты сильная, ты можешь! Мы в тебе уверены». У меня наворачивались слезы на глазах. Это меня подстегнуло, потому что столько людей верят в меня и их нельзя подводить.